La ráfaga de Franco Mastantuono: marcó sus primeros dos goles con Fiorentina en dos minutos

Fiorentina necesitaba respuestas después de un comienzo de temporada muy adverso y Franco Mastantuono apareció con una ráfaga de dos minutos. Por la cuarta fecha de la Serie A, el argentino convirtió sus primeros dos goles desde su llegada a Italia. Fue ante Venezia como visitante y transformó un 0-1 en un 2-1 antes del entretiempo. Primero encontró el empate con una definición al primer palo y, casi de inmediato, volvió a golpear con otro remate de zurda que entró después de pegar en el poste.

El inicio parecía poco prometedor. A los 22 minutos, Akor Adams puso en ventaja al conjunto local. El delantero nigeriano castigó a Fiorentina y obligó al equipo visitante a reaccionar en un partido que, hasta entonces, profundizaba las dificultades exhibidas durante el arranque del torneo.

Entonces apareció Mastantuono. El número 30, cedido por Real Madrid, recibió un pase del español Alejandro Jiménez sobre la derecha y quedó frente a Richie Sagrado. El argentino encaró al carrilero, enganchó hacia su zurda y sacó un remate al primer palo para establecer el empate.

¡¡EL PRIMER GOL DE MASTANTUONO EN LA FIORENTINA FUE UNA BELLEZA!! Enganche hacía adentro y fierrazo al primer palo, desde afuera del área, para poner el 1-1 de la Viola ante Venezia por la Serie A.



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El gol también terminó con una sequía personal. Mastantuono no convertía desde el 28 de julio, todavía con Real Madrid. Su reacción después del 1-1 expuso que no estaba conforme: tomó rápidamente la pelota y corrió hacia la mitad de la cancha para acelerar la reanudación.

Tenía motivos para estar apurado. Apenas dos minutos después llegó otra oportunidad y el argentino volvió a aprovecharla. Tras una pelota hacia atrás que recuperó Beto, el delantero avanzó hacia el arco, pero cedió ante la llegada de Mastantuono mientras los defensores intentaban regresar a sus posiciones.

Otra vez eligió su zurda. El exRiver enganchó y remató entre las piernas de un rival. La pelota pegó en el palo y cruzó la línea con suspenso para completar el doblete y consumar la remontada de Fiorentina antes del entretiempo. Esta vez Mastantuono sí se permitió el desahogo: celebró con furia en el estadio Pierluigi Penzo, una ráfaga que, en apenas dos minutos, cambió por completo el desarrollo del partido.

¡¡ES LA NOCHE SOÑADA PARA EL PIBE EX-RIVER!! Franco Mastantuono nuevamente metió gambeta para adentro y ahora definió a colocar al segundo palo, para sellar su DOBLETE y el 2-1 de la Fiore ante Venezia.



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El escenario no podía ser más incómodo para Fiorentina. Tres derrotas consecutivas en el comienzo de la Serie A, con apenas un gol a favor y nueve en contra, una secuencia que provocó la salida del recién llegado como entrenador, Fabio Grosso. El único tanto del equipo en ese comienzo de campeonato había sido obra de Mateo Pellegrino, el delantero argentino incorporado para esta temporada.

La dirigencia recurrió entonces a un nombre conocido: Paolo Vanoli, quien regresó al club apenas tres meses después de su salida. El entrenador italiano había dejado Fiorentina el 5 de junio, al término de una temporada en la que consiguió una particular recuperación: el equipo no ganó durante las primeras 14 fechas, pero logró asegurar la permanencia con dos jornadas de anticipación. Ahora volvió para iniciar una segunda etapa y tratar de revertir otro comienzo adverso.