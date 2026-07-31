La FIFA suspendió el proyecto para “privatizar” el Mundial y admitió que “ha generado divisiones”

La FIFA decidió suspender el proyecto que tenía como objetivo vender una participación de los ingresos del Mundial 2030 a inversores de capital privado. La decisión fue informada mediante un comunicado oficial luego de que la medida generara rechazo de diversas confederaciones, especialmente la UEFA.

“Tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar”, expresó el ente que conduce Gianni Infantino en el escrito difundido a través de sus redes sociales.

Se lleva una decepción Gianni Infantino con su plan de involucrar capitales privados al negocio de los Mundiales CHARLY TRIBALLEAU - AFP

“El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras Asociaciones Miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario. Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solamente si una mayoría de las Asociaciones Miembro estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios", continúa el comunicado.

“Nuestro propósito ha sido siempre -y siempre lo será- unir y mejorar. En consecuencia, esta propuesta no avanzará. De cara al futuro, la intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas en el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte, y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes", concluye la declaración que se le atribuye a Infantino en el posteo que fue publicado poco después de que la Conmebol fuera la última Confederación en pronunciarse, de manera amigable.

El comunicado de FIFA en redes sociales

La presión sobre Infantino y su plan había aumentado este viernes, después de que renunció uno de sus asesores principales, Carlos Cordeiro, que además formaba parte de un panel de la Casa Blanca, y de que el organismo rector del fútbol en Asia se sumó a Europa y la CONCACAF para oponerse.

El dirigente presentó su dimisión y dejó en su despedida un contundente cuestionamiento al proyecto y, en particular, al ingreso de capital privado en la estructura comercial. “Vender una participación permanente en el activo más preciado del fútbol para levantar 4.200 millones de dólares no tiene sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin una justificación convincente”, explicó el ex banquero.

Cordeiro había revelado que no participó en el hermético plan de inversión que ha sacudido al deporte desde que informes de prensa lo dieron a conocer el martes. “Yo no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA considera vender una participación del Mundial”, manifestó en un comunicado en el que formalizó su renuncia, apenas unas horas después de que la FIFA insistió en otra declaración escrita que “nadie está vendiendo el fútbol”.

La UEFA, liderada por Michael Platini, se había expresado en contra del plan de la FIFA: sus selecciones no iban a participar en las competencias organizadas por la entidad de Infantino. Harold Cunningham - Getty Images Europe

¿Qué había sucedido tras la propuesta de Infantino? Las federaciones miembro de la UEFA acordaron boicotear todas las competiciones de la FIFA en protesta por el plan de ceder una participación de los ingresos del Mundial a inversores de capital privado. El próximo torneo organizado por el máximo rector del fútbol se disputará en Europa. Será el Mundial femenino Sub 20, organizado por Polonia a partir del 5 de septiembre de este año.

“La UEFA y sus asociaciones nacionales no participarán en competiciones de la FIFA”, había dicho el ente rector del fútbol europeo tras una reunión urgente en línea de sus 55 miembros el jueves y a través de un comunicado publicado en su página. Un día más tarde, la tensión por el conflicto puede haberse desactivado con el paso atrás de Infantino.

Gianni Infantino (der.) tiene el respaldo de Alejandro Domínguez (izq.), presidente de la Conmebol, y Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, para la reelección en 2027 en la FIFA JUAN MABROMATA - AFP

“La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta”, sentenciaba el duro texto que inició la catarata de negativas hasta desembocar en esta determinación.

“Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del fútbol no puede estar condicionado por las expectativas de quienes priorizan maximizar sus beneficios económicos. Tampoco pueden los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados quedar subordinados a las ganancias de los inversores. El fútbol no puede hipotecar su futuro por dinero“, fundamentaba la negativa de la UEFA.