La FIFA eligió a cinco argentinos entre los candidatos al equipo ideal del Mundial

Tras la final del Mundial 2026, en la que España se coronó Campeona del Mundo contra la Argentina, la FIFA abrió un concurso público para elegir a los 11 jugadores de un equipo ideal. En esta oportunidad, entre los candidatos que los usuarios pueden elegir quedaron cinco deportistas de la selección argentina.

En el torneo —cuya final está abierta a que cualquier persona pueda participar hasta este martes por la noche—, Lionel Messi quedó como uno de los mejores delanteros, con el 50,92% de los votos; le sigue Enzo Fernández, quien quedó entre los volantes centrales más destacados, con 36,47%; los defensores Lisandro Martínez y Cristian “Cuti” Romero también pasaron a la final; mientras que Emiliano “Dibu” Martínez está entre las opciones a mejor arquero.

La selección argentina en el entrenamiento en Nueva Jersey antes de la final con España Aníbal Greco - La Nación

La votación, que permite elegir distintos esquemas tácticos (como 4-4-2; 4-3-3; o 3-4-3), incluyó a jugadores de distintas selecciones alrededor del mundo para que se enfrenten contra los argentinos.

Contra Dibu compiten Vozinha, arquero de Cabo Verde; Unai Simón, de España; Jordan Pickford, de Inglaterra; y Eloy Room, de Curazao. En cuanto a los defensores, Lisandro Martínez y Cuti se enfrentan a Nuno Mendes, de Portugal; Marc Cucurella, España; Virgil Van Dijk, de Países Bajos; Gabriel Magalhães, de Brasil; al francés Dayot Upamecano; y al español Pedro Porro.

Por otro lado, los mejores volantes que entraron a la votación fueron Jude Bellingham, de Inglaterra; Michael Olise, Francia; el brasileño Vinícius; Ousmane Dembélé, de Francia; Luka Modrić, de Croacia; Ismael Saibari, Marruecos; el capitán de la selección española, Rodri; y su compañero Lamine Yamal.

Finalmente, los delanteros que compiten contra Messi son Kylian Mbappé, de la selección de Francia; Erling Haaland, de Noruega; el inglés Harry Kane; Julián Quiñones, de México; y el español Mikel Oyarzabal.

Mejor gol del Mundial

¡¡ESTÁS LOCO JULIÁN!! ¡¡GOLAZO AL ÁNGULO DE ÁLVAREZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. SUIZA EN TIEMPO EXTRA!! ¿EL MEJOR GOL DE LA COPA?



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Además del equipo ideal, la FIFA abrió una serie de concursos para que los usuarios con FIFA ID puedan participar y uno de ellos fue el de mejor gol de la competencia. Para la elección, la federación seleccionó a las 12 anotaciones más destacadas, entre las que se encuentran dos tantos argentinos: el de Messi a Argelia en la fase de grupos y el de Julián Alvarez a Suiza por los cuartos de final.

Se trata del premio Hyundai Gol del Torneo, el cual es entregado tras la finalización del certamen, pero que se fue definiendo a lo largo de todo el campeonato. Al finalizar cada jornada, la FIFA iniciaba votaciones para que el público eligiera a su favorito en cada instancia. Y así se definió una lista final de 12 tantos. La votación se realizará únicamente por el sitio web de FIFA y cerrará el próximo lunes 27 de julio.

En cuanto al gol de Álvarez, el delantero argentino fue el encargado de meter a la albiceleste en semifinales con un golazo. Después de encasillar a Suiza en su arco, y con muy pocos huecos para un remate, Álvarez aprovechó un espacio para sacar un tiro que entró de lleno en el ángulo y dar la clasificación que después sería sellada por Lautaro Martínez.

¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!



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El gol elegido del capitán argentino se dio durante el partido del debut, cuando se convirtió en el jugador más veterano en meter un triplete en mundiales. En esa oportunidad, y después de un tanto anulado por offside, Messi recibió la pelota tras un pase filtrado de Rodrigo De Paul y pateó una pelota desde lejos que logró entrar en el ángulo. El arquero, Luca Zidane, llegó a tocarla, pero no pudo despejarla y la albiceleste se impuso en el marcador, que terminó 3 a 0.