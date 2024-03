España vs. Brasil, en vivo: cómo ver online el amistoso por fecha FIFA

Escuchar

Este martes, desde las 17.30 (hora argentina), España y Brasil protagonizan uno de los partidos más destacados de la fecha FIFA de marzo. El encuentro se disputa en el renovado estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Star+. El último enfrentamiento entre ambos fue el 30 de junio de 2013, en el marco de la final de la Copa Confederaciones, con triunfo de la Canarinha por 3 a 0 gracias a los goles de Fred en dos oportunidades y Neymar Jr.

El duelo va más allá de lo deportivo. “Una misma piel” es el lema de un encuentro que se presenta como una reivindicación contra el racismo. Fue organizado como una protesta a los recurrentes insultos y actos de discriminación recibidos por Vinicius Jr., estrella de Brasil y Real Madrid (el encuentro justamente se disputará en la casa del Merengue). El propio ‘Vini’ rompió en llanto en conferencia de prensa al hablar sobre el tema en la previa del partido: “Entiendo que se hable sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos voluntad de jugar, pero tengo que seguir luchando”, confesó.

El llanto de Vinicius Jr. al hablar sobre los actos de racismo que sufre a diario Captura TV

“España no es un país racista, pero hay muchos racistas y muchos de ellos están en los estadios. Esto hay que cambiarlo. Con 23 años tengo que enseñar que es racismo y que me afecta”, explicó el ex Flamengo en una multitudinaria conferencia, en la que también admitió que nunca pensó en irse a otro país: “Yo nunca he pensado en salir de aquí porque, si salgo de aquí, doy a los racistas lo que quieren. Voy a seguir en el mejor club del mundo, marcando goles (...) Hago estas cosas para ser la alegría de mi gente, de la gente que va al estadio, porque los racistas siempre son minoría. Voy a seguir firme y fuerte”, cerró.

España vs. Brasil: cómo ver online

El encuentro, que se disputa este martes a las 17.30 (horario argentino) en Madrid, España, se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Star+.

Convocados de España

Porteros: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.

Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. Defensas: Dani Carvajal, Jesús Navas, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Daniel Vivian, Pau Cubarsí, Alejandro Grimaldo y Marc Cucurella.

Dani Carvajal, Jesús Navas, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Daniel Vivian, Pau Cubarsí, Alejandro Grimaldo y Marc Cucurella. Centrocampistas: Rodri, Mikel Merino, Oihan Sancet, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz y Álex Baena.

Rodri, Mikel Merino, Oihan Sancet, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz y Álex Baena. Delanteros: Álvaro Morata, Lamine Yamal, Joselu, Dani Olmo, Mikel Oyarzábal, Nico Williams, Gerard Moreno y Pablo Sarabia.

Convocados de Brasil

Arqueros : Bento, Ederson y Rafael.

: Bento, Ederson y Rafael. Defensores : Danilo, Yan Couto, Ayrton Lucas, Wendell, Lucas Beraldo, Gabril Magalhaes, Marquinhos y Murilo.

: Danilo, Yan Couto, Ayrton Lucas, Wendell, Lucas Beraldo, Gabril Magalhaes, Marquinhos y Murilo. Mediocampistas : André, Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Casemiro, Douglas Luiz, Joao Gomes, Lucas Paquetá y Pablo Maia.

: André, Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Casemiro, Douglas Luiz, Joao Gomes, Lucas Paquetá y Pablo Maia. Delanteros: Endrick, Gabril Martinelli, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Savinho y Vinicius Jr.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, España corre con ventaja para quedarse con la victoria en el amistoso de este martes. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.30 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Brasil. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.30.

📹 𝗜𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘 | Así se fraguó una foto que dará la 𝗩𝗨𝗘𝗟𝗧𝗔 𝗔𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢.



🫱🏿‍🫲🏻 La @SEFutbol y @CBF_Futebol escenifican en el Santiago Bernabéu la lucha contra el racismo.



📹 𝗜𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘 | Así se fraguó una foto que dará la 𝗩𝗨𝗘𝗟𝗧𝗔 𝗔𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢.

🫱🏿‍🫲🏻 La @SEFutbol y @CBF_Futebol escenifican en el Santiago Bernabéu la lucha contra el racismo.

Posibles formaciones

España : Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Oihan Sancet; Lamine Yamal, Álvaro Morata y Dani Olmo.

: Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Oihan Sancet; Lamine Yamal, Álvaro Morata y Dani Olmo. Brasil: Bento; Danilo, Lucas Beraldo, Gabriel Magalhaes, Ayrton Lucas; Douglas Luiz, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Jr.; y Rodrygo.