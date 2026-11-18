Boca Juniors voló este miércoles a Barranquilla, Colombia, para disputar el próximo sábado la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro y lo hizo con la delegación completa, es decir con los 33 jugadores que tiene el plantel porque el entrenador Rodolfo Arruabarrena convocó a todos de cara al encuentro más importante del año.

Teniendo en cuenta el gran presente que atraviesa el equipo, es una certeza que el DT dispondrá de una formación inicial con los habituales titulares. Es decir, Álvaro Montero será el arquero y en la defensa estarán Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo ‘Jagger’ Herrera y Lautaro Blanco. Este último acarrea una sobrecarga muscular por la que no jugó en las semifinales de la Copa Argentina vs. Banfield y no entrenó junto a sus compañeros hasta el martes inclusive, pero llegará en condiciones para la definición.

Lautaro Blanco acarrea una sobrecarga muscular, pero es una fija para ser titular en al final de la Copa Sudamericana LUIS ROBAYO - AFP

En el mediocampo el que encendió la alarma el lunes fue Milton Delgado, quien sufrió un leve esguince de rodilla en el entrenamiento y no pudo terminarlo. Sin embargo, no se perderá el encuentro y ocupará su lugar junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar.

La única duda del ‘Vasco’ está en la ofesiva, la posición donde más cambios hizo en este semestre porque es en el que más alternativas tiene. Miguel Merentiel y Sebastián Villa, a partir de su gran actuació contra el Taladro, serán de la partida. El otro lugar se lo disputan Alan Velasco, Leonel Flores y Tomás Aranda, quien se recuperó de una fractura en el peroné de la pierna derecha y está a disposición. Quien más chances tiene es el ex-Independiente mientras que Flores y Aranda corren con cierta desventaja.

Posible formación de Boca vs. Atlético Mineiro

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiag Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel, Alan Velasco o Leonel Flores o Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Boca vuelve a disputar una final continental después de tres años, tras caer en la Libertadores 2023 frente a Fluminense en el Maracaná. Hace casi dos décadas que no se consagra en Sudamérica y la última fue en la Libertadores 2007 contra Gremio.

La definición de la Sudamericana está programada a las 19.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Boca participó en la mayoría de las ediciones de la Sudamericana -entre 2002 y 2009 fue invitado porque todavía los clubes podían competir en los dos campeonatos de la Conmebol- y es uno de los máximos campeones con dos títulos al igual que Liga de Quito de Ecuador, Independiente, Atlético Paranaense de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Lanús.

Las coronaciones fueron consecutivas, en 2004 y 2005. En la primera, el entrenador fue Jorge “Chino” Benítez y venció en la definición a Bolívar de Bolivia por un global de 2 a 1. Al año siguiente, con Alfio Basile en el banco de suplentes, derrotó en la final a Pumas de México por penales.

Boca fue bicampeón de la Copa Sudamericana en 2004 y 2005

Todas las participaciones de Boca en la Copa Sudamericana