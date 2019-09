Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2019 • 16:35

LA PLATA.- La revolución Maradona sobrepasa todas las expectativas en La Plata. Y esta tarde, después de la primera práctica abierta a cargo del plantel de Gimnasia, Diego dio su primera conferencia de prensa, en donde no faltaron las risas, en alguna de sus respuestas ocurrentes, y las lágrimas de emoción, cuando la hermana de Cristina Fernández de Kirchner le regaló una cadenita que perteneció a su madre, Ofelia, fanática del Lobo.

"Hoy no me salían las palabras. No soy de mármol. Soy de carne y hueso", dijo antes de sentarse ante los medios, ante las cámaras de ESPN. Después, se sentó frente al micrófono, levantó con su mano zurda una latita de bebida energizante, brindó por "que tengamos un país mejor" y comenzó el show.

La primera conferencia de Maradona como Dt de Gimnasia LP 09:41

Sensaciones . "Viví muchas cosas hermosas. El nacimiento de mis hijas, de mis hijos. El corazón creía que se me iba a reventar. Y hoy cuando salí a la cancha me pasó lo mismo. Pero alguien me frenó. Alguien de arriba me frenó. No quiero hacerme un llorón, pero quiero agradecerle a todos por haberme traído a visitar a mi mamá. Hoy me sentí en el cielo, cuando toda la cancha me estaba viendo. Y estaba hablando con ella (se quebró)."

. "Yo no prometo nada. No soy nabo. Y le dije al presidente que quiero tomarme el día de mañana para confirmar todo el cuerpo técnico y todo lo que vamos a hacer durante la semana antes del partido con River (quiso decir Racing)."

. "Yo no prometo nada. No soy nabo. Y le dije al presidente que quiero tomarme el día de mañana para confirmar todo el cuerpo técnico y todo lo que vamos a hacer durante la semana antes del partido con River (quiso decir Racing)." Su enemistad con la AFA . "Yo estoy dispuesto a hablar con Tapia, no tengo problema. Por ahí dije cosas que por ahí no cayeron bien, también era una bomba.... Pero quiero abrir la puerta. Cuando estuvieron "los otros" (por Julio Grondona) yo no estaba en la carpeta de nadie porque se obligaban ellos. Porque hay dirigentes que me dijeron "yo te fui a buscar después del Mundial", pero "ellos" no los dejaban. Porque cuando íbamos a hacer las cosas, te tachaban. Y encima le provocaban un daño al club importante. Pero esto ya es pasado, y ahora tenemos que trabajar, laburar y no nos queda otra. Se los dije a los jugadores argentinos, a los árabes, a los mexicanos. Yo quería, necesitaba, uno de los últimos años míos en mi país. Y después veo que hago. Porque cuando dejemos a Gimnasia en Primera no sé si el presidente me va a renovar."

. "Yo estoy dispuesto a hablar con Tapia, no tengo problema. Por ahí dije cosas que por ahí no cayeron bien, también era una bomba.... Pero quiero abrir la puerta. Cuando estuvieron "los otros" (por Julio Grondona) yo no estaba en la carpeta de nadie porque se obligaban ellos. Porque hay dirigentes que me dijeron "yo te fui a buscar después del Mundial", pero "ellos" no los dejaban. Porque cuando íbamos a hacer las cosas, te tachaban. Y encima le provocaban un daño al club importante. Pero esto ya es pasado, y ahora tenemos que trabajar, laburar y no nos queda otra. Se los dije a los jugadores argentinos, a los árabes, a los mexicanos. Yo quería, necesitaba, uno de los últimos años míos en mi país. Y después veo que hago. Porque cuando dejemos a Gimnasia en Primera no sé si el presidente me va a renovar." Sueños . "Quiero pedirles que nos miremos a la cara. Todos los presidentes. Y que hagamos algo valedero y lindo. Que tengamos tiempo para ir a ver el partido. Vamos a darle cabida a la gente. Vamos a darle tranquilidad para que vaya a la cancha en paz. Que no se tenga que tirar debajo de un colectivo para llegar al partido a tiempo. Ojalá lo llegue a ver antes de que me vaya, que quiero ir a la cancha con mis nietos y Dieguito Fernando."

. "Quiero pedirles que nos miremos a la cara. Todos los presidentes. Y que hagamos algo valedero y lindo. Que tengamos tiempo para ir a ver el partido. Vamos a darle cabida a la gente. Vamos a darle tranquilidad para que vaya a la cancha en paz. Que no se tenga que tirar debajo de un colectivo para llegar al partido a tiempo. Ojalá lo llegue a ver antes de que me vaya, que quiero ir a la cancha con mis nietos y Dieguito Fernando." Con qué boxeador comparó a Gimnasia . "Con Gustavo Ballas. Tirador, pegador. Jodido en cualquier parte del mundo. Igual el mejor que vi yo fue Carlos (Monzón), que está allá arriba. Era un fenómeno. Y no me quiero olvidar de Uby Sacco, que terminó mal pobrecido."

. "Con Gustavo Ballas. Tirador, pegador. Jodido en cualquier parte del mundo. Igual el mejor que vi yo fue Carlos (Monzón), que está allá arriba. Era un fenómeno. Y no me quiero olvidar de Uby Sacco, que terminó mal pobrecido." Sus objetivos . "Nosotros vamos a confiar en todo el mundo, mientras podamos trabajar con tranquilidad. Yo no conocía a muchos muchachos porque estuve más afuera que acá en la Argentina, me refiero al exterior. Quería darme este gusto. Yo fui a buscar trabajo después de la selección, que lamentablemente Otamendi se resbala y nos hacen un gol a los 3 minuutos. Y nosotros sabíamos que los cuatro delanteros de Alemania eran buenos. Desde ese día, cuando llegué acá la gente quería que yo siga, cometí un gran error que cuando estábamos jugando con Alemania, perdiendo 4 a 0 al que decía ser amigo mío (por Alejandro Mancuso) le estaba cayendo los jetones desde Chile. Porque me había falsificado la firma y le estaban cayendo justo en ese momento... Volví, tuve problemas privados. Y después la casa de mi madre se me quedó, ahora la estoy restaurando. Y ando buscando un departamento."

. "Nosotros vamos a confiar en todo el mundo, mientras podamos trabajar con tranquilidad. Yo no conocía a muchos muchachos porque estuve más afuera que acá en la Argentina, me refiero al exterior. Quería darme este gusto. Yo fui a buscar trabajo después de la selección, que lamentablemente Otamendi se resbala y nos hacen un gol a los 3 minuutos. Y nosotros sabíamos que los cuatro delanteros de Alemania eran buenos. Desde ese día, cuando llegué acá la gente quería que yo siga, cometí un gran error que cuando estábamos jugando con Alemania, perdiendo 4 a 0 al que decía ser amigo mío (por Alejandro Mancuso) le estaba cayendo los jetones desde Chile. Porque me había falsificado la firma y le estaban cayendo justo en ese momento... Volví, tuve problemas privados. Y después la casa de mi madre se me quedó, ahora la estoy restaurando. Y ando buscando un departamento." Messi . "Perdí mucho tiempo en recuperarme. Vergüenza no sentí jamás. Pero sí sentí como que la gente quería que fuera el técnico del campeón del mundo. Y bueno, vos viste que Messi en el Mundial de 2010 hizo figura a todos los arqueros, pegó la pelota en los palos de todo el mundo, y ahora en donde juega la clava. Yo agarré al mejor Messi, se pasaba de a cinco, un fenómeno. El tema era que lo voy a contar lo de los tiros libres. Nosotros hacíamos entrenamientos de tiros libres. Y un día me pregunta cómo hacía para meterle el pie. Yo le expliqué y le decía que ya se le iba a dar, y ahora las cuelga a todas del ángulo."

. "Perdí mucho tiempo en recuperarme. Vergüenza no sentí jamás. Pero sí sentí como que la gente quería que fuera el técnico del campeón del mundo. Y bueno, vos viste que Messi en el Mundial de 2010 hizo figura a todos los arqueros, pegó la pelota en los palos de todo el mundo, y ahora en donde juega la clava. Yo agarré al mejor Messi, se pasaba de a cinco, un fenómeno. El tema era que lo voy a contar lo de los tiros libres. Nosotros hacíamos entrenamientos de tiros libres. Y un día me pregunta cómo hacía para meterle el pie. Yo le expliqué y le decía que ya se le iba a dar, y ahora las cuelga a todas del ángulo." Por qué estuvo prohibido en el fútbol argentino . "Porque lo del doping del 94 no se lo cree ni un pibito de cinco años. Lo que pasa es que no vendían ni un billete para el Mundial, y tenían que hacer que Argentina clasificara con Maradona. Cuando vendieron todo, me limpiaron. Era una de las selecciones más divertidas que yo integré. Con Redondo, el Cholo, Bati, Cani, Balbo. El Cholo me la daba y se iba para adelante. Y yo le decía: ´Cholito, quedate atrás mío porque si yo la pierdo no queda nadie...´. Pero el Cholo igual se iba para arriba. Y atrás estaban Chamot y Cáceres. Pobre Negro..."

. "Porque lo del doping del 94 no se lo cree ni un pibito de cinco años. Lo que pasa es que no vendían ni un billete para el Mundial, y tenían que hacer que Argentina clasificara con Maradona. Cuando vendieron todo, me limpiaron. Era una de las selecciones más divertidas que yo integré. Con Redondo, el Cholo, Bati, Cani, Balbo. El Cholo me la daba y se iba para adelante. Y yo le decía: ´Cholito, quedate atrás mío porque si yo la pierdo no queda nadie...´. Pero el Cholo igual se iba para arriba. Y atrás estaban Chamot y Cáceres. Pobre Negro..." La situación del país . Pienso que el trabajo y la comida son fundamentales. Si no trabajás no podés llevar para llenar la olla, como dije muchas veces. Pero basta. Cada vez que queremos sacar la cabeza o se afanan una cosa o se afanan otra. A mi me da mucha risa cuando deja el rifle y deja los bolsones. No hermano,vos tenés que cuidar los bolsones. Vos tenés que agarrar el arma. Hay muchas cosas preparadas que el argentino medio lo ve. Y al otro argentino no lo dejan ver. Y por eso pido un mejor pasar, yo sé que esto va a durar mucho, porque dicen que el que tiene la bomba más grande, gana. Y los yanquis la tienen. Pero van a tener que luchar con China. Nosotros también tenemos a algunos jugadores... ¿De qué estábamos hablando? De este país. Lo quiero sonriente, Y no lo veo sonriente. Salimos a caminar con Rocío, para agilizar las piernas (con terapia se va a curar antes, y yo le doy, soy un cabeza dura). Pero hasta en los negocios no tienen gente. Hasta los almacenes están sin abastecimiento. Y eso no puede continuar. Llevamos muchos años porque lo de Fiorito mío, con 5 años que empecé a pegarle a la pelota. Hoy tengo 59. Y no ha cambiado nada. Lo lamento por todos los argentinos."

. Pienso que el trabajo y la comida son fundamentales. Si no trabajás no podés llevar para llenar la olla, como dije muchas veces. Pero basta. Cada vez que queremos sacar la cabeza o se afanan una cosa o se afanan otra. A mi me da mucha risa cuando deja el rifle y deja los bolsones. No hermano,vos tenés que cuidar los bolsones. Vos tenés que agarrar el arma. Hay muchas cosas preparadas que el argentino medio lo ve. Y al otro argentino no lo dejan ver. Y por eso pido un mejor pasar, yo sé que esto va a durar mucho, porque dicen que el que tiene la bomba más grande, gana. Y los yanquis la tienen. Pero van a tener que luchar con China. Nosotros también tenemos a algunos jugadores... ¿De qué estábamos hablando? De este país. Lo quiero sonriente, Y no lo veo sonriente. Salimos a caminar con Rocío, para agilizar las piernas (con terapia se va a curar antes, y yo le doy, soy un cabeza dura). Pero hasta en los negocios no tienen gente. Hasta los almacenes están sin abastecimiento. Y eso no puede continuar. Llevamos muchos años porque lo de Fiorito mío, con 5 años que empecé a pegarle a la pelota. Hoy tengo 59. Y no ha cambiado nada. Lo lamento por todos los argentinos." Por qué aceptó este desafío . "Mirá que me vivieron a tentar muchos más de arriba de la tabla. Y le dije que no. Y cuando lo vi al Bocha, al presi, a Bragarnik (que entre paréntesis no llevan ni una docena de churros cada vez que van a casa) no lo dudé. Yo no le temo a nada, mientras sea futbol jugado en canchas. Ahora, cuando se juega en las federaciones es otra cosa. Sería maravilloso jugar en el bosque siempre."

. "Mirá que me vivieron a tentar muchos más de arriba de la tabla. Y le dije que no. Y cuando lo vi al Bocha, al presi, a Bragarnik (que entre paréntesis no llevan ni una docena de churros cada vez que van a casa) no lo dudé. Yo no le temo a nada, mientras sea futbol jugado en canchas. Ahora, cuando se juega en las federaciones es otra cosa. Sería maravilloso jugar en el bosque siempre." Otro Claudio Paul. Es cierto, se llama igual que Cani. Pero Spinelli que la meta también. Porque el Cani lo recordamos trodos por el gol a Brasil, que yo queria gritar y podía. Estaba en el piso, tirado de dolor y decía ´Hacelo, hacelo". Cuando vi que la red se movía me volví loco, porque Taffarel le salió bien. Yo lo quiero mucho a Cani, sé que no está pasando un buen momento. Aprovecho a mandarle un abrazo." (volvió a lagrimear).

El saludo de la hermana de Cristina con Diego 00:48

Entonces, la conferencia de prensa concluyó. Sin embargo, llegó otro momento emotivo. Fue cuando Giselle, la hermana de Cristina Fernández de Kirchner, se acercó a darle un abrazo, a regalarle una cadenita que perteneció a su madre Ofelia, fanática del Lobo, y a pedirle su autógfrafo en una camiseta de Gimnasia.