La increíble similitud de un gol de la quinta división de Belgrano a River con el tanto de Ángel Di María a Francia en el Mundial de Qatar 2022

escuchar

El Mundial de Qatar 2022 quedará por siempre en el recuerdo de los argentinos. Durante los meses de noviembre y diciembre, el pueblo vivió momentos muy emotivos que están grabados en las retinas. Lógicamente, el más vibrante es el de la final ante Francia, partido que sirvió para que el seleccionado argentino levante la tan ansiada tercera copa del mundo. Y si hubo una jugada que nadie se olvidará jamás fue el segundo gol a los galos: una obra maestra a un toque que terminó con el remate de Di María a la red; una ejecución que no pudo contener Hugo Lloris. El último fin de semana, en un partido de las divisiones inferiores de AFA, se dio una situación casi idéntica que se volvió viral.

En el duelo por la quinta división Belgrano de Córdoba y River, la jugada de los albiceleste pareció tomar cuerpo de nuevo, pero encarnada por otros intérpretes. Se disputaban los 24 minutos de la segunda etapa y el encuentro estaba igualado 1 a 1. En ese momento del partido, el lateral derecho del conjunto cordobés rechazó una pelota desde su sector. Quien recibió de espaldas fue el número 8. De inmediato, este volante tocó de primera hacia la derecha para abrir la cancha. Un compañero llegó hasta el fondo, levantó la cabeza y envió el centro. Quien ingresó por el segundo palo fue Galíndez, futbolista del Pirata que, de primera, definió al segundo palo del arquero y convirtió el gol.

El gol de la quinta división de Belgrano a River

Pero lo más llamativo de casi toda la acción es que la concatenación de la jugada fue muy similar al segundo gol que convirtió la Argentina en la final del Mundial ante Francia, el pasado 18 de diciembre. En la jugada se puede ver la pared de Lionel Messi con Julián Álvarez y la habilitación de Mac Allister a Di María. Además, otra curiosidad es que la jugada la finalizó justamente por un jugador con la camiseta número 11. además, la duración toda la jugada fue la misma. El final del partido fue 3 a 1 en favor de Belgrano ante River, pero también quedará en el recuerdo de los jóvenes haber coincidido con uno de los tantos más importantes de la historia del fútbol argentino.

En su momento, Ángel Di María se refirió a ese gol y sobre la gran jugada que terminó en el festejo, expresó: “Cuando venía la pelota, solo pensé en cruzarla levantándola y cuando vino le pegué de sobrepique. Nadie me cree, pero lo hice. Esta vez no la piqué, vi que venía la pelota y que si la picaba, llegaba el jugador francés a cortar. Ese gol no sale bien ni en una práctica, la tirás afuera”, reveló Fideo. Luego agregó: “Terrible toda la jugada, lo importante fue lo anterior, si no no llega la pelota ahí”.

LA NACION

Temas A un clic