Lionel Messi no conoce los límites y Pelé se convirtió en otra víctima

Los récords imposibles…, no existen. En 1972, el alemán Gerd Müller convirtió 85 tantos entre Bayern Munich y su selección, una metralla que reinaría por siempre. ¿O no? La plusmarca permaneció en las manos del ‘Bombardero’ durante 40 años, hasta que en 2012 apareció Messi. Lionel Messi convirtió 92 , número de fábula que vaya a saber cuándo y quién se lo podrá arrebatar. “¿Messi vai superar Pelé?”, se preguntaban hace un tiempo en Brasil con cierta suficiencia. Ocurrió. Anoche, para que el reencuentro y el festejo tuvieron un bordado histórico. Aunque a Messi no le interese en lo más mínimo –ahora-, pulverizó un registro que O Rei custodió durante medio siglo : 79 goles, máximo anotador entre selecciones sudamericanas. Y entre selecciones campeonas del mundo, también.

No llora por eso claro. Llora porque es feliz, llora porque la pasó muy mal. “Esperé esto tanto tiempo. Lo soñé, es único…”, y poco más le dejan decir las lágrimas. Una noche increíble. Pelé, el mito, queda atrás con sus 77 gritos. El juego de las comparaciones entre ambos se dispara inmediatamente. Pelé perforó las redes entre 1957 y 1971. El primero se lo gritó…, sí, a la Argentina, en julio de 1957, pero ganó el conjunto albiceleste por 2-1.

Un año antes de su aparición, en Suecia ‘58. Y el último sirvió para que Brasil empate 1-1 con Austria. Un año después de su esplendor, en México ‘70. Messi debutó en la selección 2005, jugó cinco partidos –apenas uno durante los 90 minutos– y no marcó; el bautismo llegó en marzo de 2006, frente a Croacia. Un detalle que no es menor, nobleza obliga: Pelé necesitó 92 partidos para rubricar su marca, y Messi ya va por 153.

Messi vs. Pelé, en un duelo generacional

Pelé le marcó tres goles a la Argentina en un partido (16 de abril de 1963, 5-2), y Messi también a Brasil (9 de junio de 2012, 4-3). El brasileño castigó con otros hat-trick a Francia (2 veces), Bélgica, Paraguay, Chile y Arabia Saudita. Y Messi hizo lo mismo contra Suiza, Ecuador, Panamá, Guatemala, Haití y anoche Bolivia, su víctima favorita: ya le marcó ocho. ¿Y doppietta? Pelé 12 y Messi 8. Y un detalle más que convendría no olvidar: Messi lleva entregadas 47 asistencias.

¿Cuáles fueron los años más prolíficos de cada uno? Pelé marcó 11 tantos en 1959, y Messi alcanzó los 12 en 2012. Pelé no convirtió en 1961 ni en 1967, dos temporadas en las que no jugó ningún partido con el ‘Scratch’, y Messi, después del apuntado 2005, ya no se salteó ningún año calendario en la red.

Tercer gol de Messi

Pelé festejó 43 goles oficiales y otros 34 en amistosos. Aquí están muy parejos: para Messi son 45 oficiales y también 34 en amistosos . ¿Y la diferenciación por torneos? Mundiales: Pelé 12 vs. Messi 6. Copa América: Pelé 8 vs. Messi 13. Eliminatorias: Pelé 6 vs. Messi 26. Los otros 17 de ‘O Rei’ corresponden a competencias que ya no se disputan, como la Copa Roca, la Copa del Atlántico, la Copa Oswaldo Cruz y la Copa Bernardo O’Higgins. Eran duelos sudamericanos que quedaron definitivamente en el archivo.

Messi fue incontrolable para los defensores bolivianos JUAN IGNACIO RONCORONI - POOL

En la clasificación mundial de goleadores a nivel selección, la que encabeza Cristiano Ronaldo con 111 , Messi trepó al quinto lugar. Pero si la lupa se posa sólo en los ocho países campeones del mundo, el rosarino trepó al quinto lugar. Atrás quedan el alemán Miroslav Klose (71), el uruguayo Luis Suárez (64), el español David Villa (59), el inglés Wayne Rooney (53), el francés Thierry Henry (51) y el italiano Luigi Riva (35). Ser el goleador histórico en el exclusivo club de los campeones del mundo reluce hasta en el último rincón del planeta. Otro dominio exclusivo de Messi.