Mundial Sub 20: Se confirmaron las sedes del torneo, con polémica por el nombre del estadio Malvinas Argentinas

A medida que se acerca el Mundial Sub 20, del que recientemente la Argentina obtuvo el derecho para organizar luego de que Indonesia fuera inhabilitado, va aumentando también la expectativa por el regreso al país del torneo que la propia selección consiguió como local en 2001. Este viernes se llevará a cabo el sorteo, y en apenas un par de semanas se conocerán también los planteles, mientras que en las últimas horas, a falta de confirmación oficial, se habrían definido las cuatro ciudades sede: La Plata, Santiago del Estero, San Juan y Mendoza, con el partido inaugural en el Madre de Ciudades y la final en el Estadio Único.

Sin embargo, la designación de estos estadios viene con una polémica en ciernes que ya comienza a tener impacto en la política: la FIFA habría ordenado a la gobernación mendocina a cambiar el nombre del estadio Malvinas Argentinas, para ser llamado “Estadio Mendoza”, según informó el periodista de Canal 9 de la provincia Ricardo Rodríguez.

Si Mendoza es subsede de la Copa del Mundo Sub20 no podrá llamar Malvinas Argentinas a su estadio. Tendrá que ser conocido como estadio Mendoza. Así trascendió de la visita de inspección de esta mañana a sus instalaciones por parte de la FIFA. — ricardo rodriguez (@pampa59) April 14, 2023

La disposición, que habría sido aceptada por las autoridades provinciales, ya despertó críticas de la Cancillería, particularmente del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo Carmona, que se pronunció al respecto en Twitter: “En la Argentina, la Cuestión Malvinas es una política de Estado consagrada por la Constitución y una causa que convoca a todo el pueblo argentino. Cualquier pretensión que vaya en contra de nuestro régimen constitucional y la política exterior sobre Malvinas resulta inadmisible”, aseguró.

La @CancilleriaARG, en el marco de sus competencias sobre la Cuestión Malvinas, no ha recibido consultas de la provincia de #Mendoza en relación a la supuesta solicitud de FIFA de cambio del nombre del Estadio "Malvinas Argentinas" para su designación como sede del Mundial Sub-20 — Guillermo Carmona (@grcarmonac) April 20, 2023

Sin embargo, desde el gobierno provincial desmintieron el pedido y también aclararon que, a fines oficiales, la FIFA siempre utiliza el nombre de las sedes de sus torneos en lugar de los nombres oficiales asignados, algo que aplica para todos los estadios independientemente de cuál sea el motivo de su nomenclatura: “En la visita que la FIFA hizo a Mendoza junto con AFA explicaron en un momento que la denominación de los estadios en los Mundiales llevan el nombre de la ciudad. No fue una conversación tensa, ni un conflicto, ni un tema de debate. Nos pareció natural que lleve la marca de nuestra provincia”, sostuvo Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes mendocino. “Después lo consulté con el presidente de AFA y lo van a nominar oficialmente ‘Malvinas Argentinas’, porque ellos están acostumbrados. No cambia el nombre del estadio, sino la denominación para este Mundial Sub 20″.

Por otra parte, Chiapetta lamentó la incomunicación con respecto al tema, acusando mala praxis: “Entiendo que alguien lo ha hecho con mala intención, es un tema sensible. Sabiendo que es así lo han comunicado intencionalmente mal. No me preguntaron y salieron con eso, yo no comuniqué nada, no lo hablé con nadie. Salió con esa naturalidad entre tantas cosas que estábamos acordando para ser sede en las reuniones. Alguien lo tomó y lo ha comunicado de manera malintencionada. Espero que se aclare y no genere un conflicto con excombatientes”, lamentó.

Participé de las reuniones con los delegados de FIFA, con el Presidente de la AFA @tapiachiqui, y en ningún momento se mencionó la posibilidad de cambiarle el nombre al estadio #MalvinasArgentinas de Mendoza. Y si eso hubiera pasado no lo hubiéramos aceptado bajo ningún concepto. — Matías Lammens (@MatiasLammens) April 20, 2023

Más tarde, fue también el propio ministro de Deportes de la Nación, Matías Lammens, el encargado de desmentir lo que se había rumoreado en las horas previas: “Participé de las reuniones con los delegados de FIFA, con el Presidente de la AFA, y en ningún momento se mencionó la posibilidad de cambiarle el nombre al estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Y si eso hubiera pasado no lo hubiéramos aceptado bajo ningún concepto”, enfatizó el ex presidente de San Lorenzo.

Sin embargo, la determinación no regiría para todos los torneos bajo el ala de FIFA. Una búsqueda rápido en el sitio oficial del Mundial femenino, el otro evento fundamental del 2023 para el máximo ente del fútbol mundial, indica que el partido inaugural entre uno de los organizadores, Nueva Zelanda, y Noruega, se llevará a cabo en la ciudad de Auckland, pero su estadio lleva el nombre de Eden Park.

¿Quién será el campeón en Argentina? 🇦🇷🏆



👀 ¡El sorteo de la #U20WC de la FIFA tendrá lugar este viernes a las 11:00 ARG | 16:00 CET! — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) April 20, 2023

Estas dudas serán aclaradas cuando llegue el sorteo oficial del Mundial, que tendrá lugar este viernes desde las 11 hora argentina. Como anfitrión, la selección que dirige Javier Mascherano forma parte del bombo 1 y será cabeza de serie, junto a Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia.

