Palacios se retiró llorando del campo frente a Paraguay: tendrá al menos dos meses sin jugar Crédito: Pablo Villán/Pool ARGRA

Juan Patricio Balbi Vignolo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de noviembre de 2020 • 18:20

La imagen fue desgarradora. Con visibles muestras de un profundo dolor, Exequiel Palacios debió dejar el campo de juego a los 28 minutos del primer tiempo en el empate 1-1 entre la Argentina y Paraguay en las Eliminatorias. Se retiró llorando en el carrito eléctrico por el doble rodillazo que le propinó Ángel Romero en el aire cuando saltó a cabecear el balón. Y esa acción no solo lo marginó del partido, sino que lo obligó a ser trasladado inmediatamente al sanatorio Finochietto para hacerle estudios. Esta tarde se conoció la gravedad: la "fractura de apófisis transversas de columna lumbar" le demandará al menos dos meses de inactividad.

Aunque no se cobró falta, no se sancionó a Romero ni intervino el VAR en la clara y violenta infracción, el volante tucumano de 22 años sufrió una dura lesión que golpeó de lleno en el ánimo del cuerpo técnico y el plantel de la selección nacional. "Perdimos a un jugador por varios días o meses, no sé si hubo mal intención o no, pero hubo un golpe y el VAR no intervino. Le mando un fuerte abrazo a Exequiel, espero que se recupere pronto. El grupo está afectado", declaró el técnico Lionel Scaloni tras el partido, todavía sin precisiones.

Entrada la madrugada del viernes, la AFA comunicó el parte médico, se advirtió la "fractura de apófisis transversas de columna lumbar" en los estudios y se comunicó que el jugador iba a quedar internado para controlar la evolución. En la tarde del viernes, el cuerpo médico de la selección informó en las redes sociales oficiales que "el jugador se encuentra evolucionando dentro de los parámetros esperados por el tipo de lesión y continuará internado para su control según lo programado".

Así se produjo la lesión de Palacios. 01:16

Video

De esta manera, el mediocampista seguirá en el sanatorio Finochietto hasta poder tener el alta y, a partir de ahí, tendrá que afrontar una intensa rehabilitación con reposo deportivo y, en caso de poder superar los dolores y conseguir la consolidación de la zona afectada, podría retornar a jugar en febrero. Durante ese tiempo, se buscará la recuperación de las "apófisis transversas", que son las protuberancias de las vértebras (cada una tiene dos) con forma de ala que se extienden hacia los costados y proporcionan un área para que se conecten los músculos y los ligamentos para dar movimiento y flexibilidad en la espalda.

Aunque no tendrá que ser operado, la recuperación a Palacios le demandará al menos ocho semanas. Podría llegar sin inconvenientes al reinicio de las Eliminatorias a finales de marzo en 2021, pero se trata de un duro golpe en un positivo momento personal: además de lucirse con la selección en la pasada fecha de Eliminatorias frente a Bolivia y ser titular con Paraguay en su sexto juego con la albiceleste, comenzaba a tener una mayor cantidad de minutos en Bayer Leverkusen de Alemania (lleva seis partidos y tres como titular de los 11 del equipo en la actual temporada) a pesar de todavía ser una carta que alterna entre el once inicial y el banco de suplentes.

Las "apófisis transversas" son las protuberancias de las vértebras Fuente: Archivo

La historia del tucumano con las lesiones ya tiene una larga data. Todo comenzó en 2018, año en el que se ganó su puesto indiscutido en River con grandes rendimientos y alcanzó la primera convocatoria a la selección mayor en septiembre, destacándose en los amistosos con Guatemala (3-0) y Colombia (0-0). Hasta que en octubre de aquel año llegó el primer traspié: tuvo un desgarro grado dos en el aductor de su pierna izquierda que lo marginó de la gira de la selección en Arabia Saudita con amistosos frente a Irak y Brasil.

Luego, en febrero de 2019 sufrió la fractura proximal de peroné derecho y tuvo que afrontar más de dos meses de recuperación a pesar de evitar la operación, situación que lo marginó de la gira en la que la Argentina jugó con Venezuela y Marruecos. Más tarde, a fines de mayo, tras conquistar la Recopa Sudamericana frente a Athletico Paranaense, se conoció el desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda que había sufrido en el primer tiempo a pesar de jugar los 90 minutos de la final. Esa lesión muscular lo dejó afuera de la Copa América Brasil 2019 y fue reemplazado por Guido Pizarro cuando era uno de los grandes candidatos a integrar el equipo titular de Scaloni.

Volvió a las convocatorias en septiembre del año pasado al jugar contra Chile (0-0) y México (4-0), pero ahora, en su segundo partido oficial con la selección (el anterior había sido el 2-1 sobre Bolivia en La Paz del mes pasado), el destino le vuelve a poner un freno y Palacios tiene un nuevo obstáculo por delante a superar.

Palacios no será operado, pero tendrá que afrontar una intensa rehabilitación con reposo deportivo para poder volver en febrero Fuente: AP

Conforme a los criterios de Más información