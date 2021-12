La promesa de Juan Román Riquelme a los hinchas de Boca y la ilusión de “dos años muy lindos”

Fue el anochecer de un día agitado. Porque para Juan Román Riquelme la jornada había empezado temprano como directivo de Boca.

Por la mañana continuó enfocado en su trabajo sobre los refuerzos de Boca para 2022. Y a la tarde se acercó a Puerto Madero y participó de la reunión de dirigentes, en la que se trató la continuidad de Marcelo Tinelli al frente de la Liga Profesional de Fútbol.

Pero lo mejor estuvo a la noche. El hombre que más veces vistió la camiseta xeneize en la Bombonera, sorprendió al acercarse a la fiesta de fin de año que organizó el club para sus socios y desató un desenfrenado fervor entre los asistentes.

“¡Riqueeeeelme, Riqueeeeelme!”, lo ovacionaron todos los presentes en el gimnasio Benito Quinquela Martín. Poco pudo hacer el reducido grupo de empleados de seguridad que lo escoltó.

Hubo selfies y abrazos. Y discurso, claro.

“Primero buenas noches, muchísimas gracias por estar acá. Es maravilloso ser hincha de nuestro club. Ustedes son increíblemente hermosos. Les agradezco que quieran tanto a nuestro escudo y nuestra camiseta. Estoy eternamente agradecido porque hace dos años me hicieron volver al club. Ustedes son los culpables de que hoy yo esté acá. Solo me queda desearles que terminen el año de la mejor manera, que disfruten con la familia y que soñemos que el año que viene sea mucho mejor que el que está terminando”. Luego les prometió: “No tengan dudas de que los dos años que vienen van a ser muy lindos. Vamos a trabajar muchísimo. Al club se lo vamos a cuidar mucho.”

🎙️Habla al país JUAN ROMÁN RIQUELME. pic.twitter.com/GO6jl0xRSI — La12tuittera ⑫ Boca Juniors (@La12tuittera) December 29, 2021

El “Riqueeeeelme, Riqueeeeelme” fue ensordecedor e interrumpió las declaraciones de la máxima autoridad del Consejo de Fútbol de Boca. Pero luego, continuó su discurso:

“Muchísimas gracias. De verdad. Yo no tengo más que repetirles todo el tiempo que ustedes están locos. Yo no merezco tanto cariño. La verdad, muchas gracias. Ahora me toca estar otra vez en el club porque ustedes quisieron. Espero que nos apoyen durante muchísimos años. Yo quiero estar hasta el último día de mi vida en este club porque lo amo”.

#Riquelme “Pienso estar hasta el último día de mi vida en este club … porque LO AMO” pic.twitter.com/xd9kYHOXzx — La12tuittera ⑫ Boca Juniors (@La12tuittera) December 29, 2021

Como era de esperar, eso volvió a encender al público asistente, que una vez más ovacionó al ídolo, antes de continuar con la fiesta y acercarse a saludar a Riquelme.