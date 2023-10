escuchar

La selección argentina volvió a ganar y es líder en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. En la noche del jueves logró el triunfo ante Paraguay por 1-0 en el estadio Monumental con un golazo de volea de Nicolás Otamendi. Sin embargo, en el pospartido y tras el ingreso del capitán y figura del equipo, Lionel Messi, hubo declaraciones cruzadas sobre un hecho polémico del encuentro: el supuesto escupitajo de un jugador paraguayo al 10 de Inter Miami.

El combinado argentino jugó un partido equilibrado que pudo tener un resultado más abultado si el córner olímpico y el tiro libre de Messi no hubieran impactado en los palos del arco visitante. No obstante, Messi no fue protagonista en el marcador, pero si por sus declaraciones. Habló luego del partido y se refirió al gesto del delantero de Paraguay Antonio Sanabria.

La secuencia sucedió cerca del final del partido y quedó registrada en una de las cámaras de la transmisión que captó el momento en el que el 9 de la selección paraguaya parece escupir por atrás a Messi luego de que el árbitro cobró una falta en uno de los laterales de la cancha. En ese instante, el argentino se dio vuelta, aunque no se percató del accionar del futbolista.

Más tarde, “La Pulga” explicó que en el momento no vio lo que hizo Sanabria, pero que se lo señalaron en el vestuario sus compañeros. “La verdad es que no lo vi. Me dijeron ahí, en el vestuario, que uno de ellos me había escupido”.

En ese sentido, el rosarino reconoció que no conoce al delantero y en tono “maradoniano” decidió restarle importancia a la situación. “ No sé ni quién es el chico este ”, dijo y añadió: “Tampoco quiero darle importancia; si no, va a salir a hablar en todos lados y es peor, se hace conocido. Así que mejor dejarlo ahí”.

Las declaraciones de Messi enseguida llegaron al vestuario visitante y el jugador de Paraguay fue consultado sobre el polémico episodio. Pese a que en las imágenes queda en evidencia su accionar, el jugador sentenció que no quiso escupir al ex-Barcelona. “Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver”, sentenció.

“Estaba lejos. No pasó nada con Messi. Lo desmiento totalmente”, aseguró. En las redes sociales circuló también una foto de él junto a Messi, que le habría pedido cuando el 10 jugaba en el equipo de Cataluña.

Por su parte, el director técnico Lionel Scaloni indicó que tampoco vio la situación en el momento, pero sostuvo que si efectivamente sucedió se trataría de algo repudiable. “No lo vi. Vi cuando el chico le tiró la pelota por encima de Leo cuando la pedía. Nada más. Pero si hizo eso está mal, no puedo decir otra cosa”.

