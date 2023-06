La increíble historia de Joselu, el héroe de España que se fue dos veces al descenso y puede ser el reemplazante de Benzema en Real Madrid

escuchar

La historia cuenta que España se convirtió en finalista de la Liga de Naciones de Europa al derrotar a Italia por 2 a 1 y el domingo enfrentará a Croacia en el encuentro decisivo de este segundo certamen europeo de seleccionados, que se disputa en Países Bajos. En un cotejo disputado en el estadio De Grolsch Veste, de la ciudad de Enschede, donde juega Twente, la Roja abrió el marcador con un grito de Jeremy Pino; Ciro Immobile, de penal, selló el 1-1. Y a tres minutos del final, acabó con el suspenso Joselu, con una sutileza. Pero, ¿quién es, verdaderamente, José Luis Mato Sanmartín ?

Jugó los últimos diez minutos, cuando ingresó por Álvaro Morata, casi siempre fuera de foco. Es un número 9 de área, potente, grandote (1,92m), que a los 33 años está tocado por la varita mágica: juega en España, nada menos. Casi nadie lo habría imaginado, después de irse al descenso con Espanyol. Y... una temporada después de irse al descenso con Deportivo Alavés. Ahora, lo quiere Real Madrid, en plan “low cost” por el adiós de Karim Benzema. Los directivos, sobre todo, no tanto Carlo Ancelotti, que no se olvida el olvidable paso que tuvo cuando era un joven. Jugó un partido en la doble temporada 2010/2012.

La sutileza de Joselu, en gran definición frente a Gianluigi Donnarumma

La temporada pasada, marcó 14 tantos para Deportivo Alavés, que terminó último. Este curso, anotó 16 para Espanyol, que terminó penúltimo. “Soy un afortunado por haber jugador frente a una gran afición. Haber jugado más de 100 partidos para el Alavés y formar parte de su historia como máximo goleador en Primera División me hace muy feliz. Quiero pedir perdón por haber sido partícipe del descenso, nunca habría querido terminar mi contrato y despedirme así”, suscribió en mayo del año pasado.

“Aún no me creo que tenga que escribirles esto. Ha sido tan duro el golpe del descenso que tanto a mi familia como a mí nos cuesta reponernos. Quiero pedir perdón porque el Espanyol no se merece estar en Segunda División. Y quiero darles las gracias eternas por el cariño tan inmenso que he recibido. Por lo que he conseguido a nivel personal con vuestro apoyo”, escribió, días atrás.

El gritu más grande de Joselu

De todos modos, la idea es pasar de página lo más rápido posible. El seleccionado y la Casa Blanca no son cosas de todos los días. “Ahora mismo no puedo decir nada, pero siempre es un halago que salga en los periódicos. Espero que en el futuro vengan cosas buenas, pero ahora estoy centrado en la selección. Que te relacionen con los mejores equipos del mundo siempre es positivo. No sé lo que pasará el año que viene. Hay que agradecer todo ese apoyo. El Madrid es uno de los mejores equipos del mundo y que jugadores del Madrid hablen bien de mí es un orgullo. Vamos a esperar que pasen cosas bonitas, uno siempre tiene esa esperanza”, advirtió.

De las desgracias deportivas se sale con la cabeza levantada, en el área rival. Siempre listo para capturar la revancha. Cuando el tiempo extra parecía inevitable, Rodri realizó un disparo que fue desviado y la pelota le quedó a Joselu. El delantero se salvó apenas del fuera de juego: casi, casi, su grito es silenciado. “Todo consistía en tener fe. Creo que todo el equipo ha hecho un partidazo, hemos dominado en la segunda parte. Faltaba que entrase un balón y yo he estado ahí pícaro, esperando a ver qué pasaba con ese tiro de Rodri. Estoy súper contento porque estamos en una final y porque creo que hemos hecho todo para merecérnosla”, fue su análisis.

Lo mejor del partido

De travesía por trabajo familiar, nació en Stuttgart, pero a los cuatro años regresó a Galicia. No tiene nada de germano: tiene todo de gallego, sobre todo, los primeros años de balones en Celta. “No recuerdo mucho, porque regresé con tres añitos a mi pueblo, a Silleda, de donde era mi madre y lo que recuerdo es un poco lo que me contaba mi madre y mi hermana, ahora un poco más de mayor. Y sobre todo, en mi etapa jugando allí, ir a visitar la zona donde había nacido. La circunstancia fue laboral, había poco trabajo aquí, mis padres emigraron a Alemania y resultó muy cómodo para ellos estar ahí, estuvieron 20 años y en esa etapa nacimos mis primos, mi hermana y yo, así que somos todos alemanes”, contó, años más tarde. Aquella dura etapa económica de España, en primera persona.

Jugó en España, Alemania, Inglaterra hasta la explosión goleadora de sus últimos dos equipos, en los que no pudo evitar el abismo. Toda una curiosidad: ¿puede ser figura en un equipo que pierde? El héroe del silencio de España, que no estaba en los planes de casi nadie, tiene la respuesta.

Real Madrid espía a Mbappé y hace cuentas. Para reemplazar a Karim, Ancelotti quiere una figura, un pase estrella. El DT italiano desea a Harry Kane o Víctor Osimhen. Uno es el símbolo del seleccionado de Inglaterra, ídolo de Tottenham. El otro es el artillero del Napoli campeón, largos años después de Diego Maradona. Cuentan, sin embargo, que el presidente Florentino Pérez, no pretende hacer una inversión excesiva ahora, se inclina por un “número 9 low cost”, de bajo perfil. Primero, está Joselu. Segundo está Roberto Firmino, que se marchó de Liverpool.

Años atrás, Joselu actuó en las categorías menores de España. Ahora, suma dos partidos como internacional de la mayor. Y un gol, que aún sigue gritando.