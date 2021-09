La reacción de Neymar por las críticas que recibió sobre su peso

La triple fecha de las eliminatorias sudamericanas dejó conclusiones para todos los gustos. Desde la bronca de Neymar por las críticas de la prensa tras la victoria 2-0 de Brasil ante Perú, hasta el aire que tomó Eduardo Berizo, el entrenador argentino del seleccionado paraguayo, que derrotó 2-1 a Venezuela. Además, el gol in extremis que le valió tres puntos a Uruguay ante Ecuador y la autocrítica chilena tras la caída sin atenuantes frente a Colombia en Barranquilla por 3-1.

Neymar se lleva la pelota mientras el peruano Christian Cueva intenta cerrarle el paso; fue durante el 2-0 de los brasileños ante el combinado incaico, en Recife (Pernambuco) por las eliminatorias sudamericanas. Andre Penner - AP

“Estoy muy contento, muy feliz obviamente con la ayuda de mis compañeros. Pero no sé que más tengo que hacer con esta camiseta para que la afición respete a Neymar”, dijo el propio futbolista brasileño tras la victoria ante el seleccionado peruano en Recife. En las últimas semanas, el astro formado en Santos afrontó críticas por un supuesto sobrepeso y llegó a levantarse la camiseta para mostrar cómo estaban sus abdominales.

Luego del triunfo ante el equipo dirigido por el argentino Ricardo Gareca, Neymar no aguantó más: “Esto no es normal”, agregó. “Esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo, de parte de ustedes reporteros, comentaristas y otros también. A veces ni siquiera quiero dar entrevistas pero aporto mi granito de arena en los momentos importantes ”. El futbolista llegó a los 69 goles con la camiseta verdeamarilla, 12 de ellos por eliminatorias, un récord.

Más allá de sus declaraciones tras el partido, Neymar apeló a sus redes sociales para defenderse. “Gordinho bom de bola” (”Gordito que juega bien a la pelota”), escribió en forma irónica y con una sonrisa. Usó una foto suya durante el partido, con los abdominales en primer plano. La historia viene de largo: la semana pasada, antes del partido con Argentina, pidió hacerse fotos durante los entrenamientos en Granja Comary, el búnker del seleccionado brasileño, y las publicó en redes sociales para mostrar que no estaba excedido de peso.

La bronca de los seguidores había aparecido después del primer encuentro de la triple fecha de Eliminatorias, contra Chile. No fue el mejor partido de Neymar y se lo vio lejos de su mejor forma física. “Usé una camiseta talle G, ya estoy en mi peso...para el próximo partido usaré una camiseta M”, posteó tras aquel encuentro, en otro comentario irónico. Ante Perú, el astro brasileño recibió una tarjeta amarilla y quedó suspendido para el próximo partido, frente a Venezuela.

La autocrítica chilena

La excursión del seleccionado chileno a la húmeda Barranquilla no terminó de la mejor manera. El equipo dirigido por el uruguayo Martín Lasarte jugó un muy mal primer tiempo y dilapidó todas sus opciones de sumar en territorio cafetero. Hubo autocrítica por parte del cuerpo técnico y una referencia del capitán de La Roja, Arturo Vidal, a la influencia de la triple fecha en los resultados.

Miguel Borja festeja su gol con la selección Colombia ante Chile, en un duelo de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

“El primer tiempo fue muy malo. Por momentos Colombia nos hizo ver muy mal. Rescato lo del segundo tiempo, nuestra gran dificultad ha sido el gol, sin ninguna duda. Tuvimos muchas ocasiones contra Brasil y no convertimos. Nos preocupa y ocupa, pero no tenemos mucho tiempo de trabajo”, asumió Lasarte tras la derrota. Y agregó: “Fueron superiores desde el punto de vista futbolístico e individual, en los uno contra uno. Estábamos desordenados (...). No nos paramos bien, no nos ordenamos. fue complicado”.

Por su parte, el Rey Arturo, máximo referente de La Roja y uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol chileno, apuntó: “A nosotros nos pasó la cuenta estos tres partidos. Creo que nos mataron”. Y agregó, en declaraciones recogidas por La Tercera: “Es increíble, tres partidos en ocho días es una locura. No sé cuántas horas de vuelo, pero bueno, ya está, se perdió”.

Aire para Eduardo Berizzo en Paraguay

En la antesala del partido del jueves contra Venezuela, en Asunción, el rumor era que sería el último encuentro del argentino Eduardo Berizzo al frente del equipo guaraní. El triunfo por 2-1 (un gol del argentino nacionalizado paraguayo Héctor David Martínez, de River) frente a Venezuela aplacó un poco los ánimos, aunque los reportes de la prensa paraguaya no elogian el juego de la albirroja e insisten en que fue una actuación deslucida.

Berizzo aceptó las críticas, pero apuntó contra la FIFA por la triple fecha y a Newcastle, de Inglaterra, que se negó a ceder a Miguel Almirón, fundamental para el andamiaje ofensivo del combinado guaraní: “Aquí no se habla de fútbol, nadie habla de la ausencia de Miguel Almirón que no recibió permiso del Newcastle, sino que se refieren sólo a Berizzo”, comenzó el entrenador argentino. Y responsabilizó a la FIFA: “ Digo ahora que estas tres fechas de FIFA no se hubieran jugado, fueron nefastas . Al no tener a los futbolistas convocados por cada selección, no tendría que haberse realizado los cotejos; estoy en contra de jugar en estas condiciones. No se le puede negar a nadie que defienda a su país”. Más allá del triunfo ante la débil Venezuela, la continuidad del ex futbolista de Newell´s, River y Celta de Vigo, entre otros equipos, al frente del seleccionado paraguayo, no está asegurada.

Gol in extremis de Uruguay que valió tres puntos

Gastón Pereiro, surgido en Nacional, fue el héroe de la Celeste en el partido ante Ecuador, equipo dirigido por Gustavo Alfaro. El talentoso enganche uruguayo había ingresado a diez minutos el final en reemplazo de Giorgian De Arrascaeta, otro de los buenos futbolistas del conjunto charrúa. En el primer minuto del tiempo agregado, Pereiro convirtió y con ese gol, garantizó tres puntos fundamentales para los uruguayos, que ahora están terceros en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas.

“Estoy como loco. Re feliz, por suerte pudo entrar esa al final y quiero felicitar a todo el equipo, que hizo un esfuerzo enorme en un partido que estaba durísimo”, declaró Pereiro al canal oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Pereiro continuó: “Cuando sentí a toda la gente que empezó a gritar, salí corriendo como loco, muy feliz” .

A su turno, Oscar Washington Tabárez, entrenador uruguayo, rescató el gol y el haber podido lastimar al equipo de Alfaro: “Si podemos ganar sin jugar tan lindo, yo loco de la vida”, dijo el Maestro. Y añadió: “Ecuador trató de cortarnos los caminos. Especuló. Manejó los tiempos, a veces contando con la permisividad del árbitro. Ecuador es un equipo de mucha riqueza táctica: nos vieron jugar el partido contra Bolivia y nos estaban esperando”.

LA NACION