La selección argentina sub 17 perdió contra Ecuador y dejó su invicto en el Sudamericano

escuchar

El seleccionado argentino sub 17, ya clasificado para el Mundial, perdió el invicto que ostentaba en el Campeonato Sudamericano al perder contra el local, Ecuador, por 1 a 0 en la cuarta y penúltima fecha del hexagonal final. El certamen ya tiene determinados a los cuatro equipos de Conmebol que afrontarán el torneo ecuménico en una sede por definir.

Kendry Páez, de apenas 15 años y ya negociado por Independiente del Valle a Chelsea, de Inglaterra (podrá irse recién a los 18), fue el autor del único gol en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, a los seis minutos de un partido jugado bajo una intensa lluvia y ante la mirada del recién llegado integrante del cuerpo técnico de la selección mayor argentina Pablo Aimar.

El único gol

Ecuador pegó primero



A los 6 minutos, Páez decretó el 1-0 ante #Argentina en la cuarta fecha del Hexagonal Conmebol Sub-17. pic.twitter.com/h5Mf1fxO2I — TyC Sports (@TyCSports) April 21, 2023

La lluviosa noche ecuatoriana generó otra mueca de disgusto para los argentinos. A los 32 minutos, con el tanteador ya 1-0, Dylan Tomás Gorosito trasladaba la pelota en el medio del campo y recibió de Keny Alexander Arroyo Alvarado un fuerte golpe aplicado con la base del puño izquierdo. El árbitro cobró la infracción, pero no castigó al ecuatoriano siquiera con la tarjeta amarilla. La violencia del puñetazo, en una acción que ni siquiera tenía fragor de lucha cuerpo a cuerpo, era digna de expulsión. Quedaban dos tercios de partido.

La agresión de Arroyo a Gorosito

El CODAZO de Arroyo a Gorosito. ¿Qué dijo el árbitro? Siga, siga. pic.twitter.com/EdVcjcdsb5 — TyC Sports (@TyCSports) April 21, 2023

A pesar de la derrota, el seleccionador argentino, Diego Placente, estuvo a gusto con sus dirigidos. “Nos quedamos muy contentos por cómo jugó el equipo. En la altura se hace más difícil, en los pases la precisión se pierde. Dejaron todo, siempre fueron para adelante y quisieron jugar en todo momento. A veces se pierde por una situación de gol y es así es el fútbol”, rescató el ex defensor.

Ataca Claudio Echeverri, la mayor figura del seleccionado sub 17 argentino, que aún puede ganar el Sudamericano de Ecuador pero quedó con pocas chances. Twitter

Entre el puñetazo y las pérdidas de tiempo del anfitrión en los últimos minutos, el encuentro tomó temperatura y pudo provocar impotencia en los adolescentes albicelestes. No ocurrió. “Podríamos quejarnos del árbitro por no haber apurado el juego, no haber hecho jugar, no haber amonestado a algún jugador para que se pudiera jugar un poco más. Y por la adición de 6 minutos; con dos veces que se tiraron, ya se fueron los 6 minutos. Los chicos se la aguantaron bien. Esto [la categoría] es de formación. A veces, cuando se pierde y pasa eso, se tiene más bronca. Nos pone contentos que hayan terminado bien, que no se hayan peleado, que hayan aceptado la derrota. Y alguno saludó... Eso es crecimiento para ellos”, rescató el campeón del mundo sub 20 en Malasia 1997.

La palabra del DT Diego Placente

🇦🇷 DIEGO PLACENTE, DT DE LA SELECCIÓN SUB 17 HABLÓ CON TYC SPORTS 🗣️



Argentina tropezó con Ecuador. Ya clasificado al mundial de la categoría, perdió 1-0 ante el local y el entrenador habló tras el encuentro:



"Lo importante es que este grupo siempre dio todo".



🎙️@Jbruno84 pic.twitter.com/l91EvJHo39 — TyC Sports (@TyCSports) April 21, 2023

Los ecuatorianos encabezan las posiciones de esta rueda con 10 unidades y un tanto más de diferencia de goles que Brasil, que cuenta con la misma cantidad de puntos. Luego se sitúa Argentina con 7, y por detrás, Venezuela con 6. Todos ellos están ya clasificados para disputar la Copa del Mundo en noviembre. FIFA despojó de la organización a Perú, por una cuestión de infraestructura. En la tabla sudamericana los últimos lugares son ocupados por Paraguay, con 1 punto, y Chile, sin unidades.

Las posiciones, a falta de una jornada

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE LA CONMEBOL SUB-17 2023



La Tri y la Verdeamarela se disputarán el primer lugar del hexagonal en la última fecha. Ecuador quedó líder por diferencia de gol y enfrentará a Venezuela y Brasil ante Argentina. Los 4 seleccionados clasificaron al Mundial. pic.twitter.com/cF2LflT2PS — TyC Sports (@TyCSports) April 21, 2023

La quinta y última fecha tendrá lugar este domingo, con Argentina vs. Brasil, Paraguay vs. Chile y Venezuela vs. Ecuador, a partir de las 18. La selección argentina tiene todavía una chance de levantar el trofeo sudamericano, pero debe vencer a Brasil por al menos un par de goles y ser favorecida por una derrota de Ecuador, el anfitrión, a manos venezolanas. “Queda un partido importante para medirse con un buen equipo y ver cómo están. Hoy hicieron un partidazo y no tengo dudas de que contra Brasil van a hacer otro”, avizoró Placente sobre sus jugadores.

🏆 #Sub17 - #Sudamericano2023



🎙 Froilán Díaz: "Dimos todo, nos esforzamos día a día. Nos queda un partido, contra Brasil, y tenemos eso en la mente. Vamos a intentar seguir dándolo todo y mejorar". — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) April 21, 2023

Este jueves el conjunto vinotinto, conducido por el argentino Ricardo Valiño, accedió al Mundial al derrotar a Paraguay por 2-0 con goles de David Martínez y Maiken González, y volverá a esa competición luego de 10 años; lo jugó por única vez en 2013. Previamente, Brasil, con un doblete de Rayan (el primero gol fue de penal) y un tanto de Ricardo Mathías Da Silva, superó por 3 a 0 a Chile.

Hinchas argentinos en el estadio Olímpico Atahualpa, de Quito. Twitter

Luego de una extensa trayectoria en el fútbol mexicano, Valiño fue elegido por la Federación Venezolana para reemplazar a Fabricio Coloccini, que había llegado junto a José Néstor Pekerman, el cesanteado director técnico del seleccionado mayor. En la inminencia del Sudamericano, Valiño asumió de manera interina, pero logró el objetivo de llevar a Venezuela al Mundial. El otro elemento relacionado con Argentina en el cuadro bordó es el mediocampista de Newell’s Old Boys Andrew Pereira.

LA NACION