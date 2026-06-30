La eliminación de Países Bajos frente a Marruecos en los 16avos de final del Mundial dejó una imagen que recordó uno de los episodios más devastadores de la historia del fútbol neerlandés. En la definición por penales, Justin Kluivert falló su remate al estrellar la pelota contra el palo derecho del arco defendido por Yassine Bounou. La escena fue prácticamente idéntica a la que había protagonizado su padre, Patrick Kluivert, 26 años atrás.

La coincidencia fue llamativa por varios motivos. No solo ambos erraron su penal de la misma manera, con un remate que terminó golpeando el palo derecho, sino que los dos fallos ocurrieron el mismo día: un 29 de junio.

La increíble coincidencia entre los penales fallados por Justin Kluivert y su padre, con 26 años de diferencia

Justin Kluivert fue el encargado de ejecutar el segundo disparo de la tanda ante Marruecos. Buscó colocar la pelota junto al poste, pero el remate impactó contra el palo y salió desviado. El error terminó siendo determinante en una serie que el conjunto africano ganó por 3 a 2 para avanzar a los octavos de final.

La imagen remitió inmediatamente a la semifinal de la Eurocopa 2000 entre Países Bajos e Italia. Aquella noche, Patrick Kluivert también tomó la responsabilidad desde los doce pasos y su disparo terminó exactamente en el mismo lugar: el palo derecho del arco defendido por Francesco Toldo.

Patrick Kluivert también tomó la responsabilidad desde los doce pasos y su disparo terminó en el mismo lugar. Aquella acción ocurrió exactamente hace 26 años atrás

Ese partido ya había sido complicado para la selección neerlandesa. Durante el tiempo reglamentario dispuso de dos penales y no convirtió ninguno. El empate sin goles llevó la definición a los penales, donde Países Bajos volvió a fallar tres de sus cinco ejecuciones y quedó eliminada. Italia avanzó a la final y la perdió contra Francia.

La historia pareció repetirse este lunes en Monterrey. Después del empate 1-1 en los 120 minutos, la clasificación volvió a resolverse desde los doce pasos y Países Bajos volvió a quedarse en el camino.

Justin Kluivert fue el encargado de ejecutar el segundo disparo de la tanda ante Marruecos Dolores Ochoa - AP

La tanda tuvo varios errores. Para Marruecos fallaron Neil El Aynaoui, cuyo remate dio en el travesaño, y Achraf Hakimi, que también estrelló la pelota en un palo. Del lado neerlandés, además del fallo de Justin Kluivert, Jurrien Timber desvió su disparo y Yassine Bounou contuvo el remate de Crysencio Summerville.

Con esa victoria por penales, Marruecos selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. Más allá del resultado, la definición dejó una curiosa coincidencia histórica: padre e hijo quedaron unidos por dos penales fallados de manera casi idéntica, separados por 26 años, pero con el mismo desenlace.