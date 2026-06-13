La selección de Inglaterra sufrió un robo días antes del debut en el Mundial

Lo que era un traslado de rutina hacia su campamento base en el Mundial de 2026 se transformó en un dolor de cabeza logístico y de seguridad para la delegación de Inglaterra. El conjunto británico fue víctima de un importante robo de material deportivo justo antes de instalarse de manera definitiva en el estado de Misuri (Kansas City), lo que siembra incertidumbre a pocos días de que comience a girar el balón en su primer compromiso oficial ante Croacia, el próximo miércoles.

Pelotas oficiales y botines figuran entre los objetos presuntamente sustraídos después de que se forzaran vehículos que trasladaban el equipamiento a Swope Soccer Village, centro de entrenamiento de Inglaterra en Kansas City, de acuerdo con la BBC.

La Federación Inglesa de Fútbol confirmó a la agencia británica Press Association que se había producido un incidente, pero señaló que no podía aportar más información dado que el asunto está en manos de la policía.

Una escena de entrenamiento de Inglaterra en Estados Unidos a la espera del debut Eddie Keogh - The FA - The FA Collection

“Estamos investigando un posible robo de equipamiento de un vehículo de equipo que llegó a Kansas City esta noche con algunos objetos faltantes. La investigación sigue en curso”, reportó el Departamento de Policía de Kansas City, Misuri, al Daily Mail.

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, habla con Jude Bellingham, una de las figuras Eddie Keogh - The FA - The FA Collection

La BBC señaló que se habrían realizado dos detenciones en relación con el incidente.

La selección que dirige Thomas Tuchel tiene previsto entrenarse por primera vez en Swope Soccer Village este sábado, después del viaje desde el estado de Florida, donde el miércoles disputó su último amistoso ante Costa Rica en el que ganó por 3 a 0 con goles de Declan Rice, Anthony Gordon y Ollie Watkins.

Aseguran que el personal está ahora haciendo todo lo posible para determinar qué se han llevado del equipo y qué está a su disposición. El diario británico Daily Mail publicó: “Según algunas fuentes, solo quedó un balón de fútbol entre la carga restante, y se teme que las botas de jugadores como Harry Kane y Jude Bellingham también hayan desaparecido”.

Inglaterra debutará en la Copa del Mundo el próximo miércoles a las 17 de Argentina ante Croacia por el Grupo L, que también incluye a Ghana y Panamá.