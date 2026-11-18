BARRANQUILLA, Colombia (Enviado especial).- La final ya empieza a sentirse en esta ciudad. Boca llega a Colombia con la ilusión de volver a levantar una copa internacional después de 18 años y, de a poco, las calles comienzan a teñirse de azul y amarillo con la llegada de los primeros hinchas. Faltan muy pocos días para que el Xeneize y Atlético Mineiro vuelvan a encontrarse, esta vez con la Copa Sudamericana en disputa, en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Un duelo que tiene varios antecedentes. Se enfrentaron ocho veces en la historia: la primera, en la Libertadores de 1978, con victoria para el conjunto de Juan Carlos Lorenzo; la última, en la de 2021, con triunfo para el Galo. En el medio se cruzaron por la Mercosur de 2000. Pero también hubo otra final entre ambos, mucho menos recordada. Una copa olvidada, que tuvo apenas tres ediciones y con la que Boca conquistó su última estrella internacional antes de la llegada de Carlos Bianchi. Y que tenía en aquel plantel a un joven Rodolfo Arruabarrena, hoy otra vez protagonista de una final ante el mismo rival.

La Copa de Oro Nicolás Leoz fue un torneo internacional que reunía a los campeones de distintas competencias organizadas por la Conmebol, presidida por entonces por el dirigente paraguayo que estuvo al frente de la entidad entre 1986 y 2013. Pero el certamen duró apenas tres ediciones, entre 1993 y 1996, con una interrupción en 1994, clubes que se negaban a participar y un reglamento que cambiaba de un año a otro. Ni siquiera los equipos clasificados provenían siempre de los mismos torneos. Un desorden que hoy también se ve en el fútbol argentino, pero que hace más de tres décadas ya existía a nivel sudamericano.

La formación de Boca que le ganó a Atlético Mineiro por 1 a 0 y conquistó la Copa de Oro: arriba, Carlos Moya, Alejandro Giuntini, Carlos Navarro Montoya, Diego Soñora, Luis Medero, Juan Simón y Sergio Saturno; abajo, Sergio Martínez, un niño de las inferiores, Luis Carranza, Carlos Tapia y Carlos Mac Allister Archivo LA NACION / Alejandro Querol

Boca, de todos modos, puede sacar chapa de haber sido el primer campeón de aquella copa, que en su edición inaugural reunió a cuatro equipos: el club de la Ribera, ganador de la Copa Máster de 1992; Atlético Mineiro, campeón de la Copa Conmebol; Cruzeiro, que había conquistado la Supercopa, y San Pablo, ganador de la Libertadores. El equipo era dirigido por Jorge Habegger, quien diez años antes había sido preparador físico de Carmelo Faraone en Boca y regresó como entrenador en una etapa difícil para el club, después de pasar por Loma Negra de Olavarría, Temperley, Atlanta y Deportivo Español, y de ser campeón en Bolivia y Ecuador.

Su paso por el club estuvo lejos de ser bueno. Entre sus decisiones más polémicas estuvo la de dejar de lado a Blas Giunta, uno de los ídolos del plantel, pero al menos pudo darse el gusto de conquistar una copa internacional. Era el Boca de los Halcones y Palomas, un equipo dividido puertas adentro, pero que aun así consiguió triunfos importantes.

En 175 días, Jorge Habegger ganó la Copa de Oro, venció a River en el Monumental y derrotó al Barcelona de Johan Cruyff en un amistoso; nada de eso le alcanzó para sostenerse en el cargo

El torneo se disputó en medio de un semestre irregular para Boca, que terminó séptimo en el Clausura de 1993, ganado por Vélez, y tampoco pudo llegar a las instancias decisivas de la Copa Centenario, que se adjudicó Gimnasia. La Copa de Oro arrancaba directamente en semifinales, aunque ni siquiera las dos llaves se jugaban de la misma manera. Boca tuvo que enfrentar a San Pablo, el poderoso equipo de Telê Santana, que siete meses antes se había consagrado campeón intercontinental tras vencer al Barcelona de Johan Cruyff en Japón, y que contaba con figuras como Rogério Ceni, Juninho y Gustavo Matosas. Ganó 1-0 en la Bombonera, con gol de Sergio Martínez, y en la revancha, en el Pacaembú, cayó por el mismo resultado en los 90 minutos. Pero el uruguayo volvió a marcar en el suplementario, con el primer gol de oro en la historia de las competencias de la Conmebol, y metió a Boca en la final. Por la otra llave, Atlético Mineiro eliminó a Cruzeiro por penales.

Arruabarrena ya era parte de aquel grupo, aunque recién daba sus primeros pasos. Había debutado en octubre de 1992, con Oscar Tabárez como técnico, en un amistoso ante Sevilla que Boca perdió 3-2, con Diego Maradona y Carlos Bilardo como técnico de equipo español y una particularidad: Maradona jugó un tiempo para cada equipo. En abril de 1993 volvió a sumar minutos en otro amistoso, en el 3-0 frente a Colo Colo en la Bombonera, y también tuvo su estreno oficial en el Clausura, en un empate 0-0 contra Newell’s, cuando ingresó justamente por Carlos Mac Allister, quien poco después sería el héroe de la final ante Mineiro.

Rodolfo Arruabarrena debutó en Boca en el mismo semestre en que el equipo ganó la Copa de Oro; integró el plantel, aunque no llegó a jugar ningún partido del torneo

Antes de viajar a Brasil, Boca había perdido 1-0 con River en Vélez, por la Copa Centenario, con un gol de Walter Silvani en el tiempo suplementario. Esa derrota le dio todavía más importancia a un torneo que, a principios de año, no estaba entre las prioridades.

La primera final se jugó el 14 de julio de 1993, en Belo Horizonte, ante 40.000 espectadores, donde Boca formó con Carlos Navarro Montoya; Diego Soñora, Juan Simón, Carlos Moya y Carlos Mac Allister; Claudio Rodríguez, Luis Medero -en el lugar de Giunta- y Gustavo Neffa; Carlos Tapia; Luis Carranza y Sergio Martínez. El 0-0 dejó todo por definir ocho días después en la Bombonera.

Recorte de LA NACION del 15 de julio de 1993, tras el empate 0-0 entre Boca y Atlético Mineiro en Belo Horizonte

“En Brasil hicimos un gran partido. Fuimos un equipo sólido, aguerrido, que no generó muchas situaciones de gol, pero que supo controlar al rival”, recuerda Simón, capitán y uno de los referentes de aquel Boca, que también está en Barranquilla para cubrir la final como comentarista de una señal de cable.

La revancha se disputó ocho días después. Boca presentó dos cambios, con Alejandro Giuntini y Sergio Saturno en lugar de Neffa y Rodríguez. Giuntini regresaba después de cumplir una suspensión por haberse negado a un control antidoping tras un partido ante Vélez. El Xeneize se quedó con el título gracias a un gol de palomita de Mac Allister, a los nueve minutos de la segunda etapa.

“Para nosotros era una copa importante porque veníamos de un año difícil, en el que había empezado a desmembrarse el plantel y varios jugadores tenían que ocupar distintas posiciones. Sabíamos lo que significaba ganarla y la jugamos como una final de las de antes, con mucha entrega”, recuerda Mac Allister.

Aquel gol también fue importante para su carrera: en octubre de 1993 sería convocado a la selección argentina para disputar el repechaje ante Australia, en el que consiguió la clasificación al Mundial de Estados Unidos.

Juan Simón, capitán de Boca, celebra con la Copa de Oro; lo siguen Luis Medero, Alfredo Graziani, Carlos Mac Allister, Sergio Saturno y Diego Soñora

Aunque medía apenas 1,75 metro, Mac Allister tenía facilidad para el cabezazo. Había perfeccionado esa virtud en Argentinos Juniors, con Fernando Areán, y se tenía fe cada vez que pisaba el área rival. “No solamente marqué, sino que tuve otras dos chances de cabeza que se fueron muy cerquita”, agrega.

En aquel tiempo, el título no generó demasiado entusiasmo. Hubo trofeo, medallas y vuelta olímpica, pero no multitudes en el Obelisco ni grandes festejos en el estadio. Era considerada una copa menor, sin comparación con la Libertadores y que rápidamente quedó en segundo plano. Durante años, incluso, la Copa de Oro y la Copa Máster fueron objeto de cargadas por parte de los hinchas de Independiente, en la disputa entre ambos clubes por la cantidad de títulos internacionales. Pero cuando Boca volvió a ganar con Bianchi y empezó a acercarse al Rojo, esas copas empezaron a tener otro peso.

Carlos Mac Allister marcó el gol del triunfo ante Atlético Mineiro y, poco después, fue citado por Alfio Basile para disputar el repechaje mundialista ante Australia Archivo LA NACION / Alejandro Querol

La propia Conmebol tampoco mostró mucho interés en sostener el torneo. En 1994 dejó de disputarse y regresó en 1995, aunque sin participación de los equipos argentinos. Mientras Boca, Racing y San Pablo rechazaban jugar la Copa Máster, Independiente y Vélez renunciaron a la Copa de Oro, ya que estas competencias alteraban el calendario local y dejaban pocos ingresos. Cruzeiro fue campeón ese año y Flamengo se quedó con la edición de 1996, la última antes de que el torneo desapareciera definitivamente.

Pero aquella copa también le permitió a Boca jugar otra final internacional. Gracias al gol de Mac Allister, el equipo se clasificó a la Copa Iberoamericana de 1994, organizada a partir de un acuerdo entre la Conmebol y la Real Federación Española para enfrentar al campeón de la Copa de Oro con el ganador de la Copa del Rey. Y el rival fue nada menos que Real Madrid. En la ida, disputada en el Santiago Bernabéu, el conjunto español ganó 3-1, con un gol de Fernando Hierro y dos de José Luis Morales. Mac Allister descontó para Boca, que todavía tenía una pequeña esperanza de revertir la serie.

Así reflejó LA NACION la consagración de Boca en 1993, tras ganarle a Atlético Mineiro en la única final que disputaron entre sí

En la Bombonera, los goles de Rubén da Silva y Alberto Naveda pusieron a Boca 2-0 y alcanzaban para forzar los penales, pero Luis Milla descontó un minuto después y el título quedó en manos de Real Madrid. Esa tarde del 25 de mayo de 1994, Rodolfo Arruabarrena jugó su primer partido como titular en Boca. Más de 32 años después, el Vasco volverá a estar frente a Atlético Mineiro, esta vez como entrenador y con la posibilidad de terminar con una sequía de 18 años sin títulos internacionales. El sábado, en Barranquilla, buscará levantar una copa como aquella de 1993, que pocos recuerdan, pero que sigue contando entre las estrellas de Boca.