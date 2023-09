escuchar

Se trata de un grupo consolidado. Más allá de los logros deportivos, la selección argentina de fútbol es definitivamente un conjunto de individuos detrás de una misma causa. Sin duda que Lionel Scaloni fue el autor intelectual de esa gestión, que logró lo más difícil de la empresa: convencer. La corona en Qatar fue la muestra máxima de esa expresión, pero “el día después” suele ser tan o más complejo que la conquista misma. Y todos lo saben. Porque tener conectados a todos, encolumnados en un mismo discurso y detrás de un nuevo objetivo no es sencillo, pero los futbolistas que integran el conjunto nacional no se corren ni un centímetro del plan. Y son alumnos aplicados, aprenden de las lecciones.

Este grupo sabe lo que es recibir un golpe de los duros y asimilar el impacto, por eso buscan evitar que el “caso Arabia Saudita” los vuelva a envolver . Ese debut con derrota por 2-1 en la Copa del Mundo los marcó y por eso no quieren que la miel del 18 diciembre de 2022 los confunda. La misión es dejar los trofeos en las vitrinas y enfocarse en el arranque con Ecuador, en el primer paso de las eliminatorias y no dejar que los encandile el brillo de la tercera estrella .

Ya había bajado el mensaje el entrenador en la primera conferencia de prensa que brindó en Ezeiza, antes de los amistosos que se realizaron en marzo para celebrar la conquista en Qatar. Incluso, cuando en el horizonte sólo había partidos de menor relevancia y se utilizaban las convocatorias para volver a reunir a los futbolistas para ponerlos nuevamente en el universo selección, se dejó en claro que nadie podía relajarse por haber alcanzado la gloria . No se detiene esa idea del cuerpo técnico, se insiste, se inocula a cada paso y todos se identifican con esa propuesta. Se delinean conceptos y se deja claro también que nadie tiene un lugar asegurado en el conjunto nacional, salvo Lionel Messi, claro.

Enzo Fernández tiene muy claro que deben enfocarse en lo que viene y dejar atrás a gesta de Qatar: "Tenemos en claro que el ciclo pasado ya terminó y ahora comienza la nueva eliminatoria" Anibal Greco

Trabajan a diario el cuerpo técnico para hacerle llegar la propuesta a cada uno de los integrantes de la selección. Los que son citados saben que la Copa del Mundo, a la hora de salir a la cancha, no cuenta. Por eso, cuando los protagonistas toman la palabra, se encargan de dejar en claro que el primer paso de este jueves, ante Ecuador, es un nuevo comienzo: “Obviamente es un desafío cada partido que jugamos, lo hacemos con la responsabilidad que implica tener esta camiseta y tenemos en claro que el ciclo pasado ya terminó y ahora comienza la nueva eliminatoria. Vamos a ir partido a partido, tratando de mejorar, porque hay cosas por mejorar todavía. Siempre es un orgullo estar acá, sabemos que somos campeones del mundo, y lo vamos a defender, pero ahora comienza otro camino y otro desafío ”, dijo Enzo Fernández, uno de los estandartes de la consagración en Qatar.

Y continuó: “Nosotros entendemos que debemos defender la tercera estrella. El objetivo es que en cada partido podamos demostrar que vamos a hacer lo mejor para el grupo, para la gente, que estamos para grandes cosas y para seguir ganando”.

Bien podría tratarse de un discurso ensayado, de una idea grupal con el objetivo de dar un mensaje para el exterior. Pero cuando aparecen en escena los protagonistas y toman la palabra, se advierte que no se tratan de declaraciones políticamente correctas, que están todos conectados, que saben que no pueden permitirse un nuevo cachetazo en el arranque de una competencia. Porque ven la cicatriz por la caída con Arabia después de estar 36 partidos invictos, y recuerdan que les sirvió para caminar con más convicción hacia la corona en Qatar y que les permitió entender que nunca se pueden relajar, aun cuando se sientan seguros de lo que tienen para ofrecer como grupo. Por eso Germán Pezzella es muy concreto en su idea: “ Seguramente fue muy fuerte lo que conseguimos, pero eso ya quedó atrás. No podemos vivir de eso, porque esta camiseta te pide que en cada partido salgas a ganar, consigas cosas y siempre estés enfocado . Se viene una nueva eliminatoria, cada partido cuenta y mucho, así que estamos pensando ya en Ecuador, en todo lo que tenemos por delante. Todo es muy importante”.

Germán Pezzella, uno de los campeones del mundo, defiende la idea de dar vuelta la página y pensar en el siguiente objetivo Anibal Greco

Pero no sólo es cuestión de una expresión de los que fueron parte del plantel campeón del mundo: todos lo entienden, desde Alejandro Garnacho, el chico al que siguen integrando al grupo, Facundo Buonanotte, el juvenil de Brighton que suma y suma convocatorias, hasta los que fueron parte del proceso de Scaloni y no estuvieron en el Mundial, como Nicolás González, que en este nuevo comienzo comentó: “Lo que pasó ya está, lo tenemos que dejar ahí. Tenemos que pensar en lo que empieza ahora, que va a ser hermoso, que va a ser otro desafío, que tenemos que demostrarle a todos que estamos a la altura del título que ganamos y que seguimos defendiendo la idea que nos llevó a estar acá, con estas tres estrellas. Tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar y seguir demostrándole a la gente que puede seguir confiando en nosotros”.

Lionel Scaloni se encargó de bajar un mensaje a todos los integrantes del plantel y todos se encolumnaron detrás de esa idea Anibal Greco

Son apenas un puñado de días los que Scaloni tiene a los jugadores a disposición, por eso el entrenador se encarga mucho de cuidar la mística del grupo, de sostener la idea que los llevó a lo más alto y que ningún futbolista entienda que está por encima del conjunto. Y a cada paso logra su objetivo, porque se advierte que todos comprendieron que deben cuidar el estatus y que para el camino de las eliminatorias que se abre este jueves en el Monumental necesitarán mucho más que su condición de campeones, deberán despertar nuevamente el hambre por volver a ganar.

