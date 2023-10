escuchar

Vestido de futbolista de club, Erling Haaland protagoniza y se consagra en las competencias más prestigiosas. Con Manchester City ya sabe lo que es ser campeón de la Premier League y la Champions League, siendo goleador en ambas por una apreciable diferencia. Pero cuando lleva la indumentaria de su seleccionado, el noruego padece el contraste de ser un gran delantero dentro de un equipo que todavía no lo puede acompañar en un nivel que aproveche su potencial.

En las eliminatorias para el Mundial de Qatar no alcanzaron sus cinco goles en seis partidos para que Noruega se clasificara y cortara una ausencia de 24 años, desde Francia 1998. Ahora, la Eurocopa que Alemania organizará el año tampoco tendrá a Haaland entre sus figuras más convocantes. La derrota en Oslo ante España por 1-0 dejó a Noruega sin posibilidades de clasificarse a la competencia continental, aun cuando le resta un cotejo frente a Escocia.

La seguridad intercepta a un hincha que entró para saludar a Haaland en el estadio de Oslo Maja Hitij - UEFA - UEFA

La impotencia de Haaland quedó reflejada en su escasísima actividad ofensiva, con solo un remate al arco, a los 38 minutos de la segunda etapa, cuando conectó un centro desde la izquierda. Fuera de eso, apenas una corrida frontal de 40 metros en la primera etapa entre tres rivales, para terminar encerrado dentro del área entre Le Normand y Fran García.

El resumen de Noruega 0 - España 1

Haaland debería haber tenido un buen socio en Martin Odegaard, el creativo y dinámico volante de Arsenal, pero combinaron poco y nada. Noruega también dispone de otras piezas interesantes. Pep Guardiola hizo debutar esta temporada en Manchester City al mediocampista ofensivo Oscar Bobb, titular contra España. Otro juvenil que despierta grandes expectativas es el extremo Antonio Nusa, ahora en Basilea y pretendido por Chelsea. Entró en la media hora final y metió un par de desbordes sin consecuencias. En el segundo tiempo también ingresó Alexander Sorloth, delantero de Villarreal.

En definitiva, Noruega tiene en Haaland a una perla a la que no consigue sacarle brillo para el beneficio colectivo. Ante España, que ganó con un gol de Gavi, se repitieron los movimientos ofensivos que terminaban con el gesto de pesadumbre de Haaland porque sus compañeros no lo abastecían debidamente. De todas maneras, el futbolista con aspecto de cyborg conserva destacadas estadísticas individuales con su selección. En cinco encuentros clasificatorios para la Eurocopa marcó seis goles (cuatro a Chipre en dos cotejos, uno a Escocia y uno a Georgia). Su contribución estuvo, faltó la del resto. Noruega se clasificó solo una vez para la Eurocopa, en 2000, cuando no superó la etapa de grupos.

Encara Haaland, que quedará encerrado entre tres defensores de España Soccrates Images - Getty Images Europe

Y los números globales de la trayectoria de Haaland en Noruega también imponen respeto: desde que debutó en 2019 con 19 años, anotó 27 goles en 28 partidos. Una cosecha que por ahora no fue suficiente para desembarcar en una Eurocopa o un Mundial. A los 23 años, tendrá una oportunidad más factible para el Mundial 2026 con 48 participantes, lo cual ampliará la cantidad de clasificados.

En 2023, Haaland se mantiene como el máximo goleador mundial, entre club y seleccionado, con 39 tantos, seguido por Cristiano Ronaldo, con 38. Se ubica sexto entre los jugadores mejores pagos, con 58 millones de euros al año, detrás de cinco treintañeros: Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Dentro de un mes, Haaland figura como uno de los firmes candidatos a ganar el premio The Best de la FIFA. Sería un reconocimiento más para un jugador de dos dimensiones. Mientras sus goles en Manchester City ayudan a obtener títulos, los que hace para Noruega dan pocos frutos.

El triunfo de Gales sobre Croacia

Por la victoria de España también se clasificó Escocia por la misma zona para la Eurocopa. El otro seleccionado que obtuvo el pasaje este domingo fue Turquía, que goleó 4-0 a Letonia. En este grupo, Croacia perdió 2-1 con Gales y se jugará la clasificación en las últimas dos fechas. En jornadas pasadas se clasificaron Francia, Bélgica y Portugal.

