La final de la Champions League: Vinicius Jr., Rodrygo, Bellingham y Joselu, el poder de fuego de Real Madrid

El Real Madrid puede salir campeón de la Champions League, pero igual piensa en refuerzos. Tiene un plantel competitivo que fue renovando paulatinamente desde hace años, pero su transformación no para. Algo de esto saben Vinicius Jr. y Rodrygo, las armas letales de Real Madrid en la Champions 2021/22 que buscarán repetir este sábado ante Borussia Dortmund en el estadio de Wembley. También está Jude Bellingham. Y hay un cuarto elemento, por más que no compartan de manera conjunta el campo de juego: Joselu no arrastra los flashes de los anteriores mencionados y tiene una característica diferente desde el biotipo físico (1m92 contra el 1m86 de Bellingham, el 1m76 de Vini y el 1m74 de Rodrygo Goes), pero también desnivela con potencia y optimismo.

Con cinco goles cada uno en esta edición, Vinicius, Rodrygo y Joselu son los máximos anotadores del equipo blanco en el torneo y están a tres de los líderes de la tabla de goleadores, los futbolistas ya eliminados Harry Kane (Bayern de Múnich) y Kylian Mbappé (PSG), que tienen ocho cada uno. Bellingham suma 4 festejos. Hablando justamente del francés… es un secreto a voces que el crack que emigró de PSG se sumará al plantel dirigido por Carleto Ancelotti. Pero ellos siguen focalizados en lo que más saben hacer: goles.

Vinicius Junior, delantero de Real Madrid, junta marcas de Bayern Munich y no se la pueden sacar: Leroy Sane, Konrad Laimer y Harry Kane, durante el partido disputado en esta Champions en el Santiago Bernabeu Manu Fernandez - AP

En el esquema 4-3-3 de Ancelotti Vinicius y Rodrygo rotan posiciones y se van turnando para asumir el rol de falso 9. Sin una referencia fija del ataque, ellos tiran paredes y se entienden para gambetear en espacios reducidos o con largas corridas, para finalizar contraataques. “Jugando ahí, por la izquierda, y Vini por dentro estamos muy bien. Hacemos muchos cambios. Espero que el míster [Carlo Ancelotti] siga con ello porque está saliendo bien”, estimó Rodrygo después del empate 2-2 ante Bayern Múnich conseguido en Alemania.

En las tres últimas campañas de la Champions League (desde la 2021/22), Vinicius ha participado directamente en más goles que cualquier otro jugador con 31 (16 goles y 15 asistencias). De ellos, según datos de Opta Stats Perform, 17 fueron en las etapas eliminatorias (8 goles, 9 asistencias), que es también la mayor cantidad de cualquier jugador en este período.

Rodrygo festeja el gol convertido ante Manchester City en Abril, en el Etihad Stadium de Manchester Martin Rickett - PA

“Esto es el Real Madrid, nunca nos rendimos, siempre creemos en nosotros, siempre creemos que nuestra afición nos va a acompañar y eso ha pasado una vez más y vamos a por la decimoquinta”, dijo un Vinicius con el ánimo en alza.

Vinicius además lleva cinco goles y cuatro asistencias en la Champions de esta temporada, tras sus siete goles y cinco asistencias en la 2022-23. Solo un jugador en la historia de la Liga de Campeones ha registrado 5 goles y 5 asistencias en temporadas consecutivas: Luís Figo lo hizo en la 1999-2000, con el Barcelona (5 goles y 9 asistencias) y la 2000-01 con el Real Madrid (5 goles y 7 asistencias). Entre Vinicius (27), Rodrygo (38), Joselu (30) y Bellingham (22) suman 117 remates en la actual Champions, con una eficacia alta, ya que 47 de esos disparos fueron en dirección al arco. Entre los cuatro, además de los 19 goles, completan 16 pases gol.

“Del uno al diez, mi ilusión por ganar esta Champions League es mil. Se dice que el Real Madrid nunca pierde finales, y espero que sea así otra vez, siempre he visto al Madrid ganar todas las finales y espero que siga así. Yo siempre digo una final es al 50-50. Claro que por ser el Madrid siempre nos ponen como favoritos, pero para mí sigue estando al 50-50. Ya he ganado una Champions y estoy muy contento por eso, pero quiero más, quiero muchas más”, analizó Rodrygo en una entrevista difundida por la agencia DPA.

Pero también dejó en claro que los más ganadores del plantel son los más motivados ante un nuevo partido decisivo: “Los compañeros más veteranos están locos. Nacho, Modric, Carvajal... Llevan muchísimos años y siguen queriendo ganar como el primer día”, expresó. “Tenemos esa sensación de que nos están dando el respaldo. Bueno, lo sentimos y ellos además nos lo dicen. Creo que nos están preparando, pero al mismo tiempo ya somos parte de esa leyenda también. El Real Madrid es un club legendario, y está llegando nuestra hora de asumir el protagonismo”, apuntó.

En la Champions ganada por su equipo en 2021/22, Rodrygo ya había sido el verdugo del Manchester City, en aquel caso de manera todavía más protagonista y en semifinales. Tras haber caído en la ida 4-3, el Real Madrid tenía que remontar en la vuelta como local, pero llegó al descuento perdiendo, lo que lo dejaba eliminado. Apareció ahí Rodrygo para convertir por duplicado al filo del tiempo (90m y 91m) y llevó la eliminatoria al tiempo suplementario, donde Karim Benzema definió para lograr el pase a la final ante Liverpool en París. “No sé cómo explicarlo. La Champions es una competición muy especial para mí”, aseguró Rodrygo, de 23 años, sobre un torneo que parece dársele especialmente bien.

Vinicius parece haber encontrado algo de tranquilidad luego de sufrir cantos racistas. Hace un par de meses, era el eje central de la lucha contra el racismo. Vivió horas agitadas en el amistoso que su selección y España igualaron 3-3. El atacante surgido de Flamengo llegaba a ese duelo luego de una conferencia de prensa en la que rompió en llanto cuando le tocó hablar sobre los insultos y expresiones discriminatorias que sufre cada fin de semana que viste la camiseta de Real Madrid. Ello, a la par de haber generado empatía en mucha gente por la situación emotiva vivida, despertó también la suspicacia de otra al enterarse de que todo era parte de un documental que Netflix está haciendo sobre la vida del brasileño.

Rodrygo tiene experiencia en ser decisivo en una final de Champions: suyo fue el gol con el que el Real Madrid derrotó 1-0 al Liverpool en París en 2022, en la última ocasión que el equipo blanco conquistó la competición en la que ha construido su leyenda. Pero fue sincero cuando se le preguntó –para él- cuál era el mejor equipo del mundo: “Siendo sincero, sabíamos que ellos, Manchester City, eran mejores. Para mí es el mejor equipo del mundo, el que juega el mejor fútbol. Por eso creo que el rival más difícil ya se fue”, definió Rodrygo la clasificación por penales ante el equipo de Pep, pero enseguida agregó: “Pero eso no quiere decir que vaya a ser fácil ahora ganar la final. Con el Bayern fue muy difícil y con el Borussia Dortmund va a ser muy difícil también”.

Joselu festeja el empate parcial de Real Madrid, después del error de Neuer THOMAS COEX - AFP

Real Madrid tiene un poder de fuego tremendo. Joselu, el tercer elemento, está siempre listo: según números de Opta Stats Perform, está promediando 10,1 disparos cada 90 minutos en la UEFA Champions League esta temporada: 30 remates en 268 minutos, la mayor cantidad de cualquier jugador que haya disputado más de cien minutos en una campaña de la que se tenga constancia desde la 2003/04, mientras que solo Olivier Giroud (uno cada 43 minutos en la temporada 2020/21) ha registrado un mejor promedio de minutos por gol que Joselu esta temporada: cinco goles, uno cada 54 minutos, en una misma edición en la historia de la Liga de Campeones (al menos 250 minutos jugados).

Además no hay egoísmos, sino que siempre buscan para que resuelva el compañero mejor ubicado: “Realmente no me preocupa demasiado el Balón de Oro, siempre pensé que era para los delanteros, los extremos y los jugadores llamativos. Puedo entretener al público, pero nadie puede hacerlo como Vinicius Júnior”, dijo Jude Bellingham en el día de atención a la prensa organizado por Real Madrid en la previa a esta final.

Jude Bellingham festeja con el DT Carlo Ancelotti; Real Madrid llega con envión ganador a la final de la Champions League OSCAR DEL POZO - AFP

Como se ve, mientras Ancelotti ya se regodea con cómo puede potenciar su ataque con Kylian Mbappé, los actuales delanteros de Real Madrid le van a ofrecer competencia. Esperan recibirlo con los brazos abiertos y… con otra ‘Orejona’.