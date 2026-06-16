La segunda oportunidad de Lautaro Martínez: de aquel golpe de Qatar al regreso como 9 titular

KANSAS CITY (Enviado especial).- El fútbol está hecho de gloria, de frustraciones y también de pequeñas revanchas. Lautaro Martínez volverá a jugar un Mundial desde el arranque, con la camiseta número 9 y la responsabilidad de ser la referencia ofensiva de un equipo que vuelve a ilusionarse con pelear por el título. Hace cuatro años, también había llegado a la Copa del Mundo como el delantero titular de Lionel Scaloni. Era, junto con Lionel Messi, uno de los futbolistas más importantes del ciclo. Pero todo cambió muy rápido: una molestia física que nunca terminó de dejar atrás, un nivel por debajo del habitual y la explosión de Julián Álvarez lo sacaron del equipo.

Cuatro años después, el círculo parece cerrarse. Porque si Qatar le dejó una espina, Estados Unidos fue el lugar donde volvió a sentirse importante en la selección. En estas mismas tierras fue el goleador de la Copa América 2024, marcó el gol del título frente a Colombia en la final de Miami y volvió a ser un delantero decisivo para el equipo. Ahora, otra vez en suelo estadounidense y otra vez en el comienzo de un Mundial, recupera el lugar que supo ser suyo.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez se disputaron un lugar hasta el final: el delantero de Inter terminó inclinando la balanza por el menor rodaje del atacante de Atlético de Madrid Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

En Qatar había llegado como el dueño indiscutido del puesto. Venía de una gran temporada, era uno de los principales goleadores de la era Scaloni y había sido determinante en los títulos de la Copa América 2021 y la Finalissima. Sin embargo, durante las semanas previas al torneo convivió con un dolor en uno de sus tobillos que lo condicionó. Fue titular en el debut frente a Arabia Saudita y también contra México, aunque nunca terminó de verse pleno. Aquella tarde frente a los sauditas, además, le anularon dos goles por offsides milimétricos. En el tercer partido, ante Polonia, Scaloni apostó por Julián Álvarez y la historia cambió: el cordobés se ganó el lugar y ya no lo dejó.

Lautaro asumió el golpe con perfil bajo, pero también con el desafío de volver a empezar. Siguió siendo parte del recambio, ejecutó uno de los penales de la serie ante Países Bajos y aportó desde el rol que le tocó ocupar. Pero el campeonato le dejó una sensación extraña: fue campeón del mundo, aunque sin haber podido mostrar su mejor faceta.

En 2022, ante Arabia Saudita, Lautaro Martínez sufrió la frustración de dos goles anulados por offside; poco después, perdió el puesto con Julián Álvarez Aníbal Greco - La Nación

Tal vez por eso lo que vino después tenga todavía más valor. Lejos de quedarse atrapado en aquella historia, el capitán del Inter fue recuperando terreno de a poco. Y el punto de inflexión llegó justamente en Estados Unidos. En la Copa América 2024, aun sin ser siempre titular, terminó como máximo goleador del torneo con cinco tantos y marcó el gol que le dio a la Argentina un nuevo título, en el alargue de la final frente a Colombia. Aquella noche en Miami fue, de algún modo, una reivindicación.

Los números ayudan a entender por qué Scaloni vuelve a apostar por él. Lautaro llega al debut después de haber marcado cinco goles en sus últimos siete partidos con la selección: uno ante Venezuela, uno frente a Angola, uno contra Honduras y un doblete frente a Puerto Rico. Además, cerró la temporada 2025/26 como el argentino mejor ubicado entre los máximos artilleros de las principales ligas del mundo: convirtió 17 tantos en la Serie A y sumó otros cuatro entre las restantes competencias. Con el objetivo de llegar de la mejor manera al Mundial, pidió jugar todo lo posible: fue titular incluso en partidos con el Inter ya campeón y también actuó desde el arranque en los amistosos de la selección frente a Honduras e Islandia.

Ante Islandia, en uno de los amistosos previos al Mundial, generó un penal, aunque no pudo convertir TODD KIRKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la recta final hacia esta Copa del Mundo sufrió dos desgarros que incluso lo obligaron a perderse la última fecha FIFA de marzo, en la que Argentina podía disputar la Finalissima ante España. Durante varias semanas, su presencia en el torneo fue seguida de cerca por el cuerpo técnico. Sin embargo, volvió, recuperó el ritmo rápidamente y otra vez encontró el gol. Como tantas otras veces desde que se puso la camiseta albiceleste.

Si en Qatar Lautaro llegó condicionado y Julián estaba al ciento por ciento, ahora la historia parece invertirse. Álvarez arrastró durante estas semanas dolores por las secuelas de un esguince en el tobillo izquierdo y recién hace pocos días pudo volver a entrenarse a la par. Como hace cuatro años, la pulseada entre los dos se resolvió por una cuestión física. Pero esta vez, al revés.

El bahiense fue el goleador argentino en la Copa América 2024, pero casi siempre le tocó entrar desde el banco JUAN MABROMATA - AFP

Hay otro dato que explica su peso en este ciclo. Con nueve tantos, Martínez es el segundo máximo goleador de todos los torneos que la selección ganó bajo la conducción de Scaloni, solo por detrás de Messi, que suma 12.

Por eso, más que una simple vuelta al equipo, el debut frente a Argelia parece cerrar un círculo. Hace cuatro años, Lautaro empezó un Mundial como el 9 de la selección y terminó viendo la final desde el banco. Hoy vuelve a arrancar otro en ese mismo lugar, después de perder el puesto, sufrir lesiones y volver a ganárselo a fuerza de goles.

Estados Unidos, el país donde empezó a saldar aquella cuenta pendiente, lo encuentra otra vez en el centro de la escena. El delantero que sintió que en Qatar había quedado en deuda, tiene ahora la oportunidad de completar el círculo y escribir, por fin, su propia gran historia en una Copa del Mundo.