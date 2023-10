escuchar

Todos los años, el diario inglés The Guardian compila un listado con los 60 mejores futbolistas juveniles del mundo. El requisito es tener 17 años o menos. Lo llama “Next Generation”, y cuenta con la palabra de periodistas especializados de todo el mundo. Ojeadores de los principales clubes europeos se basan en el reporte para descubrir nombres que hubiesen quedado fuera de su radar. Después de todo, su objetivo sigue siendo descubrir a los Cristiano Ronaldo y Lionel Messi del futuro. Cuanto antes lo hagan, mejor para sus clubes. La edición 2023 del listado tiene a dos argentinos: Claudio Echeverri (River) y Gianluca Prestianni (Vélez). Tal vez, los dos máximos diamantes en bruto de la Liga Profesional, que comandarán a la selección argentina Sub 17 en el Mundial de Indonesia, que se disputará el mes próximo. Es el único título ecuménico que le falta a la AFA.

Dice The Guardian sobre el “Diablito” Echeverri (cumplió 17 años el 2 de enero): “Nacido en Chaco, Echeverri es un auténtico producto de la academia River Plate”. Y continúa: “Talentoso, con un excelente control y hábil para gambetear debido a un primer toque excepcional, es un pasador de de primer nivel y también puede convertir”. The Guardian alega que Echeverri es “un clásico 10, al igual que otros egresados de River como Ariel Ortega, Marcelo Gallardo y Pablo Aimar. Ya se entrenó con la selección mayor, impresionando, entre otros, a Ángel Di María con su estilo de juego y actitud. Siguió un ascenso al primer equipo de River Plate con Martín Demichelis y lleva cuatro presencias en su club”.

Sobre Prestianni (17 años, cumplidos el 31 de enero pasado), la joya de Vélez que probablemente emigre a Europa a fin de año, el periódico inglés escribe: “Prestianni se iba a ir, pero se quedó para ayudar a Vélez a evitar el descenso. Europa puede esperar. Se trata de un futbolista muy rápido, habilidoso y muy bueno en el uno contra uno. Tiene tanto talento que se convirtió en el futbolista más joven en jugar un partido de primera con Vélez, con apenas 16 años, tres meses y 22 días. Fue en la Copa Libertadores del año pasado. Su primer gol llegó en marzo de este año y ya suma 37 partidos con su equipo. Pero no siempre fue fácil su adaptación. En declaraciones a ESPN, Prestianni dijo: ‘Hablo con mi familia y a veces me siento bajo mucha presión. Me estreso o me canso, pero tengo que tratar de vivir con eso. Tengo su apoyo y estoy feliz ’”.

Hay otros nombres que sobresalen de la lista, como Endrick, el niño prodigio del fútbol brasileño que Palmeiras ya vendió al Real Madrid, o Warren Zaire-Emery, de PSG. A continuación, las otras “perlas del mundo” que serán, según The Guardian, los mejores futbolistas del futuro.

Dice el periódico inglés sobre Endrick, el delantero brasileño que cumplió 17 años a fines de junio y revolucionó el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores contra Boca: “Además de ganar todas las competiciones posibles a nivel juvenil (86 goles, 121 presencias), es el futbolista más joven de la historia de Palmeiras en debutar y anotar un gol en el Brasileirao con su actual formato, que se implementó en 2003″. Además, The Guardian agrega: “Ya acordó su salida a Real Madrid en un pase valuado en 35 millones de euros, cifra que podría aumentar hasta los 70 millones si se cumplen algunas cláusulas. Allí, en la capital española, Endrick está llamado a seguir los pasos de Vinicius Junior y Rodrygo, otros dos brasileños que fueron comprados cuando tenían menos de 18 años. Endrick sabe perfectamente lo que quiere para su futuro: “Uno de los mejores momentos de mi carrera fue anotar un gol en una final para Palmeiras. Es un sentimiento indescriptible, que quisiera repetir muchas veces a lo largo de mi vida ’”.

Endrick, en acción contra Marcos Rojo, de Boca, durante el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores Andre Penner - AP

Warren Zaire-Emery, en tanto, se dio el lujo de jugar la temporada pasada con Lionel Messi en PSG, y está llamado a ser la futura gran estrella del equipo cuando Kylian Mbappé lo abandone en busca de un nuevo reto profesional. “Como hijo de futbolista profesional, Zaire-Emery fue educado con la pelota desde muy temprana edad. ‘Mi papá siempre dice que yo tuve que aprender a atarme los cordones rápido, porque de lo contrario no entraría al vestuario conmigo. Y el entrenador no me los ataría. Por lo tanto, sí. Aprendí temprano y a los cinco años ya me ataba los cordones”. Se trata del futbolista más joven de la historia de PSG en debutar con el primer equipo. La temporada pasada coleccionó 31 presencias para los de la capital francesa, y también se transformó en el futbolista más joven de la historia en debutar en una eliminatoria de Champions League. Hasta acá, Zaire-Emery fue utilizado en la base de la mitad de la cancha, como mediocampista defensivo, pero la idea es subirlo en el campo gracias a su enorme habilidad técnica. Thierry Henry lo nombró capitán en su primer partido con la Sub 21. Está muy cerca de tener su primera convocatoria a la selección mayor ”.

Warren Zaire-Emery, junto a Lionel Messi durante un partido con PSG PASCAL GUYOT - AFP

Brayan Caicedo Ramos es el “Mbappé colombiano”. Juega en Leones FC, de la segunda categoría del fútbol cafetero, y su pase pertenece a Cyclones de Cali. “Todos sus compañeros le dicen Mbappé. Se parece físicamente y de verdad juega como él”, dice a The Guardian el entrenador asistente del seleccionado Sub 20 de Colombia, Freddy Hurtado. El diario inglés continúa: “Hasta hace un par de años, Caicedo era un completo extrañ, perdido en la violenta región de Nariño. Pero en los últimos meses el interés por el extremo de velocidad supersónica ha ido en aumento. Durante el Sudamericano Sub 17 tuvo al menos 20 ofertas de Europa. Porto, de Portugal, es el máximo candidato a quedare con su pase. Pero no podrá comprarlo hasta que el joven cumpla 18 años. En su debut, Caicedo fue el mejor jugador del partido, pese a tener apenas 16 años y jugar 29 minutos ”.

En la lista de los 60 mejores Sub-17 del mundo hay más sudamericanos: los brasileños Kaua Elias (Fluminense), Luis Guilherme (Palmeiras), Vitor Reis (Palmeiras), el ecuatoriano Allen Obando (Barcelona), el peruano Valentino Delgado (AD Cantolao), el uruguayo Ihojan Pérez (River Plate, de su país) y el venezolano David Martínez (Monagas FC).

