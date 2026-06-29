Países Bajos vs. Marruecos, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones

Cody Gakpo se quedará con el plantel y Ronald Koeman confirmó que estará ante Marruecos (Photo by Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras uno de los golpes más crueles de la vida, Cody Gakpo tomó la determinación de mantenerse en la Copa del Mundo junto a sus compañeros en la concentración de Países Bajos. En ese contexto, el entrenador, Ronald Koeman, confirmó que el futbolista será parte del equipo titular que se enfrentará este lunes con Marruecos, por los 16avos. de final en el etadio BBVA, en Monterrey.

La triste noticia que afecta a Gakpo fue confirmada por la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que informó el sábado último que la pareja del futbolista, la modelo Noa van der Bij, perdió el bebé que ambos esperaban en el quinto mes de embarazo.