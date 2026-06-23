LA NACION

La selección argentina es el campeón más obrero en la ruta de la defensa de la Copa del Mundo

Messi electrifica a un plantel que también acepta el sufrimiento como compañero de viaje

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Cristian Grosso
LA NACIONCristian Grosso
El DT Lionel Scaloni se contonea para dar indicaciones, como su selección argentina se adapta a las distintas situaciones del juego
El DT Lionel Scaloni se contonea para dar indicaciones, como su selección argentina se adapta a las distintas situaciones del juegoJulio Cortez - AP

Después de Qatar, la selección estaba frente al inmenso desafío de tener hambre después de comer. Probablemente, el rasgo principal de la Argentina es que sus integrantes detestan la indiferencia y el sopor. Cuando los viejos o los aspirantes, los campeones o el ala renovadora, se ponen la camiseta albiceleste es para desafiar al mundo, para demostrar hasta donde llega su orgullo, su calidad competitiva, ese mandato cultural que castiga el conformismo... Y Lionel Messi los electrifica, entonces la selección sigue empeñada en quemar los manuales. Estilo y fuego, carácter y talento, nadie está satisfecho. Lograron un confiable pacto de hermandad. Se quieren, se respetan, se cuidan. Y salen de cacería.

El campeón del mundo por ahora no es atractivo, pero sí insoportable. Domina menos los partidos porque comparte más la pelota. Defiende más bajo, entonces las recuperaciones no lo dejan cerca del área rival. Sacarle el control de la posesión parece el camino correcto para debilitar a la selección de Lionel Scaloni. Se lo propuso Argelia por momentos en el debut, lo logró Austria más tiempo de lo aconsejable. Pero el campeón que se reinventa y nada perturba, resiste todo lo que haga falta y se entrega al ejercicio del sufrimiento. El camino apenas comienza y le ha alcanzado para frustrar a adversarios físicos y empeñosos, pero sin genio ni desequilibrio. Hay grietas por las que se podrían filtrar jugadores con un atrevido pie a pie o circuitos colectivos que van desnudando espacios mal custodiados.

Argentina vs Austria - Mundial 2026
Argentina vs Austria - Mundial 2026

El compromiso en la adversidad es otra marca registrada. Todos para uno, Lionel Messi, y uno para todos. Porque mientras Messi atropella cada uno de los récords que llegan a sus orillas hasta desde décadas lejanas, también retrocede por la banda y recupera pelotas. Camina las canchas más que nunca, es cada vez más lento y participa con intervalos… pero se ubica en el campo como nadie, resuelve con velocidad y se activa para ser decisivo. Genio en grajeas, pero no se consiguen píldoras tan sanadoras.

Todos meten, todos combaten. ¿Alcanzará? No cuando crezca la vara, pero Argentina también podrá subir su listón interno. Es imposible rotularlo al campeón, su adaptabilidad es un arte. Mientras, no se duerme nadie porque las revoluciones altas le sientan bien. Una selección feroz que impresiona por su contrato grupal, porque al talento también hay que verlo en términos de organización y espíritu de sacrificio. Es un equipo moderno, pero con algunas singularidades muy argentinas: oficio, altivez, astucia, orgullo… El campeón más obrero que se recuerde.

Por Cristian Grosso
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Todos los horarios de los partidos de la Argentina en el Mundial 2026
    1

    Todos los horarios de los partidos de la Argentina en el Mundial 2026

  2. Los récords que Messi batió en un solo partido y la marca que derribó después de 56 años
    2

    Los récords de Lionel Messi: uno por uno, cuando los datos se confunden con la magia

  3. De Pelé a Messi: el viaje interminable de Macaya Márquez, el periodista que nunca dejó de contar mundiales
    3

    De Pelé a Lionel Messi: el viaje interminable de Enrique Macaya Márquez, el periodista que nunca dejó de contar mundiales

  4. Mbappé brilló en su partido 100 con Francia y confirmó que tiene hambre de sobra para desafiar a Messi
    4

    Mbappé brilló para que Francia le gane a la tormenta, a las dos horas de postergación y a Irak