La hinchada más seguidora del Mundial se fue con tristeza pero rendida ante Messi

NUEVA JERSEY (enviado especial).- Los jugadores se quedaron parados frente a ellos durante varios minutos. Los españoles recibían la copa y las medallas doradas de manos de Donald Trump y el equipo argentino miraba para otro lado. Pero no para cualquier otro lado, sino para el de la cabecera que les devolvía de parte de los hinchas un gracias eterno y una ovación para el capitán.

Messi los observaba mientras se le caían las lágrimas, en la que será una de las imágenes más recordadas de esta final.

La selección cerró el Mundial 2026 con un dolor en el alma. Ese mismo que sintieron los miles de argentinos que estuvieron junto al plantel en las ocho presentaciones. Siempre fueron locales. Y en la final, mientras los españoles celebraban en un rincón del estadio, ellos siguieron alentando y celebrando a su generación dorada.

El aguante, incluso aunque la Argentina no pudo revalidar la copa de Qatar ni mostrar su mejor juego, se replicó en las ciudades más importantes del país como un gracias eterno.

En Estados Unidos, a la vez que caía la tarde en la ciudad vecina a Nueva York, los hinchas desalojaron de a poco las tribunas. Por los pasillos había tristeza, pero no lágrimas.

“Lástima por Leo, hubiéramos querido que se despidiera con otra copa del mundo, pero bueno, ya nos dio demasiado”, dijeron a la salida Raúl y Matías, padre e hijo llegados desde Olivos. El sentimiento de los dos resumió el de los cerca de 30.000 argentinos presentes en el estadio.

Todo el tributo fue para el capitán.

El imponente Metlife de Nueva Jersey estuvo colmado con más de 80.000 espectadores en la gran final. Y, de nuevo, la selección fue ampliamente local.

Desde temprano, la marea argentina colmó una de las cabeceras del estadio y alentó en todo momento, pese a un partido que le fue adverso en el trámite de juego al equipo de Scaloni casi desde el comienzo.

Todavía estaba fresco lo que pasó en el histórico banderazo del sábado. Ese día, miles de argentinos armaron una verdadera fiesta en Times Square, la esquina más emblemática de Nueva York. Durante más de cuatro horas, un carnaval celeste y blanco llamó la atención de turistas y locales. La policía tuvo que vallar los accesos por las calles adyacentes porque estaba completamente desbordado de hinchas.

Messi mira a la hinchada argentina en Nueva Jersey y rompe en llanto Stephanie Scarbrough - AP

De Kansas City a Nueva Jersey

La aventura arrancó en Kansas City y luego siguió por Dallas. Una caravana constante de alrededor de 30.000 hinchas se movilizaron desde distintos puntos de los Estados Unidos pero también de otros países y, especialmente, desde la Argentina.

En Miami, por el partido de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, se vivieron unos días de verdadera euforia. Las camisetas celestes y blancas inundaron playas, shoppings, restaurantes y paseos turísticos en una ciudad acostumbrada al mate y al acento argentino. Allí también hubo masivos banderazos y un estadio colmado.

Luego llegaron las excursiones a Atlanta, para jugar frente a Egipto, y otra vez Kansas City, para el duelo frente a Suiza. La semifinal frente a Inglaterra, nuevamente en Altanta, quedó grabada como la victoria con más épica de la selección en esta Copa del Mundo.

Durante cerca de media hora los jugadores se quedaron saltando al borde del área grande, con todo el cancionero que acompañó a la selección por Estados Unidos. Hubo referencias a Malvinas, con una bandera improvisada que los jugadores desplegaron en el área grande y que hizo sentir más fuerte que cualquier gesto diplomático que son nuestras. Hubo también dedicatorias a los ingleses y una fiesta que parecía interminable.

Banderazo de hinchas argentinos en la previa al partido ante Inglaterra en Atlanta Aníbal Greco - La Nación

Los argentinos vivieron un Mundial que no se olvidará. Pero también tuvieron que acostumbrarse a un torneo diferente a todos.

En Qatar fue un mes en la misma ciudad. Pero aquí los hinchas debieron enfrentar enormes distancias de una sede a otra. También vuelos cancelados, combinaciones, viajes de doce horas por autopista. Hubo que sortear cualquier obstáculo para seguir a la selección.

Las entradas, escasas y con precios por las nubes, fueron otra de las grandes complicaciones. Así y todo, los argentinos hicieron enormes esfuerzos y transformaron a esta hinchada en la más seguidora del Mundial.

La pasión celeste y blanca se vivió en Estados Unidos, en cada punto de la Argentina y hasta en lugares del planeta como Bangladesh que otra vez más se sumó a esta hinchada por elección.

El plantel lo retribuyó. En sus últimas palabras antes de irse del estadio tras perder la final, el DT Lionel Scaloni -el único de la selección que habló en representación del grupo- cerró: “Agradecimiento a ellos [a los hinchas]. Si hubo un momento que creíamos es porque la gente nos llevó hasta ese momento. Así que les agradecemos de por vida, ha sido espectacular. El camino, el proceso. Gracias”.