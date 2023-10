escuchar

La Justicia italiana investiga a futbolistas de la Serie A por su presunta participación en un circuito de apuestas deportivas ilegales. A finales de esta semana, el mediocampista Nicolò Fagioli y los jugadores de la Premier League Sandro Tonali y Nicolò Zaniolo fueron indagados por la fiscalía de Turín sobre su reciente accionar en sitios de Internet no autorizados, al tiempo que la prensa de ese país reportó que al menos una docena de deportistas podrían estar involucrados, incluyendo un compañero de Fagioli de la Juventus.

Según trascendió, Tonali y Zaniolo fueron entrevistados por la Policía durante la concentración previa al duelo de la selección italiana en la eliminatoria al Campeonato Europeo. Posteriormente, abandonaron las instalaciones del equipo. “No podía contar con dos chicos en shock”, dijo el entrenador Luciano Spalletti. Los teléfonos y tablets de ambos, al igual que los de Fagioli, fueron secuestrados en el marco de la investigación.

En las últimas horas, Zaniolo, que está a préstamo con el Aston Villa proveniente del Galatasaray, volvió a Inglaterra y reportó que jugó Blackjack en un sitio que él no sabía que era ilegal, pero que nunca apostó en partidos de fútbol, como se sospecha.

Por su parte, Tonali se trasladó a Milán para consultar con su equipo legal. El delantero se unió al Newcastle proveniente del AC Milan en la temporada baja.

De acuerdo sitio especializado Marca, los futbolistas profesionales estarían acusados de apostar sobre encuentros de la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), UEFA y FIFA, algo que tienen prohibido por ley y que deberá esclarecerse en el marco de la investigación. En el caso de ser declarados culpables Tonali, Zaniolo y Fagioli o cualquier jugador implicado podría ser condenado hasta a tres años de inhabilitación y una multa de 25.000 euros.

Sandro Tonali es otro de los investigados: debió abandonar la concentración de la selección de Italia Eóin Noonan - Sportsfile - UEFA

De acuerdo con lo que publica el diario La Reppublica, si se confirma que Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Nicolò Zaniolo o futuros sospechosos han apostado en el fútbol, “la responsabilidad recaerá sobre ellos y no sobre sus respectivos clubes. Podrían pagar, sí, sus compañeros de equipo si, a pesar de ser conscientes de ello, no hubieran denunciado su comportamiento. En ese caso, también ellos se enfrentarían a una “inhabilitación no inferior a seis meses” y a una “multa no inferior a 15.000 euros”.

Otros escándalos recientes que empañaron el fútbol italiano

La investigación actual que involucraría a una gran cantidad de jugadores de primer nivel remonta a lo ocurrido en 2006, el año en el que Italia ganó su cuarta Copa Mundial, cuando el escándalo de arbitraje conocido como “Calciopoli” llevó a que la Juventus perdiera dos títulos de la Serie A y fuera relegado a al segunda división.

También a lo sucedido antes del inicio de la Euro 2012, cuando la Policía llevó a cabo una redada de madrugada en el centro de entrenamiento de la selección como parte de un escándalo mayor de apuestas que se conoció como Calcioscommesse.

El defensa italiano Domenico Criscito fue dado de baja del equipo para ese torneo. Antonio Conte, que era el técnico de la Juventus en ese momento, fue acusado, pero posteriormente absuelto.

Con información de AP

