Este domingo 21 de enero se cumplen cinco años de la muerte del futbolista argentino Emiliano Sala, quien falleció en un accidente de avión en el Canal de la Mancha entre Francia y Reino Unido. Así, al cumplirse un lustro desde su desaparición, el delantero francés Kylian Mbappé compartió un tierno posteo en su cuenta oficial de Instagram para homenajear a quien fue su rival durante años en la Ligue 1.

Hace media década, el caso de Emiliano Sala paralizó al mundo del fútbol cuando en enero de 2019 se supo que el vuelo en el que viajaba el exdelantero de FC Nantes había desaparecido. Esto comandó una búsqueda incesante por aire y mar para poder dar con los restos de aquella aeronave.

En esta ocasión, y al igual que en años anteriores, el campeón del mundo con Francia en 2018 y estrella del PSG Kian Mbappé decidió recordar esa fecha con una postal. Ambos se enfrentaron en reiteradas oportunidades e incluso compitieron por ser el goleador de la Ligue 1 en su último año.

El posteo en Instagram de Mbappé para Emiliano Sala

El delantero del París Saint-Germain subió una historia a su cuenta de Instagram con una imagen en blanco y negro en la que se los ve a ambos dándose las manos en la previa de una partido. Sala, con la camiseta del Nantes amarilla y verde y el gallo, con la vestimenta del club parisino se sonríen en un saludo amistoso. “Cinco años”, escribió junto al emoji de una paloma blanca y las manos en oración.

Emiliano Sala estaba destinado a ser unas de las figuras del fútbol internacional. En el 2019, el Cardiff City de la Premier League compró su pase por 15 millones de euros. Luego de pasar los estudios médicos, Sala regresó a Francia para despedirse de sus compañeros y llevarse algunos objetos personales que aún tenía en el club. Sin embargo, en el vuelo de regreso del 21 de enero, donde se dirigía a Inglaterra y a su primer entrenamiento, el avión desapareció.

La tragedia

El 21 de enero de 2019, la avioneta Piper PA-46 Malibú que se trasladaba desde la ciudad de Nantes a Cardiff cayó al agua, a 27 kilómetros de la isla de Guernsey, mientras sobrevolaba el Canal de la Mancha. El santafesino Sala, de 28 años, ocupaba la aeronave, junto al piloto David Ibbotson (59). Dos días antes, el 19 de enero, FC Nantes había concretado la transferencia del goleador a la institución galesa, en una operación que rondó en los 19,5 millones de dólares.

El jugador oriundo de la localidad de Cululú, pero que desarrolló toda su carrera formativa en la vecina Progreso (en el club San Martín, específicamente), se disponía a regresar a Cardiff, luego de haber pasado poco menos de 48 horas en territorio francés despidiéndose de lo que -a esa altura- fungían como excompañeros, aunque finalmente fueron los últimos que compartieron con el rubio atacante un campo de juego.

De acuerdo a lo revelado por un audio que consiguió la BBC londinense, Ibbotson, quien carecía de licencia de piloto comercial, le reveló a un piloto amigo “las dificultades técnicas” que había enfrentado en el viaje a Francia.

Hinchas del club francés Nantes posan frente a un afiche del futbolista argentino Emiliano Sala, el miércoles 30 de enero de 2019. (AP Photo/Thibault Camus)

El propio piloto había deslizado sentir “un estallido”, mientras cruzaba el Canal de la Mancha. “Estoy en la mitad del canal (de la Mancha) y pum”, le confesó a su amigo Kevin Jones, según reveló la prestigiosa emisora británica.

Los inconvenientes se profundizaron en el vuelo de regreso a Gales. De hecho, el futbolista, quien supo vestir la camiseta del Bordeaux francés, tras su paso por la Escuela de captación de talentos Proyecto Crecer, emitió un mensaje de audio de WhatsApp a sus amigos advirtiendo que “si en una hora y media no tienen novedades mías... no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar”, contó.

Cardiff City había ofrecido un vuelo comercial al jugador recién fichado, vía París, pero Sala quería más tiempo para despedirse de sus amigos y excompañeros en Nantes, antes de retornar a Gales para sus primeros entrenamientos con su nuevo club.

Parte posterior izquierda del fuselaje, incluída una parte del registro de la aeronave N264DB que desapareció con el jugador de fútbol Emiliano Sala AP

Aproximadamente una hora después de haber despegado de la pista número 3 en Nantes, la máquina Piper Malibú, matrícula N264DB, perdió contacto con el radar sobre el canal de la Mancha.

La nave volaba a cerca de 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar, pero el piloto perdió el control cuando descendió para evadir las nubes e intentar un amarizaje de emergencia.

Los investigadores del siniestro encontraron que el futbolista habría estado “profundamente inconsciente” por aspirar monóxido de carbono y que el piloto probablemente también habría sido afectado por la contaminación.

El cuerpo del jugador fue recuperado de los restos de la nave cuando esta fue descubierta a 68 metros de profundidad, el 7 de febrero, casi dos semanas después del accidente. Los restos de Ibbotson nunca fueron rescatados.

