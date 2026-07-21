La foto de Leandro Paredes con sus medallas y un mensaje para sus compañeros de la Selección

Leandro Paredes publicó un emotivo mensaje después de la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El mediocampista agradeció el respaldo de los hinchas, destacó la entrega de sus compañeros y manifestó el orgullo que siente por haber formado parte del exitoso ciclo del conjunto nacional.

“Gracias, Argentina. Te amo hoy y siempre”, escribió Paredes en el comienzo de su posteo, junto a los colores de la bandera nacional. El futbolista reconoció el dolor que le produjo no haber podido sumar otra estrella, pero remarcó que el equipo volvió a colocar al país entre los grandes protagonistas del fútbol mundial.

La imagen de Paredes con las dos medallas

Después de la caída por 1-0 ante España en la prórroga, Galante publicó una fotografía de Paredes junto a las medallas obtenidas en Qatar 2022 y en el Mundial 2026. La imagen sintetizó los dos desenlaces atravesados por el mediocampista en las últimas Copas del Mundo: la consagración frente a Francia y el segundo puesto alcanzado cuatro años más tarde.

La foto que compartió Camila Galante en sus historias de Instagram

En esta oportunidad, la Argentina no pudo repetir el festejo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó nuevamente hasta la definición del torneo, pero el conjunto español consiguió imponerse durante el tiempo suplementario y se quedó con el título.

El mensaje para sus compañeros de la selección

Paredes les dedicó un tramo especial de su publicación a los futbolistas y a todas las personas que acompañaron al plantel durante el Mundial. El jugador puso el foco en el esfuerzo realizado y aseguró que el equipo mantuvo su compromiso hasta el cierre de cada encuentro.

“Gracias a cada uno que formó parte de esta selección, a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta como lo hizo hasta el último segundo de cada partido”, manifestó.

La seleccion argentina fue recibida por miles de hinchas

El volante destacó especialmente la actitud de sus compañeros en una competencia que terminó con una nueva final mundialista para la Argentina. Aunque el resultado no fue el esperado, sostuvo que el plantel volvió a defender la camiseta con entrega y consiguió dejar a la bandera nacional “en lo más alto”.

“Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos”, expresó.

Hacia el final de su publicación, Paredes utilizó una frase que despertó emoción entre los hinchas y que funcionó como un reconocimiento a sus compañeros. “Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia”, cerró.