La selección argentina, modelo para Inglaterra: la confesión de un defensor antes del debut en el Mundial

Hay equipos que dejan huella por sus títulos y otros que además consiguen transformarse en ejemplos para sus rivales. La selección argentina de Lionel Scaloni logró ambas cosas. Dan Burn, defensor del equipo conducido por Thomas Tuchel, aseguró que Inglaterra intenta construir una identidad similar a la que mostró la Argentina durante su recorrido hacia la tercera estrella. Según explicó, el objetivo pasa por fortalecer los vínculos internos y desarrollar un espíritu colectivo capaz de sostener al equipo en los momentos de mayor presión.

“Ves a Argentina en el último Mundial y daba la sensación de que todos estaban luchando los unos por los otros. Eso es lo que nosotros queremos lograr. Y creo que a veces es difícil”, señaló Burn en declaraciones a los medios británicos.

Los dirigidos por Thomas Tuchel debutan este miércoles ante Croacia por el Grupo L. Rebecca Blackwell - AP

Inglaterra busca terminar con una larga sequía de títulos y observa con atención algunos aspectos del modelo argentino. La reflexión no pasó inadvertida. Después de todo, una de las principales fortalezas que se le reconocieron al equipo de Scaloni durante el ciclo que culminó en Qatar fue justamente la fortaleza del grupo.

“No nos vemos durante largos períodos de tiempo y las conversaciones suelen ser bastante superficiales. Normalmente es solo un ‘Hola, ¿cómo estás?’”, insistió Burn al explicar qué características pretende replicar el seleccionado inglés. Y agregó: “Se trata de intentar conocernos a un nivel más profundo. Los equipos que terminan ganando torneos son precisamente los que tienen los vínculos más fuertes“

Inglaterra llega al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la intención de volver a conquistar el trofeo que obtuvo por única vez cuando fueron anfitriones en 1966. En las últimas décadas acumuló frustraciones pese a contar con planteles repletos de figuras. Sin embargo, el nuevo proceso encabezado por Tuchel busca reforzar aspectos vinculados a la convivencia y al sentido de pertenencia. Burn, de 34 años, es una de las voces experimentadas dentro del plantel inglés. El defensor de Newcastle atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y forma parte de una generación que aspira a devolver a Inglaterra a la cima del fútbol mundial.

Thomas Tuchel, entrenador de Inglaterra. Aníbal Greco - La Nación

Inglaterra integra el Grupo L junto con Croacia, Ghana y Panamá, y debutará el 17 de junio en Dallas frente a los croatas. No se trata de un rival cualquiera: Croacia fue subcampeona del mundo en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, además de haber eliminado justamente a Inglaterra en aquella semifinal disputada en Moscú.

Mientras se acerca el estreno, las palabras de Burn funcionan como una nueva señal del respeto que despierta la selección argentina en el escenario internacional. A casi cuatro años de la consagración en Qatar, el equipo de Lionel Scaloni sigue siendo una referencia para quienes buscan encontrar la fórmula para conquistar la Copa del Mundo.