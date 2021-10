La muerte de Emiliano Sala: el principal acusado admitió uno de los cargos por los que se lo imputa

David Henderson, principal acusado en el juicio por la muerte del futbolista argentino Emiliano Sala, admitió su culpabilidad en uno de los cargos por los que se lo imputa.

El hombre, de 67 años, reconoció que participó como organizador del vuelvo y que intentó llevarlo a Cardiff aunque no tenía permisos para aterrizar en el Reino Unido. El avión en el que viajaba el jugador, de 28 años, partió desde Nantes y debía aterrizar en Cardiff, pero se estrelló en el mar frente a las Islas del Canal el 21 de enero de 2019.

Al comparecer ante el tribunal de la corona de Cardiff, , según informó el periódico The Guardian, Henderson, admitió haber intentado “dar de alta a un pasajero sin el permiso o la autorización necesarios”.

Un impactante lienzo con el rostro de Emiliano Sala, desplegado en el centro del campo de juego del estadio La Beaujoire, en el duelo entre Nantes y Bordeaux, los dos equipos en los que el argentino jugó en Francia AP

Los detalles de la acusación son que ese día, como operador de una aeronave, intentó hacer que el avión permitiera el ingreso de Sala en Cardiff. Los particulares añaden que la aeronave no estaba registrada en el Reino Unido. Según los especialistas, “el delito viola las secciones de la Ley de Tentativa Criminal de 1981 y la Orden de Navegación Aérea de 2016″.

Pero del mismo modo que aceptó su culpabilidad en esa maniobra, Henderson negó un segundo cargo. Porque también se lo acusa de haber actuado de manera imprudente o negligente y que pudo poner en peligro la aeronave por incumplir con las normas mencionadas.

En la lectura de los cargos se especificó: “Los días 18 y 19 de enero, Henderson supuestamente organizó un vuelo para transportar a Sala cuando no contaba con la autorización o el permiso requerido; el piloto, David Ibbotson (N. de la R.: también falleció en el accidente), no tenía licencia de piloto comercial; la habilitación de Ibbotson para volar el tipo de aeronave involucrada había expirado; se pronosticaba mal tiempo y él no era competente para volar en ese clima ”.

Emiliano Sala el día que firmó el contrato con Cardiff

El avión Piper Malibu se estrelló cuando transportaba a Sala desde Nantes hasta el Cardiff City, que por entonces jugaba en la Premier League. El pase se había concretado entre ambos clubes por un monto de 17 millones de euros.

El cuerpo de Sala fue recuperado del fondo del mar un mes después. Pero el cuerpo de Ibbotson, de 59 años, nunca se encontró. Y tampoco pudieron rescatarse los restos del avión, que siguen sumergidos en el Canal de la Mancha.

La investigación sobre el accidente se pospuso hasta después que se complete el juicio de Henderson. Está previsto que comience en febrero de 2022.

El abogado Daniel Machover, que representa a la familia de Sala, dijo que no asistirán al juicio en persona. La familia de Sala ha pedido en repetidas ocasiones que la investigación se lleve a cabo lo antes posible para poder saber qué le ocurrió al futbolista.

Los restos del avión en el que falleció Emiliano Sala Telam

Durante la desesperada búsqueda tras la desaparición de la aeronave, la familia de Sala se encargó de dirigir de manera independiente las tareas de rescate, cuando las autoridades abandonaron la tarea por considerar que ya no era posible encontrar con vida a los tripulantes del vuelo. El costo de esa búsqueda fue financiado por futbolistas y simpatizantes de los equipos en los que jugó Sala.

El señor Foxton es el juez que comanda el Tribunal Supremo que conduce el proceso penal y el jurado que dará un veredicto está compuesto por siete hombres y cinco mujeres. Henderson, por el momento, permanece en libertad bajo fianza.

Emiliano Sala fue goleador de Nantes durante tres temporadas

Después de jugar en el fútbol juvenil en la Argentina y tras un breve paso por las ligas regionales de Portugal, Sala comenzó su carrera profesional en Francia con Bordeaux. Luego se trasladó a Nantes, donde era goleador de la Liga de Francia junto con Kylian Mbappé en la temporada 2018/19. A mitad de ese ejercicio fue cuando Cardiff se decidió a contratarlo.