La polémica que encendió Bielsa: el día que Scaloni habló mal de las canchas y a la fecha siguiente prefirió callar

MIAMI, (enviado especial).- La conferencia que brindó hoy Marcelo Bielsa ya empezó a generar fuertes repercusiones. El argentino que dirige a la selección de Uruguay cargó con dureza contra la organización de la Copa América 2024, Conmebol y el país anfitrión, se peleó con periodistas y hasta rozó al entrenador argentino Lionel Scaloni.

Justamente mañana el entrenador de la selección nacional brindará su habitual rueda de prensa previa a los partidos y se espera su respuesta a los dichos de su compatriota.

“A Scaloni le dijeron que no hable más. Todo amenazas. Esto es una plaga de mentirosos. Scaloni habló una vez y se atrevió a decir que las uniones [del césped natural que colocaron sobre el artificial] no cierran”, señaló Bielsa desde Charlotte, el día antes del partido por el tercer puesto entre su selección y Canadá.

El mal estado de los campos de juego fue uno de los temas recurrentes en esta Copa América. La mayoría de los encuentros se disputan en estadios que utilizan equipos de fútbol americano, de la NFL, liga en la que se juega sobre césped sintético. La Conmebol pidió a los organizadores que todos los estadios tengan césped natural, pero hubo muchos inconvenientes.

Por ejemplo, en el debut frente a Canadá, la selección jugó el jueves 20 de junio en el Mercedes Benz de Atlanta. Sobre la pista sintética se colocó césped natural solo tres días antes. El día previo al partido, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala pisaron el campo y le pasaron el reporte al DT. No era para nada positivo.

Después del triunfo argentino 2-0, el entrenador se quejó del estado de la cancha. “Hace siete meses que sabíamos que íbamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días, lo lamento mucho por el espectáculo, el césped no estaba a la altura de estos jugadores, los parches que tenía la cancha nos hacía el juego mucho más lento, hicimos un partido acorde a cómo estaba el campo de juego y a la complejidad que nos representaba el rival”, dijo.

Emiliano “Dibu” Martínez fue uno de los jugadores que siguió la misma línea: “La cancha era un desastre, cuando corrías, ibas saltando. Angelito (Di María) tuvo un uno a uno contra el arquero y terminó con la derecha porque no podía llevar la pelota al pie de lo mal que picaba”.

“Lo del campo de juego ya está”

En la previa del partido por la segunda fecha en el MetLife de Nueva Jersey entre Chile y Argentina, Ricardo Gareca, DT de la Roja, cuestionó: “Las canchas no han sido las mejores. No son los mejores escenarios, más allá de la intención. Veo que los muchachos tienen problemas en la mayoría de los partidos. Hay algunos desniveles en los campos producto de acomodar la cancha para la Copa”.

Ese mismo día, a Scaloni le volvieron a preguntar por el estado del campo de juego. Pero el DT fue tajante: “Ya dije lo que tenía que decir”.

En la misma conferencia la pregunta viró hacia Nahuel Molina, el jugador que lo acompañaba. Pero Scaloni lo cortó en seco antes que pueda empezar a responder: “Lo del campo de juego ya está”.

Desde entonces, cada vez que el DT fue consultado sobre el tema, prefirió cambiar el foco (”la cancha es igual para los dos”) o no contestar al respecto.

La tarde de furia de Bielsa

Luego de los graves incidentes que se desarrollaron tras el partido que Colombia le ganó a Uruguay por 1 a 0 por una de las semifinales, Bielsa pronunció este viernes fuertes acusaciones.

“Cuando Estados Unidos sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el Fifa Gate, con el FBI. Acá no pasó nada, fue una fiesta, estadios llenos y competitividad. No hay nada de lo que quejarse, pero no pueden seguir engañando de que las canchas están perfectas. Hicieron una conferencia de prensa con que era una cuestión visual, que Vinícius Júnior no ve, que Scaloni no debe hablar”, señaló.

"ESTADOS UNIDOS CREÓ EL FIFAGATE CON EL FBI CUANDO SINTIÓ QUE SUS INTERESES ESTABAN SIENDO ATACADOS"



Tras ello, agregó: “A Scaloni le dijeron que no hable más. Todo amenazas. Esto es una plaga de mentirosos. Scaloni habló una vez y se atrevió a decir que las uniones [del césped natural que colocaron sobre el artificial] no cierran. Y los campos de entrenamiento eran un desastre. Pero no han mentido, dijeron que las canchas iban a ser como son”.

