La muerte de Emiliano Sala: Cardiff City le reclama 110 millones de euros a Nantes

El caso Emiliano Sala continúa en plena disputa entre los dos clubes que se vieron involucrados en su traspaso. El diario deportivo francés L’Equipe informó que Cardiff City presentó el 12 de mayo una demanda ante el Tribunal de Comercio de Nantes en el marco de esa causa. El club galés reclama cerca de 110 millones de euros al equipo de Francia en concepto de indemnización por los “daños sufridos” tras la muerte accidental del delantero argentino.

Ya son cuatro años de litigio entre Cardiff City y Nantes. Es por eso que el equipo del Reino Unido inició su procedimiento civil en Francia, luego de fracasar con todos sus recursos en Suiza. Según informaciones de L’Equipe, el club galo presentó el pasado viernes (a través de sus abogados franceses, Olivier Loizon y Laure-Anne Montigny, del bufete parisino Viguié Schmidt & associés) una demanda ante el Tribunal de Comercio de Nantes, con el objetivo de condenar principalmente “a la sociedad FC Nantes a pagar la suma 100 millones de euros con intereses al tipo legal a partir de la fecha de la sentencia, en concepto del lucro cesante sufrido” por Cardiff, tras la muerte del delantero argentino, que nunca pudo jugar en el equipo que lo compró. La citación está fijada para el próximo 22 de junio.

Emiliano Sala falleció el 21 de enero de 2019 a los 28 años, al estrellarse una avioneta privada en el Canal de la Mancha, frente a la isla de Guernsey. El jugador se incorporaba a su nuevo club, Cardiff, dos días después del acuerdo de traspaso de 17 millones de euros. Por ese entonces, el equipo de Gales militaba en la Premier League. Al día de hoy ocupa el puesto 21 de 24 en la Championship, segunda división del fútbol inglés.

Emiliano sala falleció el xx de xxxx cuando el avión en el que viajaba se estrelló en el mar AP Photo/David Vincent - Archivo

“Daño a la reputación”

Además, L’Équipe agregó que el club Cardiff no se detiene en los 100 millones de euros de indemnización. También reclama cerca de 10 millones de euros de indemnización adicional al club de la Ligue 1. Esta suma corresponde, en particular, al reembolso del primer plazo, con intereses (7,298 millones de euros, es decir, 6 millones + 1,298) del traspaso de Sala, que el Cardiff ya ha sido condenado a pagar. “El CCFC se reserva el derecho de modificar el importe de su demanda en caso de que se le condene a pagar los otros dos plazos (6 y 5 millones de euros, que también impugna) previstos en el contrato”, reza el documento de 22 páginas al que accedió el diario francés.

Los galeses también solicitaron al tribunal que condene a Nantes a pagarle 2 millones de euros por el “daño reputacional sufrido” (como “mal pagador”) en este dramático caso, en el que apunta especialmente a la actuación del intermediario escocés Willie McKay, que también fue el organizador del vuelo mortal del delantero argentino y del piloto David Ibbotson, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado.

El Piper Malibú en el que viajó Sala y se estrelló en el canal de la mancha Twitter - Archivo

El papel del intermediario Willie McKay

Era Mark, el hijo del agente de Willie McKay, director de Mercato Sports Ltd, quien tenía el mandato de vender a Sala a un club de la Premier League en nombre de Nantes. Pero en el caso del Cardiff, cuenta L’Équpie, era Willie McKay quien llevaba invariablemente el timón, a pesar de que actuaba sin aprobación federativa, al haberse declarado en quiebra en 2015. Por ello, está en el centro de la acción judicial del club galés, para quien “las faltas cometidas” por el intermediario escocés “comprometen la responsabilidad del FC Nantes [...] por su imprudencia y negligencia en la ejecución del mandato [...] y el deber de supervisión de su agente”.

Cuando fue entrevistado por L’Équipe hace dos meses, Vincent Tan, el propietario malasio del club galo, ya había advertido de que emprendería acciones judiciales civiles si se rechazaba un último recurso ante el Tribunal Federal de Lausana -lo que ocurrió el 30 de marzo- para respaldar jurídicamente su demanda de indemnización. El rechazo de este recurso fue hecho público el 9 de mayo por la máxima autoridad judicial suiza.

“Si la decisión del Tribunal Federal no nos es favorable, demandaremos inmediatamente al FC Nantes”, explicó entonces Tan. “Estoy muy enfadado [...] Esto es solo el principio, no el final [...] Emiliano Sala podría haber marcado los pocos goles que nos habrían salvado del descenso a la Championship (el Cardiff terminó 18º en la PL al final de la temporada 2018-2019). Esto supuso una pérdida de 100 millones de libras (115 millones de euros), como mínimo, para el club. Sala no ha jugado ni un solo partido con nosotros. ¿Por qué deberíamos pagar su traspaso en su totalidad? Nantes debe ser castigado. Negoció con un agente sin licencia (en referencia a Willie McKay)”.

Previamente abordado, Willie McKay cuestionó la táctica del Cardiff en este asunto. “No quieren pagar y Vincent Tan es un tonto”, le dijo al periódico deportivo a finales de 2020. “¿Cuánto se ha gastado ya en abogados, comunicación e intentar destruirnos? Esa es la historia: le hicieron creer que podía ganar esta batalla en este traspaso”.

Emiliano Sala junto a Mbappé Twitter: @KMbappe

Nantes vuelve a denunciar la “implacabilidad” del Cardiff

Otro cuestión que suscribe L’Équipe es que, para apoyar su argumento sobre la pérdida prematura de su “activo” y sus consecuencias deportivas y financieras, el club galés se centró en particular en análisis estadísticos de “goles esperados” y “puntos esperados”, de haber podido beneficiarse de la ayuda de Sala. El resultado fue que “todas las pruebas sugieren que un delantero [...] de esta talla le habría permitido marcar suficientes goles para ganar al menos dos puntos más”, decía la citación. Esto habría significado mantener al equipo en la Premier League al menos una temporada más”.

Al ser contactado sobre la citación, Nantes le dijo al diario francés estar “muy tranquilo sobre el análisis que hará el Tribunal de Comercio de Nantes”. “Es una nueva demostración de la determinación del Cardiff en este asunto”, declararon los abogados del club, Jérôme Marsaudon y Louis-Marie Absil. Después de haber sido desautorizado por la FIFA, el TAS y el Tribunal Federal Suizo, Cardiff abre un nuevo frente jurídico absurdo. Nantes no dejará de reclamar una indemnización por los perjuicios causados por este procedimiento abusivo.

Además, en el plano penal, una investigación preliminar abierta por la fiscalía de Nantes a finales de enero de 2020, a raíz de una denuncia de los asesores de Cardiff City, sigue en curso en este caso, en relación con las circunstancias de esta desastrosa transferencia. Este caso es ahora competencia del tribunal interregional especializado (JIRS) de Rennes.

LA NACION