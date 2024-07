La selección argentina ya tiene rival en los cuartos de final de la Copa América: Ecuador, un equipo con altibajos

Escuchar

La selección argentina ya tiene rival en los cuartos de final de la Copa América: Ecuador, que este domingo eliminó a México con el empate 0-0 y terminó segundo en el Grupo B. El encuentro se jugará el jueves, a las 22, en Houston. Apenas se conoció la llave comenzaron los análisis y las proyecciones. ¿Qué adversario tendrá enfrente el conjunto dirigido por Lionel Scaloni? Algo ya tiene en su cuaderno el DT de Argentina, que enfrentó recientemente a los ecuatorianos: 1-0 por las eliminatorias, en septiembre pasado, y hace tres semanas, en un amistoso de preparación (1-0), en Chicago.

Ecuador se mueve con demasiados altibajos por la competencia. Las dudas aparecieron con la derrota ante Venezuela por 2-1, por la primera fecha. No quedaba margen de error para el equipo comandado por el español Félix Sánchez Bas, que supo reaccionar. La victoria contra Jamaica por 3-1 lo reposicionó, y en la noche del domingo remató la tarea con un esforzado encuentro frente a los mexicanos. Los ecuatorianos resistieron, sufrieron y atacaron cuando pudieron. México tuvo situaciones, pero no consiguió rematar el partido. Sobre el final llegaron las quejas por un penal -bien anulado- vía VAR.

Félix Sánchez Bas, un entrenador formado en La Masía, que también sabe especular y defenderse OMAR VEGA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Félix Torres cortó una situación clara de gol de Guillermo Martínez, que acusa un golpe y cayó dentro del área. El árbitro guatemalteco Mario Escobar no dudó y sancionó penal. Sin embargo, el juez recibió el llamado del VAR de parte del argentino Silvio Trucco y, tras observar que no hubo infracción y que el defensor rechazó la pelota sin golpear la pierna del rival, anuló la pena máxima.

Ecuador tiene jugadores con buena técnica y experiencia internacional, pero con cierto desorden táctico que suele jugarles malas pasadas. Sánchez Bas, en la conferencia de prensa, se refirió al encuentro contra la Argentina. “Vamos a jugar contra el actual campeón del mundo y de la Copa América; entonces, sabemos que no hay rival mejor que este hoy en día. Sabemos la dificultad que va a tener ese encuentro”, dijo el DT.

Pese a la clasificación, Sánchez Bas sabe que está contra la cuerdas. “Supimos sufrir para lograr la clasificación. Mis jugadores lo van a dar todo contra la Argentina”, manifestó.

En el otro encuentro de la zona B, Venezuela terminó primera luego de la victoria 3-0 sobre Jamaica, al igual que México, eliminada del certamen. El conjunto dirigido por el argentino Fernando Batista es la revelación del certamen. Con el puntaje ideal, se medirá con Canadá en la próxima etapa.

Lo mejor de Ecuador vs. México

Pero el eje para la Argentina de acá en más será Ecuador. El impacto frente a Venezuela dolió mucho para el equipo amarillo. Tanto como la expulsión de su estrella, Enner Valencia. El plantel soportó duras críticas. El entrenador lo dejó en claro. “La gente puede hablar lo que quiera y es respetable. Yo me centro en mi trabajo. Creo que se trata de manera injusta a la selección. Estos jugadores están dando una lección, se involucran y quieren hacer bien las cosas. No pierdo mi energía en eso. Hemos vivido la polémica de los medios de comunicación. El jugador también merece respeto. Se siente de verdad que no tenemos el apoyo de la gente”, manifestó Sánchez Bas.

Kendry Paez, la joya del fútbol ecuatoriano, cuerpo a cuerpo con Julián Quiñones, de México; tras un reñido partido, el seleccionado de la Conmebol avanzó a los cuartos de final y se medirá con la Argentina CHRIS CODUTO - AFP

Son tiempos en los que Ecuador busca estabilidad en el seleccionado, que marcha quinto, con ocho unidades (se le descontaron además 3 puntos por la mala inclusión de un jugador), en las eliminatorias para el Mundial 2026. Por eso, en marzo de 2023, arriesgó con la contratación de Sánchez Bas, formado en la escuela futbolística de Barcelona, de España, y con experiencia en el conjunto nacional de Qatar.

La llegada de Sánchez Bas revolucionó el mundo futbolístico en Ecuador. No fue del agrado de muchos. Sobre todo de aquellos históricos vinculados con el seleccionado. Por ahora, se lo mira de reojo. El juego no levanta vuelo, pese a la angustiosa clasificación en los Estados Unidos.

“Intentamos llevarnos el partido, pero bueno... A veces hay que sufrir para conseguir el resultado. Sabíamos que nos servía el empate. Eso hicimos. Creo que podremos mejorar”, fueron las primeras palabras de Enner Valencia, uno de los más cuestionados en las redes sociales.

Ecuador precisaba la clasificación. Tanto que, apenas consumada, el presidente de la nación, Daniel Noboa, saludó al equipo vía X. “El país, en el conflicto en el que está, necesitaba de esta gran alegría”, fueron algunas de sus palabras.

Felicito a los jugadores y al técnico por el esfuerzo y entrega demostrado en este partido. El país, en el conflicto en el que está, necesitaba de esta gran alegría.



Hoy, todos los ecuatorianos estamos orgullosos de nuestro equipo y nuestro país.



P.D: todos los ecuatorianos… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) July 1, 2024

La Copa América siempre fue un campeonato complicado para Ecuador. De hecho, de sus 29 participaciones anteriores, en sólo cuatro superó la primera etapa. La mejor campaña fue en 1993, como anfitrión, cuando llegó a las semifinales, etapa en la que se impuso México.

“Tengo una alegría enorme y quiero felicitar a mis compañeros, porque sabemos que sufrimos bastante. Como se vio en muchas partes del partido fuimos a buscar los tres puntos, pero también sabíamos que con el empate nos clasificábamos y eso es lo que nos merecemos”, redondeó Valencia.

Ecuador asoma en el camino argentino y otra estadística inquieta al Tricolor: no le gana en el certamen a un conjunto sudamericano desde 2001 (4-0 frente a Venezuela); desde entonces, todas las victorias del seleccionado fueron frente a adversarios de la Concacaf. En total, son 21 partidos ante rivales de la Conmebol sin triunfos en la Copa América, con seis empates y 15 derrotas.

LA NACION