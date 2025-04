Escándalo en China: un delantero gabonés cayó del techo de domicilio y murió, pero su equipo jugó igual

Mientras el mundo del fútbol se conmovía por la muerte del delantero gabonés Aaron Boupendza (28 años), sus compañeros del FC Zhejiang, de la Superliga China, salían a la cancha para disputar su partido contra el Meizhou Hakka. Sin brazalete negro. Y prácticamente sin homenajes. Incluso hay reportes en la prensa china de supuestas burlas por parte de los hinchas visitantes a los simpatizantes del Zheijang por el trance que les tocó vivir este miércoles. Pese a la tragedia, el show continuó: la Superliga China desestimó el pedido de Zhejiang para postergar el encuentro.

Según los informes, Meizhou Hakka, que debió viajar 900 kilómetros para jugar, no habría querido cancelarlo. Los compañeros de Boupendza no parecieron demasiado consternados por la novedad: festejaron los goles como si nada. En la página principal del FC Zhejiang ni se habla del caso. Y según medios europeos... tampoco hubo un minuto de silencio en su memoria. Sí hubo, en cambio, un emotivo homenaje por parte de los hinchas del club: a los nueve minutos de juego (Boupendza usaba ese número de camiseta) encendieron las luces de sus teléfonos celulares y corearon su nombre.

El club chino recién habló una vez terminado el partido. Lo hizo a través de su perfil en Instagram y confirmó la muerte de su futbolista. “Con gran pesar, anunciamos el fallecimiento de Aaron Boupendza hoy en su residencia. El club está colaborando plenamente con los departamentos pertinentes en la investigación. Todo el personal del club expresa sus más sinceras condolencias a su familia”, reza el comunicado del club.

El 2-2 en la cancha quedará en anécdota. El fútbol africano -y también el europeo, porque Boupendza vistió varias camisetas en Francia, Turquía y Rumania- estaba en shock. Las primeras informaciones de la prensa china dicen que los investigadores están detrás de la pista de un eventual suicidio. El delantero gabonés no se había presentado al entrenamiento de su equipo el día anterior. Y los empleados del club no podían encontrarlo porque no atendía las llamadas.

Se sabe que falleció al caer del techo del edificio de 11 pisos en el que vivía, en circunstancias que se desconocen. El único testigo es su hermano, lo que dio pie a otra hipótesis: que el futbolista hubiera tenido una discusión con su familiar y eso hubiera derivado en la muerte. Una tercera posibilidad es que haya sido una caída inesperada; un accidente.

Aaron Boupendza festeja un gol con la camiseta de Hatayspor, con el que fue goleador de la Liga de Turquía en la temporada 20/21 x.com/AfricanFtbl

El currículum de Aaron Salem Boupendza Pozzi -tal su nombre completo- habla de pasos por Bourdeaux, Pau, Gazélec Ajaccio y Tours (todos de Francia), Feirense (Porugal), Hatayspor (Turquía; fue el máximo goleador de la temporada 20/21, con 22 tantos), Al-Arabi (Qatar), Al-Shabab (Arabia Saudita), FC Cincinnati (MLS), Rapid Bucarest (Rumania) y FC Zhejiang de China, al que había llegado en enero a cambio de 800 mil euros. Llevaba cuatro goles y seis asistencias en seis partidos con el equipo de camiseta verde.

Una carrera rodeada de polémica

Cuando la MLS le canceló el contrato a Boupendza y dejó el FC Cincinnati muchos se preguntaron las razones. Pocos lo entendían. En mayo de 2024 The Athletic contó que el delantero se había roto la mandíbula durante una pelea en un bar: recibió un golpe de un boxeador profesional fuera del Rusconi Bar & Kitchen, en el centro de Cincinnati. Estuvo afuera de las canchas por casi dos meses y debió pasar por el quirófano. El club se limitó a decir que su lesión de entonces se había debido a “un percance fuera de las canchas”.

Boupendza siguió haciendo de las suyas en Rumania, adonde llegó para jugar en el Rapid Bucarest, uno de los clubes de la capital. Abucheado por los hinchas tras un mal partido, les respondió con gestos provocadores. “Lo doy todo por el equipo. Este partido ya terminó, tenemos que concentrarnos en el siguiente. El Rapid es un gran equipo, sabemos que podemos hacer más, espero que podamos demostrarlo a partir de ahora”, dijo entonces el delantero. A comienzos de este año se terminó su viaje por la capital rumana: enojado por el atraso en el pago de una deuda, se negó a regresar con el equipo de la pretemporada en Dubai. “Desde nuestro punto de vista, Aaron Boupendza ya no forma parte del proyecto. No podemos aceptar este comportamiento. Tenemos muchos jugadores jóvenes en los que hemos invertido mucho; este no es el ejemplo que queremos dar”, dijo Victor Angelescu, accionista minortiario del club rumano, en declaraciones a DigiSport.

Los goles de Boupendza en Turquía

Boupendza había sido un pedido específico de Marius Sumudica, entrenador del Rapid. Este miércoles, el DT se mostró consternado ante la noticia de su fallecimiento: “No me lo podía creer. Estaba esperando a que lo confirmaran. Estoy totalmente en shock”, confesó el entrenador en declaraciones al portal deportivo rumano Fanatik. Y agregó: “Era como un hijo. Ni siquiera puedo controlar mis lágrimas. Nació el mismo día, mes y año que mi hijo”, relató sin poder contener las lágrimas. Y agregó: “Para mí es un golpe muy duro. Es un jugador que realmente quería. Las palabras son superfluas. Realmente no sé qué más decir”.

El Rapid Bucarest envió sus condolencias a través de una publicación en redes sociales: “El FC Rapid lamenta el fallecimiento de Aaron Boupendza, con tan solo 28 años. Aunque jugó poco tiempo con estos colores, su sonrisa, su talento y su espectacular forma de celebrar los goles siempre estarán en nuestro recuerdo. ¡Nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos! ¡Descansa en paz, Aaron!“, escribió el club.

Aaron Boupendza (semitapado) intenta marcar a Lionel Messi durante un partido entre FC Cincinnati, su equipo, e Inter Miami, por la MLS ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También se sumó al triste momento la Federación de Fútbol de Gabón, país al que defendió en 35 partidos internacionales. “Con tan solo 28 años, Boupendza deja el recuerdo de un delantero muy valioso que impresionó durante la Copa Africana de Naciones en Camerún. Formado en el FC Mounana y el Bordeaux en Francia, el delantero gabonés llegó al campeonato chino tras un corto periodo en Rumania. La Federación y toda la familia del fútbol gabonés transmiten sus más sinceras condolencias a su familia biológica en estos momentos difíciles”. E incluso escribió en la red social X (antes Twitter) el presidente del país africano, Brice Oligui Nguema: “Con profunda tristeza me entero del trágico fallecimiento de Aaron Boupendza, un talentoso delantero central que engrandeció el fútbol gabonés. Mi más sentido pésame a su familia y allegados. Que su memoria nos inspire y que Dios lo bendiga”.

LA NACION