Atlético de Madrid reclamó ante la UEFA por un penal fantasma que le dio un árbitro italiano y que cambió su partido ante Lille, por la Champions League

Atlético de Madrid presentó un reclamo ante la UEFA por un penal sancionado este último martes en su contra durante el partido por la Champions League ante Lille, de Francia. Se habían jugado 29 minutos de la segunda parte cuando el árbitro del partido, el italiano Marco Guida, vio una supuesta mano del español Koke, capitán del equipo colchonero. Ninguna repetición muestra el impacto del balón en el cuerpo del español (antes dio en la mano del francés Benjamin André, de Lille) y es lo que no se explica el club de la capital española: qué cobraron tanto Guida como sus asistentes de VAR .

Un informe de Relevo detalla que inmediatamente después de que terminara el partido, el argentino Juan Musso -arquero suplente de Atlético- le preguntó a Guida qué había cobrado. Se conocen de la liga italiana, donde el ex Racing jugó con la camiseta de Atalanta. La respuesta del réferi fue la mano de Koke, pero también aclaró que el VAR le ratificó la sanción con un detalle: para los asistentes tecnológicos no hubo mano del capitán colchonero, sino infracción. Como coincidían en la determinación (el penal), aunque no en la causa que lo motivó, el árbitro principal no fue convocado a la revisión a pie de campo. Si hubiera habido disparidad de criterio entre el VAR y el árbitro principal, entonces sí lo más probable es que el VAR habría aconsejado un vistazo a las imágenes para confirmar la sanción . El ente rector del fútbol europeo no publica los audios de las jugadas polémicas en los partidos de la Champions.

La mano que le cobran a Koke para la sanción del penal contra Atlético de Madrid

A Diego Simeone, entrenador argentino de Atlético, no le importó ningún argumento y fue amonestado por su protesta, que siguió luego del partido ante las cámaras de televisión. “No hay nada muchachos. Explíquenme porqué fue penal. ¿Fue mano? No fue mano. ¿Fue empujón? No fue empujón. Ojalá podamos ver algo. Que la UEFA, que es quien maneja esto, diga: ‘El árbitro acertó y el VAR no lo llamó porque acertó’”, postuló el Cholo en la conferencia de prensa posterior al partido. Antes, en declaraciones a Movistar+, el DT se había mostrado más beligerante: “Cobró lo que se imaginó, pero no pasó lo que se imaginó. No lo vio él y no lo vieron los que lo ayudan en el VAR” .

Simeone continuó destilando bronca: “Cuando te cobran un penal que no la tocaron con la mano… pero bueno. Ojalá que alguna vez nos toque a favor. Estas equivocaciones, que pueden aparecer, te terminan llevando el partido para el 2 a 1. Después está la mala fortuna de que con dos tiros al arco nos metieron tres goles”, dijo Simeone, todavía enojado. Atlético comenzó el encuentro ganando 1-0 con gol de Julián Álvarez y el marcador estaba igualado 1-1 cuando llegó la polémica al estadio Metropolitano. Al canadiense Jonathan David no le importó y señaló el 2-1 para los franceses. El mismo David, a un minuto del final, completó el 3-1 en el marcador.

“No sé qué ha cobrado. Nadie entiende, espero lo entienda él”, dijo el arquero Jan Oblak. La repetición de la jugada muestra cómo la pelota da en una mano, pero no es la de Koke, sino la del mediocampista francés Benjamin André. Y el contacto entre ambos de ningún modo alcanza para cobrar infracción. “Es una jugada clave. Estábamos en el partido con el empate. Fue decisiva en el partido”, protestó por su parte Julián Álvarez. El delantero argentino había convertido el primer gol de su equipo a los ocho minutos de juego. No sirvió de nada.

El diario Marca aporta el punto de vista de los directivos del Atlético. En la bronca por el fallo arbitral del miércoles se basa la decisión de hacer un reclamo oficial dirigido a Nyon (Suiza), donde está emplazada la sede de la UEFA. Para los dirigentes colchoneros, “el árbitro inventa el penal”. El periódico amplía: “Se llega a entender, desde el club, que el árbitro se confunda a la hora de señalarlo, pero tienen muy claro que con el VAR no se puede cobrar. En las oficinas rojiblancas no se explican el hecho de que el responsable del videoarbitraje no llamara a su compañero para que fuese a revisar la jugada en el monitor, algo que hubiese anulado la acción con total seguridad”.

De todas maneras, el error no impactará en el futuro inmediato de Marco Guida, árbitro del encuentro en el estadio Metropolitano. Fue designado por el encargado del arbitraje en la Serie A, Gianluca Rocchi, para el encuentro que disputarán este domingo Inter y Juventus, uno de los partidos más atrayentes de la fecha en la Serie A. Las críticas que recibió Guida por su actuación en Madrid también se replican en su ayudante de VAR, Luca Pairetto. El diario As, de España, reporta que Guida es uno de los árbitros más utilizados durante esta temporada del fútbol italiano: dirigió 18 partidos y también actuó en la última Euro, disputada en Alemania, y en la que España se llevó el título.

