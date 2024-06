La historia de Kalvin Phillips: el padre fue preso, la madre sostuvo su crianza y Bielsa le cambió la vida

Escuchar

Ya no es un chico, pero los mejores momentos de su carrera los está viviendo pasado los 25, ya en la etapa de jugador más experimentado, más maduro y curtido. Cuando Kalvin Phillips nació en Leeds, por diciembre de 1995, Marcelo Bielsa ya andaba por los 40 y desarrollando su profesión como entrenador en México. Primero cerrando su etapa en el Atlas y luego iniciando un nuevo desafío en América. Acreditaba dos títulos en Newell’s y ya se empezaba a hablar bastante de él. De su estilo, de su profesionalismo, de su respeto por los jugadores. El destino los juntaría 23 años después, en la ciudad de Kalvin. Una aventura que arrancó con el sueño del ascenso, que conmocionó a la ciudad, y que continuó en la Premier League. Hasta que llegó el momento de partir para el entrenador. Phillips ya había quedado marcado a fuego. Como tantos jugadores que recurrentemente reconocen en el rosarino al mejor conductor que han tenido en sus vidas.

La niñez no había sido sencilla para Phillips, tal como lo relató en ocasión de una entrevista brindada a The Times. “Mi padre entró y salió de mi vida varias veces desde que yo era pequeño. Estuvo en prisión y en libertad. Se juntó con la gente equivocada, en medio de drogas, peleas y todo lo que se pueda mencionar”. Y amplió sobre el cuadro de situación: “Mi papá no se crió en la mejor situación. En realidad, nunca conoció a su propio padre. Recibió el nombre de ‘Chalky’ (pálido, blanquito) porque era el único chico negro en su escuela y en su vecindario”. Contó asimismo que todos los días pasa con su auto por la cárcel donde su papá está encerrado, aunque no le gusta verlo ahí dentro. Por eso, prefiere llamarlo por teléfono y lo hace cada dos semanas.

Kalvin Phillips en un partido de la Premier enfrentando al Liverpool: manobra entre Wijnaldum y Roberto Firmino GETTY - PA Images

De alguna manera, Bielsa se fue metiendo en su vida. Jamás olvidó lo que pasó luego del ascenso a la Premier, logrado bajo la conducción del rosarino. “Mi padre está orgulloso de mí. Es de Leeds. Vivió en Leeds toda su vida. Me llamó un par de semanas después del ascenso y me dijo: ‘Escuchá esto’. De fondo, se escuchaba a todos los presos que esperaban una llamada telefónica cantando “Marching on together” –la emblemática canción del club–, golpeando las paredes. ¡Fue una locura!”.

La vida le puso muchas pruebas a Phillips. Fue trillizo (dos varones y una mujer), perdió a su hermana de chico y tiene otra hermana mayor de una relación anterior de su papá. Siempre destacó el rol de su madre en la crianza. “Pasaba hambre por las noches para poder alimentarnos, a pesar de tener dos trabajos. No le llegaba el dinero. Le debo mucho”. En un documental que emitió Amazon en 2019 sobre Leeds, se ve a su abuela diciendo: “Bielsa. Ooohhhh, creo que es encantador… A veces camina por Wetherby. Me encantaría toparme con él y decir que soy la abuela de Kalvin”. Siempre Bielsa girando alrededor de los Phillips.

Kalvin Phillips en la Eurocopa 2020, su entrada en el mundo de las selecciones a los 24 años EDDIE KEOGH - The FA Collection

Porque no sólo se consolidó y fue un valor clave en el Leeds, sino que su evolución futbolística le abrió otras puertas. Se lo llevó el Manchester City de Pep Guardiola, debutó en el seleccionado inglés en 2020, fue subcampeón de la Eurocopa ese año, participó en el Mundial de Qatar 2022 y en la actualidad se desempeña en West Ham. Y en estas semanas de plena competencia entre la Eurocopa y la Copa América que arranca este jueves, se viralizó una entrevista que la BBC le hizo en su momento al ex volante del Leeds. Con dos minutos exclusivamente dedicados a Bielsa.

Apenas se le menciona el nombre del DT, Phillips, que hoy tiene 28 años, sonríe. Y explica por qué, sin rodeos: “Ha sido un antes y un después en mi carrera y en mi vida. El me ha mejorado como persona y como jugador. Creo que si no lo hubiera conocido no estaría donde estoy ahora”, expresó el jugador inglés.

Con Bielsa, Leeds llegó a la Premier League y Phillips creció en la consideración internacional Stu Forster - Getty Images Europe

Y describe a Bielsa en sus formas, en su manera de sentir. Como cuando se le pregunta sobre la “emoción” que evidenció el técnico cuando Phillips, un producto mejorado por su mano como DT, fue convocado al seleccionado. “Bueno, no sé si diría que muy emocionado porque él no expresa mucho sus emociones. Creo que más que nada estaba orgulloso por mí y por mi familia”.

¿Cómo lo tomó Bielsa? “Cuando me citaron a la selección de Inglaterra, Marcelo me llamó y me dio un regalo”, admite Phillips, que no podía salir de su sorpresa por el obsequio: “Una camiseta que él usó en su época de jugador. Fue un momento muy lindo. Así que después de mi primer partido con Inglaterra, yo le regalé la camiseta que utilicé ese día”.

La periodista de la BBC mencionó “el impedimento” que tenían para relacionarse con Bielsa por su desconocimiento del idioma. Quiso saber cómo era con los jugadores: “Es diferente en su manera de trabajar, no le gusta acercarse mucho a sus jugadores. Está todo muy orientado al fútbol. Es muy profesional. Es muy detallista en todo lo que trabaja. Siempre nos deja en claro lo que piensa y nos dice lo que nos merecemos. Para nosotros es un gran desafío porque es una persona muy honesta”.

LA NACION