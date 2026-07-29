La FIFA respaldó la expulsión de Embolo ante Argentina y salió al cruce de la aclaración de la IFAB

La FIFA ratificó que fue correcta la expulsión del delantero suizo Breel Embolo durante el partido contra Argentina por cuartos de final del Mundial 2026 luego que la International Football Association Board (IFAB) refiriera que hubo un error de interpretación en la aplicación de la regla durante ese episodio. “Reconocemos los comentarios de la IFAB; hemos estado en contacto con ellos en todo momento y han confirmado que esta interpretación es válida, ha sido bien recibida y formará parte del debate sobre las revisiones del protocolo VAR, tal como se discutió en la última Asamblea General Anual”, afirmó un portavoz.

La IFAB, el organismo que establece las reglas del juego, había aclarado minutos antes las directrices para el VAR en casos de identificación errónea, que se aplicarían no para castigar la simulación, sino sólo si la falta fue cometida por otro jugador.

El llano de Embolo, el jugador que se fue expulsado por simular ante Argentina; roja y posterior eliminación de Suiza Captura TV

Según la IFAB, la expulsión de Embolo en la caída por 3-1 de Suiza contra Argentina fue, en esencia, por una mala interpretación del reglamento. Sin embargo, la FIFA sostiene que la interpretación relativa a la identificación errónea “se ha aplicado de forma consistente en la Copa del Mundo”, en la que se aplicaron actualizaciones del reglamento por decisiones de la IFAB.

“Hubo dos casos en los que un jugador fue identificado erróneamente como autor de una falta merecedora de tarjeta amarilla, y el VAR aconsejó al árbitro que corrigiera el error de hecho provocado por la simulación del rival”, recuerda el portavoz de la FIFA.

“La simulación en sí misma no puede ser cuestionada y no debería resultar en una sanción disciplinaria contra un rival que pudiera acarrear consecuencias adicionales, como una tarjeta roja por una segunda amarilla o una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. No creemos que se tratara de un error del árbitro ni del VAR, y la decisión restableció la justicia”, completó el vocero.

El árbitro Joao Pinheiro expulsa al suizo Breel Embolo (7) durante el partido contra Argentina en los cuartos de final de la Copa del Mundo, el sábado 11 de julio de 2026. (AP Foto/Ed Zurga) Ed Zurga - FR34145 AP

El árbitro portugués Joao Pinheiro amonestó al mediocampista argentino Leandro Paredes por una presunta infracción sobre Embolo, pero, tras revisar la acción en el VAR, confirmó que el delantero suizo había simulado la falta. En ese escenario, Pinheiro anuló la tarjeta a Paredes y mostró la amarilla a Embolo, quien fue expulsado porque ya había sido amonestado previamente.

Un episodio parecido se registró durante la goleada por 4-1 que Estados Unidos celebró contra Paraguay en la primera fecha del Grupo D, pues el árbitro neerlandés Danny Makkelie anuló una amarilla para el defensor Tim Ream y amonestó al delantero Miguel Almirón por simular una falta luego de revisar la acción en el VAR.

La IFAB había indicado previamente que el error en la identificación del jugador sólo puede utilizarse para confirmar al futbolista que cometió la falta, y no para revisar o corregir la infracción en sí, como en los casos de simulación. En tal sentido, la IFAB agregó que revisará el protocolo del VAR, pues sostuvo que ninguna de las dos tarjetas debería haber sido revisada, aunque fueron decisiones finales correctas, pero determinadas mediante un procedimiento no contemplado en el reglamento del fútbol.

En tanto, los árbitros de las 55 federaciones europeas participaron en una reunión virtual con los jueces de la UEFA y un representante de la IFAB para promover una mayor coherencia en la interpretación y aplicación de las reglas del juego en las competiciones nacionales y continentales.

⚠️ De la amarilla a Paredes a la expulsión de Embolo por simulación. ¿Qué dicen?pic.twitter.com/xnonAdLset — Samuel Vargas (@SVargasOK) July 12, 2026

Hubo apoyo unánime a las enmiendas de la IFAB para la temporada 2026-27, ya implementadas en el Mundial 2026 y diseñadas para agilizar las reanudaciones, proteger la integridad del juego y reducir el tiempo perdido innecesariamente, sin comprometer el espectáculo ni la calidad de los partidos.

Los participantes también coincidieron en la necesidad de un enfoque más uniforme respecto a la intervención del VAR, que sólo debería intervenir en caso de un error “claro y manifiesto”, es decir, cuando la decisión del árbitro sea claramente incorrecta o cuando el referí no haya detectado un incidente evidente.

“El VAR no está diseñado para ‘arbitrar el partido’, sino para ser un apoyo fundamental para los árbitros, quienes deben permanecer en el centro de cada proceso de toma de decisiones”, reza un comunicado emitido por la UEFA tras la reunión.