Estudiantes le ganó a Huracán por 2-0 en Rosario y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina; ahora se enfrentará con el ganador de Boca y Talleres, que se medirán este domingo. Los goles fueron marcados por Lucas Souto, en contra, y Santiago Ascacíbar, pero la nota de la jornada la dio Mariano Andújar, que a los 40 años anunció su retiro: dejará el fútbol a fin de este año. No sólo eso, el arquero también le contestó con dureza a Abel Balbo, que este jueves lo había marcado como uno de los responsables de su salida del club platense.

“Son mis últimos partidos y los estoy disfrutando porque me siento bien. Tuve ofertas de otros mercados pero mi emotividad y mi sentimiento con Estudiantes hace que sea hoy un buen momento para poner punto final”, dijo en declaraciones a TyC Sports y agregó: “Tengo 40 años y me ha llevado su tiempo tomar la decisión. Disfruto el día a día, creo en líneas general que lo estoy haciendo bien y eso me da tranquilidad y alegría. Yo decido terminar mi relación con el club en plenitud. A fin de año es un buen momento, creo que es lo correcto”, aseguró.

Andújar cumple su tercera etapa en Estudiantes, club con el que se identificó fuertemente después de obtener el título del Apertura 2006 y la Copa Libertadores 2019. Su debut profesional se produjo en Huracán en 2003 y en el exterior defendió el arco en Palermo, Catania y Napoli, todos de Italia.

Al mismo tiempo, Andújar le respondió a Abel Balbo, que apenas dirigió 7 partidos a comienzo de este año en Estudiantes y este jueves había dado a entender en ESPN que su salida del club fue por unos comentarios que el arquero le habría hecho a los dirigentes. Andújar fue tajante: “Me llamó la atención y me sorprendió que a nueve meses salga a decir una mentira de semejante tamaño. El fútbol es un ambiente chiquito y nos conocemos todos. Tengo casi 22 años de fútbol profesional entre acá e Italia y nunca tuve un problema con un técnico. Que venga alguien a acusarme de algo así a mis 40 años me sorprende”.

Y agregó: “Me está ensuciando a mí y a los dirigentes. No sabe las consecuencias que puede tener semejante mentira. Me pongo a pensar y se movieron demasiado técnicos, por algo no lo llama nadie... Por suerte hoy tenemos un técnico como Eduardo (Domínguez) que es empático, labura bien, tiene buena llegada con el jugador, es honesto y habla de frente”.

¿Qué había pasado? En una entrevista reciente, le consultaron a Balbo por su inesperada salida de Estudiantes, luego de un muy buen paso por Central Córdoba, de Santiago del Estero. Y lo contó al detalle: “Vienen dos dirigentes a darme el ultimátum y me dieron a entender que habían hablado con Mariano. Pero no sé que dijo. Me dieron a entender que no me apoyaban, por eso lo dejé en el banco. Si ganábamos, al otro partido volvía a ser titular. Por eso no lo podía tener en el arco...

“La semana previa a mi último partido, se me acercaron dos dirigentes para decirme que si no ganaba el próximo partido, me tenía que ir. Y ellos me dieron a entender que uno de los que no confiaba en el proyecto era Mariano (Andújar). Entonces si en ese partido yo me iba a jugar mi futuro, no podía poner a alguien que no confiaba en mí. Si ganábamos ese partido y seguía seguramente iba a volver a atajar Andújar, porque hasta ese partido atajó él. Nunca tuve un problema con él”, explicó el entrenador.

Es el tercer jugador con más presencias en Estudiantes, por detrás del delantero Manuel Pelegrina y el defensor Abel Herrera. El León, su León, está a dos pasos de consagrarse en el torneo doméstico por excelencia. Entonces... “¿Retirarse campeón? Bueno, pero es una palabra muy grande. ¿Qué mejor que retirarse sintiendo que estoy a la altura? Estoy en condiciones de seguir jugando y, justamente por eso, porque analizo y pienso, me pregunto por qué tengo que llegar al punto de no sentirme capaz de atajar. Es tiempo de mirar para otros lados, de pensarme desde otro rol. Prefiero cerrar esta aventura juntos con Estudiantes y mirar para adelante”.

El partido contra el Globo tuvo una jugada confusa: a los 4 minutos: un centro desde la derecha del lateral Souto terminó con un cabezazo de Ignacio Pussetto que dio en el palo y pareció ingresar en el arco de Andújar, que logró manotear la pelota a tiempo según la terna arbitral encabezada por Nicolás Ramírez. En la Copa Argentina no hay VAR, pero dio la impresión que Andújar sacó la pelota desde adentro del arco. “La pelota no entró”, advirtió el arquero, con energía.

