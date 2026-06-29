Países Bajos vs. Marruecos, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido se disputará a las 22 horas en el Estadio Monterrey; todos los detalles del encuentro
Tras la noticia más cruel, Cody Gakpo seguirá con el plantel y Ronald Koeman confirmó su presencia ante Marruecos
Tras uno de los golpes más crueles de la vida, Cody Gakpo tomó la determinación de mantenerse en la Copa del Mundo junto a sus compañeros en la concentración de Países Bajos. En ese contexto, el entrenador, Ronald Koeman, confirmó que el futbolista será parte del equipo titular que se enfrentará este lunes con Marruecos, por los 16avos. de final en el etadio BBVA, en Monterrey.
La triste noticia que afecta a Gakpo fue confirmada por la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que informó el sábado último que la pareja del futbolista, la modelo Noa van der Bij, perdió el bebé que ambos esperaban en el quinto mes de embarazo.
Mundial 2026: Países Bajos no quiere decepcionar otra vez y Marruecos busca los golpes modernos que acostumbró a dar
Los novedosos 16os. de final que presenta este Mundial 2026 tendrá este lunes su segunda jornada y en ella, un cruce que dejará en el camino tempranamente a una de dos selecciones que eran miradas con mucho respeto. Países Bajos tendrá el desafío de evitar volver a ser la potencia que nunca se coronó, pero tendrá enfrente a la dura Marruecos, que busca profundizar la sorpresa que dio en Qatar 2022, al convertirse en el primer africano en alcanzar semifinales. Será un choque que se disputará en Monterrey, México, desde las 22 horas de Argentina, y nadie querrá perderse.
Los temores de que un Mundial ampliado de 32 a 48 selecciones derivara en encuentros menos atrapantes, evidentemente, se transformaron en entusiasmo. El cuadro de la nueva rueda de eliminación brinda varios duelos imperdibles y este es uno de ellos. Por un lado, porque es un cruce entre equipos invictos: ambos cosecharon siete puntos.
Antecedentes entre ambos equipos
Ambos equipos tienen un antecedente en un Mundial y fue en el de Estados Unidos 1994 con triunfo 2 a 1 de Países Bajos. La última vez que se enfrentaron fue en un amistoso en 2017, también con triunfo neerlandés 2 a 1.
El historial de Marruecos
Los marroquíes, por su parte, sumaron siete unidades en el Grupo C y terminaron detrás de Brasil por contar con peor diferencia de goles (+6 contra +3). Igualaron con la Canarinha 1 a 1 y, luego, vencieron a Escocia 1 a 0 y Haití 4 a 2. Los africanos fueron la gran revelación de Qatar 2022 -cuarto puesto- y tienen en su plantel a varios de los jugadores que protagonizaron aquella gesta, como el arquero Yassine Bounou, el lateral derecho Achraf Hakimi, el volante Sofyan Amrabat.
La llegada de Países Bajos a los 16avos del Mundial
El equipo neerlandés lideró el Grupo F con siete puntos producto de un empate con Japón 2 a 2 más triunfos ante Suecia 5 a 1 y Túnez 3 a 1. Así, cumplió con su favoritismo, aunque no descolló desde el juego y debe elevar su nivel para llegar lejos.
Dirigido por Ronald Koeman, persigue su primer título para sumarse a la tabla de campeones, en la que es la única ausente de las potencias. Fue finalista en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010 y disputó las semifinales en Francia 1998 y Brasil 2014, pero nunca llegó a la gloria máxima. A la edición 2026 de la Copa del Mundo se clasificó con el primer puesto en el Grupo G de las eliminatorias de Europa, en el que terminó invicto con seis victorias y dos empates.
Hora, TV y dónde ver online Países Bajos vs. Marruecos
El partido entre Países Bajos y Marruecos podrá verse EN VIVO por DSports, Paramount+ y Flow (Canal 110), desde las 22 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Países Bajos y Marruecos.
- 1
¿Hubo arreglo? Las cámaras captaron el reclamo de los jugadores de Austria cuando marcó el 3-2 Argelia
- 2
Así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026
- 3
La FIFA habló sobre la denuncia de violación contra el capitán de Cabo Verde, a días del duelo ante la Argentina
- 4
Días y horarios de todos los partidos de 16vos de final