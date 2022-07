Lucas Pratto les pegó duro a los árbitros en la derrota de Vélez ante Atlético Tucumán: “Son todos unos soberbios”

De muy buena actuación ante River el miércoles por la Copa Libertadores, Lucas Pratto fue preservado de arranque este sábado para el desquite de los octavos de final del próximo miércoles. Entró para los últimos 25 minutos en el partido por la 6° fecha de la Liga Profesional, sin que su aporte alcanzara para que Vélez evitara la derrota por 1-0 ante Atlético Tucumán, que no ganaba de visitante desde agosto de 2021, en un 2-1 a Newell’s.

Con la voz agitada porque el partido había terminado pocos minutos antes, Pratto (34 años) , en declaraciones a la TNT Sports, primero hizo una consideración sobre la caída: “Hoy tuvimos un mal partido, con falta de ritmo porque muchos jugadores no venían jugando. Se hizo complicado, pero hay que seguir trabajando”.

Pero el Oso tenía ganas de dejar otra clase de testimonio, porque a la pregunta de si ahora había que poner la cabeza en River, dio un giro y le apuntó a los árbitros: “Es una lástima porque Vélez siempre juega condicionado. En la cancha de Defensa y Justicia, en la de Boca, la de River, la de Vélez... Parece que los árbitros están contentos de hacerle un mal a Vélez. Será un tema de los dirigentes, pero pasa que siempre nos callamos, y creo que es momento de empezar a dejarlos expuestos. Son todos unos soberbios, en el trato con los más chicos, con los jugadores. Hay árbitros que hablan mucho de los jugadores, pero dirigen uno o dos partidos importantes y se creen los protagonistas. Y los protagonistas somos los jugadores, aunque a ellos les duela. Tienen que dejar de lado la soberbia y pitar como corresponde. No podemos dejar que el fútbol se ponga cada vez más feo por esta causa”.

Walter Bou, uno de los titulares que ingresó en el segundo tiempo FOTOBAIRES/Nicolas Aboaf

Consultado sobre si desde su experiencia les pudo plantear el tema a los referís, Pratto respondió: “No les podés hablar, ya me pasó con cuatro o cinco árbitros. Uno se cansa, estamos grandes, nos faltan el respeto. Los grandes nos callamos la boca, pero llega un momento en el que hay que exponerlos porque estamos cansados de que nos pasen por encima”.

La bronca de Pratto estuvo más apuntada al trato, a la manera de relacionarse de los árbitros, que a la capacidad para sancionar. La actuación de Yael Falcón Pérez fue correcta en lo técnico, no dio margen para la polémica. Joaquín Pereyra, jugador de Atlético Tucumán, también corroboró las palabras de Pratto: “A veces las formas de los árbitros no son las mejores. No voy a decir lo que me dijo porque no está bien, pero hay que respetar porque uno después reacciona y le sacan amarilla. Nosotros en el vestuario hablamos de no hacerle difícil el partido al árbitro. Si cobró, ya está, pero queremos que nos respeten”.

El tema fue puesto a consideración del entrenador Alexander Medina en la conferencia de prensa. El “Cacique” no quiso atizar el fuego, se mostró más contemporizador: “Hay cuestiones que se me escapan porque no estoy dentro de la cancha. No estoy en los diálogos entre los jugadores y el árbitro. En ese sentido, no me puedo manifestar. Es una situación personal de Lucas, yo trato de mantener un respeto con los árbitros. No me puedo explayar o hacer un análisis más profundo”.

Prestianni, la joyita que asoma

En el Vélez de la renovación y que le hace un lugar a los pibes de las inferiores, Gianluca Prestianni no solo es el más benjamín de la reciente promoción, sino que se metió en la historia con un récord de precocidad. Hace poco más de un mes, el 25 de mayo, este delantero escurridizo y punzante se convirtió en el futbolista más joven en debutar en la primera del club de Liniers . Con 16 años, tres meses y 23 días ingresó en los últimos 13 minutos de la goleada 4-0 a Estudiantes, en el partido que selló la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Batió la plusmarca que le correspondía a Patricio Pérez, que hace dos décadas se presentó con 16 años, 10 meses y un día frente a Nueva Chicago.

El juvenil Prestianni cae ante la marca de Acosta Telam

Este sábado, con todos los titulares de descanso, el adolescente Prestianni, vecino de Ciudadela, fue por primera vez titular. El entrenador Alexander Medina lo ubicó con perfil invertido: un derecho como extremo izquierdo. Antes del minuto de juego estuvo cerca del gol al interceptar un mal pase de un rival y asistir a Abiel Osorio, que dentro del área le devolvió la pared a Prestianni, anticipado con lo justo por Bruno Bianchi iba a definir.

El delantero de 1,65m y 63kgs intuyó que esta semana iba a ser distinta desde el momento en que el “Cacique” Medina le pidió a Pablo Aimar que lo excluyera de la lista de convocados para los entrenamientos del seleccionado argentino Sub 17. También lo desafectó del plantel de reserva. Prestianni debutó en la Libertadores con el director técnico Julio Vaccari, que lo conocía bien por haber trabajado en las inferiores antes de que tuviera que reemplazar de manera provisional al destituido Mauricio Pellegrino.

Lo mejor del partido

Al poco tiempo de asumir, Medina hizo esta evaluación de Prestianni: “Es un chico que ira madurando, obviamente necesita minutos y partidos. El club, y yo como entrenador, tenemos mucha energía puesta en este tipo de jugadores, a los que hay que darle un proceso de consolidación”. Tras el encuentro, comentó: ”Gianluca se viene entrenando de muy buena forma, tiene un día a día muy fuerte. Es un chico muy dócil, estas son buenas oportunidades para que se desarrolle. Tiene condiciones para seguir creciendo. Hay que llevarlo tranquilo, sin apurar los procesos. Estamos contentos con que haya tenido su primer partido de titular”.

Por su contextura y características futbolísticas, Prestianni es visto en Vélez como un delantero que va en la línea de Thiago Almada, transferido a la MLS. Rolando Zárate, exdelantero de Vélez, ahora representante y siempre cerca de la actualidad del club, se refirió al juvenil: “Es un jugador de otra talla, diferente, al que los hinchas de Vélez vamos a disfrutar mucho. Tiene que seguir jugando partidos en reserva. Debutó muy bien, sin miedo”.

El N° 42 de la camiseta con que asomó a la primera división quedará como una anécdota cuando en el futuro lleve un dorsal más distintivo de sus cualidades. Dentro de un equipo sin un funcionamiento muy aceitado, Prestianni ensayó varias corridas y encaró con atrevimiento. A los 11 minutos de la segunda etapa fue reemplazado por Lucas Janson, uno de los titulares, además de Walter Bou, Lucas Pratto, Máximo Perrone y Luca Orellano, que el entrenador mandó a la cancha para intentar revertir la derrota. Prestianni se sumó a la lista de otros jugadores que en este siglo debutaron en primera con menos de 17 años: Sergio Agüero, Leandro Paredes, Ezequiel Ponce, Mateo Musacchio, Darío Sarmiento y Lisandro Magallán.

El otro debutante en Vélez se ubicó en el otro extremo generacional de Prestianni. Con 38 años, procedente de Colón con el pase en su poder, el arquero Leonardo Burián ocupó el puesto que viene siendo de Lucas Hoyos. Compañero del “Cacique” Medina en Nacional de Montevideo, Burián nada pudo hacer en el cabezazo al ángulo de Manuel Capasso para el 1-0 de Atlético Tucumán, tras un centro de Ramiro Carrera. No fue mucho más exigido, salvo en un remate de Ruiz Rodríguez que contuvo al arrojarse sobre su izquierda. Y en tiempo de descuento le desvió al córner un potente tiro libre a Carrera.