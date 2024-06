La lista de 26 de Scaloni para la Copa América: muchos campeones, experiencia sin aburguesamiento, dos pibes y Messi de líder

Escuchar

La mayor sorpresa, y el consecuente material para el debate que ofreció Lionel Scaloni, no está tanto en el corte final de tres jugadores, sino en la lista previa de 29 que no le hizo un lugar a Paulo Dybala, si bien el vínculo futbolístico de la Joya con el seleccionado siempre fue más hipotético y potencial que fáctico. Nunca cristalizó aquello de era el más indicado para entrar cuando Lionel Messi no pudiera jugar. Muchas veces lo impidió su largo historial de lesiones y en otras las elecciones del entrenador no lo tuvieron en cuenta. Pero aun así no dejaba de ser un delantero con mucha clase, un campeón del mundo, el que convirtió un penal en la final ante Francia y el que en el suplementario apareció con un despeje salvador en el área antes de que rematara Mbappé, además de completar en Roma la mejor de sus últimas seis temporadas en el calcio, en el que ya lleva 12 años.

La primera y más obvia conclusión que salta del plantel de 26 futbolistas para la Copa América es que Scaloni apostó por la continuidad, se sigue apoyando en una base estable, y dejó un par de hendijas para una incipiente renovación. Hay 21 integrantes de la nómina que se consagró en Qatar. Y otro dato más revelador: también son 21 los apellidos que se repiten de los 27 –hubo cuatro arqueros- que obtuvieron en 2021 la Copa América en el Maracaná. Con una peculiaridad: los nueve defensores son los mismos, no hay ni una variante. En el fútbol actual, tres años es mucho tiempo, el desgaste tiene cada vez más incidencia y las oscilaciones en el rendimiento son frecuentes, pero Scaloni encontró a su núcleo duro, futbolistas que responden a la confianza que él les profesa.

Valentin Carboni, con la pelota pegada al pie en el amistoso ante Guatemala; con 19 años y 70 minutos en dos partidos se ganó un lugar en la lista para la Copa América ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Tras la goleada 4-1 a Guatemala, último amistoso antes del debut del próximo jueves frente a Canadá, Scaloni procedió a la que calificó como una tarea ingrata y dolorosa: comunicarles a tres jugadores que no seguirán con la delegación en los Estados Unidos. La mala noticia la recibieron Leonardo Balerdi, Valentín Barco y Ángel Correa.

Sin llegar a generar un revuelo, quizá si llama un poco la atención la exclusión de Correa, más allá de que el delantero del Atlético de Madrid siempre tuvo más convocatorias que minutos en la cancha. Nunca dejó de ser una segunda o tercera alternativa para los delanteros titulares. Pero sus posibilidades parecían haber crecido por lo dicho por Scaloni hace menos de una semana: “(Correa) Está hace mucho con nosotros. Quizá no tiene la cantidad de minutos que pretende, pero nos puede aportar muchísimas cosas. Sus últimos dos o tres meses fueron muy buenos y aprovechar su momento es importante”.

🏆 #SelecciónMayor ¡Aquí están, estos son los 26!



A continuación, los futbolistas convocados por Lionel Scaloni para disputar la @CopaAmerica en Estados Unidos.



¡Vamos @Argentina! 🩵🤍🩵#OtraVezJuntos pic.twitter.com/5eqyql6W0g — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 15, 2024

Integrante del plantel campeón del mundo tras ingresar a último momento por el lesionado Joaquín Correa, “Angelito” resignó su lugar ante el avance en el gusto de Scaloni de los juveniles Valentín Carboni –la gran novedad- y Alejandro Garnacho.

Carboni, que en su préstamo en Monza encontró la continuidad que no le podía ofrecer Inter, hasta impresionó a Messi con su conducción de pelota pegada al pie izquierdo.

Balerdi era una opción por si Germán Pezzella no llegaba a recuperarse de una micro fisura en el dedo pequeño de un pie. El zaguero central que pretende River como refuerzo para la Copa Libertadores no tuvo minutos contra Ecuador y Guatemala, y el último partido que jugó con Betis fue el 5 de mayo, pero es evidente que Scaloni lo considera “uno de los suyos”, esa clase de jugador que en los entrenadores despierta una confianza especial. Y a quien también se le tiene más paciencia, como ocurre con Guido Rodríguez, al margen de los dos ensayos, sin partidos con Betis desde mediados de mayo y ausente durante dos meses y medio entre diciembre y febrero por una lesión en un tobillo.

Angel Di María y Lionel Messi intercambian sonrisas en el festejo del golazo del Nº 10 ante Guatemala, tras una asistencia de Fideo PATRICK SMITH - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El otro que se cayó de la lista es Valentín Barco, que en Brighton aun no cuenta con la continuidad que tenía en Boca, y con mucha competencia en un sector que cubren Tagliafico, Acuña, Nicolás González -puede ser extremo o lateral-, Lo Celso, Garnacho y, eventualmente, Di María.

En cuanto al resto, Scaloni fue contemplativo con la irregular temporada de Gonzalo Montiel, titular en ocho de los apenas 14 partidos de Premier League que disputó con Nottingham Forest. Su préstamo al club inglés desde Sevilla no fue una experiencia positiva y deberá buscar otro destino para la próxima temporada.

En la elección de Giovani Lo Celso también primaron más los antecedentes y la consideración del entrenador que su actualidad en Tottenham. El volante pasó gran parte de la temporada ingresando desde el banco, disputando los minutos residuales en la Premier League. En 22 presencias, nunca jugó un encuentro entero.

Lautaro Martínez se reencontró con el gol, marcó un doblete ante Guatemala; la última vez que había marcado más de un tanto en un partido del seleccionado fue en 2019, con un hat-trick a México Nick Wass - FR67404 AP

Lisandro Martínez completó los 180 minutos contra Ecuador y Guatemala, suficientes para ratificar que es tan bueno en la marca como con la pelota en los pies, pero viene de una temporada torturado por las lesiones. Estuvo 190 días al margen de las canchas. Recién en el final del curso reapareció en la zaga de Manchester United, con una actuación muy destacada ante Manchester City en la final de la FA Cup, que llevó a Pep Guardiola a dedicarle un encendido elogio: “Es uno de los mejores cinco defensores del mundo. Hizo la diferencia en el partido filtrando pases entre nuestra defensa”.

Enzo Fernández volvió a la actividad en los dos amistosos recientes, tras ausentarse de Chelsea desde fines de abril por una operación de una hernia inguinal.

Marcos Acuña pasó más de 100 días en Sevilla reponiéndose de distintos inconvenientes físicos, si bien logró regularidad desde mediados de febrero. Debido a esta necesidad de estar pendiente de los partes médicos, Scaloni calificó la confección de esta lista como “la más difícil de todas”. Y agregó: “Hemos tenido bastantes problemas”.

Más allá de las dificultades, Scaloni conformó un grupo homogéneo, conocedor de la gloria mayor y experimentado, sin síntomas de aburguesamiento. Será el punto final para Ángel Di María por voluntad propia. Y probablemente el último torneo oficial para otros treintañeros (Armani, Acuña, Otamendi, Pezzella, Guido Rodríguez).

Con casi 37 años, el líder sigue siendo Messi, que da placer verlo disfrutar en la cancha, sin desconocer la realidad que recordó esta semana: “Tengo un poco de miedo de que se termine todo”.