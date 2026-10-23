La revancha de Muslera: apuntado en el Mundial, héroe en la épica clasificación de Estudiantes en el Maracaná

Un juego de piernas, un baile, un festejo en solitario antes de quedar sepultado por sus compañeros. El brazo derecho en alto, símbolo de la victoria; el mismo brazo derecho con el que detuvo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique en la definición por penales que clasificó a Estudiantes a la final de la Copa Libertadores. Las dos manos extendidas al cielo, un agradecimiento por una actuación imperial, consagratoria, en el legendario estadio Maracaná. Fernando Muslera enseñó las razones de por qué siempre hay que confiar y que el fútbol ofrece desquites.

Desde la tribuna, los 4000 hinchas celebran y se unen en un grito emocional: “Muslera, Muslera”, es el desahogo para los de afuera y un reconocimiento y muestra de gratitud para el arquero, que resultó la figura gravitante para acceder al encuentro con Palmeiras, el 28 de noviembre, en el Centenario. Influyente en el desarrollo con una atajada para que el León accediera a la serie de penales con Flamengo. Determinante al momento de las ejecuciones, con la convicción de los que tienen una trayectoria y que sabe de los tragos amargos, como fue el Mundial 2026, y de la alegría desbordante, esa que envolvió a los pincharratas en Brasil.

Tomás Palacios salta sobre Fernando Muslera, el héroe de Estudiantes en el Maracaná; el arquero tuvo en las semifinales de la Copa Libertadores su revancha tras un flojo Mundial Bruna Prado - AP

Con 39 años, el argentino, porque nació en Buenos Aires, se unió a Estudiantes para convertirse en una pieza destacada de un ciclo exitoso del León. Un jugador con recorrido que necesitaba de un juego consagratorio para volver a sonreír, después del sinsabor que significó la Copa del Mundo con Uruguay. Responsable en los goles que recibió la Celeste tres encuentros mundialistas, frente a Arabia saudita, Cabo Verde y la derrota con España, ante quien luego se consagraría campeón del mundo pidió el cambio y no jugó el segundo tiempo.

Las tres perlas de Muslera

ES INCREÍBLE LO QUE PASÓ EN EL MARACANÁ😳🔥



¡¡ESTUDIANTES DE LA PLATA AGUANTÓ CON UNO MENOS Y EN LOS PENALES MUSLERA ATAJÓ TRES DE FLAMENGO PARA METERSE A LA FINAL DE LA LIBERTADORES!!😱🤯



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La Copa Libertadores le ofreció el escenario para reivindicarse en lo personal, demostrar la vigencia... “Imaginate: un orgullo, una felicidad. En lo personal, porque el futbol siempre te da otra oportunidad. Agradecido a mis compañeros, a los que trabajan en el club, a los que vinieron, a mi familia que está en Uruguay. Luchamos por este sueño, dejamos a veces cosas de lado, pero cuando se tiene el foco y se sabe que se puede lograr... Le metimos mucha garra. Hicimos gran partido ante un gran rival en el Maracaná. Feliz por el sacrificio”, comentó Muslera, con serenidad y con la experiencia de las múltiples batallas vividas, en la transmisión de ESPN.

El resumen de la clasificación de Estudiantes en el Maracaná

Era imposible no tocar lo que sucedió en el Mundial, que fue una daga afilada que atravesó el corazón roto del guardavalla. “En los penales, el arquero tiene ese plus, porque puede influir. Era cumplir ese sueño, estar, hacerse responsable en las buenas y en las no las tan buenas. Orgullo de poder ir a mi casa y a mi país. Vamos por ese sueño de cruzar el charco, jugar en el estadio mítico que va a ser sede del Mundial [2030]. Orgullo de estar con este club. Queda disfrutar y seguir con el cuchillo entre los dientes”, cerró la charla el arquero.

Estudiantes se cruzó en el camino y Muslera, que en 2008 se marchó de Nacional (Uruguay) a Lazio (Italia), el año pasado decidió que era el momento de regresar al continente, al fútbol sudamericano... “Estudiantes es sinónimo de mística e historia. Decir Estudiantes es decir Verón, Sabella, la Copa Libertadores. Por eso estoy muy entusiasmado por sumarme”, señaló, en la presentación, en junio del año pasado.

La palabra de Muslera

"EL FÚTBOL SIEMPRE TE DA OTRA OPORTUNIDAD". Luego de ser héroe y meter al Pincha en la final de la #Libertadores, Muslera habló emocionado, recordando lo sucedido en el último Mundial con Uruguay.



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En el predio de City Bell empezó a empaparse del sentido de pertenencia que pregona el León y sin ser un hombre de la casa, el uruguayo quedó marcado. “Me convenció la mística del club, saber a dónde venía y el interés tanto del entrenador [Eduardo Domínguez] como de la directiva y los compañeros con los que pude hablar”, agregó el arquero, que recibió llamados de José Sosa, de quien fue rival en su paso por el fútbol de Turquía.

Volver a Sudamérica, una decisión que ya tenía tomada. Peñarol y Estudiantes fueron las ofertas que analizó, y el Pincha no lo hizo dudar. Era el lugar y el momento para iniciar un nuevo ciclo, seguramente el último de esa extensa aventura que comenzó en Montevideo Wanderers, donde debutó en 2005 en el profesionalismo.

La Copa Libertadores era casi un escenario desconocido para un arquero que fue mundialista en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la última cita de este año, que se jugó en Estados Unidos, México y Canadá; también participó en cinco Copa América y su estreno fue en Argentina 2011, donde Uruguay se consagró campeón. Debutó en la Libertadores en 2007, con Nacional, y jugó siete partidos. “Volver a jugarla es hermoso y poder estar de vuelta me tiene feliz”, expresó el año pasado. Las vueltas de la vida, su reencuentro con el máximo trofeo de clubes del continente lo dejó vacío ante Flamengo, en una definición por penales, en el estadio Uno, de La Plata.

Pasaron 392 días, Estudiantes y el propio Muslera tuvieron su revancha: mágica, grandiosa, magnífica... Con el selló de la épica y la mística que distingue al club, que supo desarticular el poderío de un rival de jerarquía como Flamengo y resistir tras la expulsión de Baltasar Rodríguez, en el comienzo del segundo tiempo. Era el momento en que Muslera empezó a gravitar desbaratando el juego aéreo, determinante en el mano a mano que le tapó al ecuatoriano Gonzalo Plata y héroe en la definición por penales, donde detuvo tres de los cinco remates. El fútbol le dio desquite y el arquero aceptó el reto para ser la gran estrella en la noche del Maracaná.