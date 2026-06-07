La selección de Irán en el Mundial: llegó a Tijuana bajo un fuerte operativo de seguridad

La selección de fútbol de Irán llegó este domingo a México para establecer su campo base en Tijuana, de cara a un Mundial 2026 complicado por la guerra con los Estados Unidos, que se niega a recibir a algunos miembros del cuerpo técnico y directivos en los partidos previstos en su territorio.

En sus primeras declaraciones, el entrenador iraní Amir Ghalenoei le agradeció a México y a la FIFA por permitir su arribo, aunque denunció que este debió ocurrir “la semana pasada” para permitirles adaptarse a la fuerte diferencia horaria de 12 horas. “En estos torneos, antes que las cuestiones técnicas deben respetarse las consideraciones éticas y humanas, cosa que en nuestro caso no sucedió”, añadió.

¡ASÍ LLEGÓ IRÁN 🇮🇷 ⚽️ a TIJUANA!



De esta forma fue como llegó la Selección de Futbol de Irán a la frontera más transitada del mundo para hacer su campamento de concentración durante el Mundial 2026 🏆⚽️🌎



La selección de iraní ya descansa para su debut ante Nueva Zelanda 🇳🇿 pic.twitter.com/Bx8LoOHIGr — Brandon Ambriz L (@bramlob18) June 7, 2026

Tras meses de incertidumbre sobre su participación, la selección iraní será el foco político en la Copa del Mundo, ya que nunca antes una nación participante en el torneo había estado en guerra con un país anfitrión. Los jugadores y el cuerpo técnico aterrizaron en un aeropuerto fuertemente vigilado, patrullado por soldados de la Guardia Nacional mexicana, donde los esperaba un pequeño grupo de aficionados que enarbolaban banderas iraníes.

El capitán del equipo, Ehsan Hajsafi, expresó su queja a la FIFA por el retraso en la obtención de los visados estadounidenses. “¿Por qué tan tarde? En el último año hemos vivido dos guerras impuestas en nuestro país. El equipo está al 100% y estamos confiados en avanzar en la etapa de grupos".

Además, otro de los integrantes del plantel, Alireza Jahanbakhsh, dijo: “La situación del equipo es positiva tras una buena concentración. Estamos haciendo todo lo posible para prepararnos para el primer partido, contra Nueva Zelanda”.

🚨 La selección de Irán ya ha aterrizado en México para preparar el Mundial 2026. 🇮🇷⚽🇲🇽



El presidente de la Federación Iraní de Fútbol acusó a Washington de actuar con “mala intención” por las restricciones impuestas por Estados Unidos a sus desplazamientos y denunció que el… pic.twitter.com/nucM0igorE — Alternativo Digital (@AlternativoDig) June 7, 2026

Irán, que disputará dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle en la etapa de grupos, competirá en condiciones sumamente inusuales. A poco más de una semana para su debut, las condiciones de entrada y salida en Estados Unidos siguen siendo una incertidumbre, y varias instituciones de Irán han mencionado medidas diferentes. La administración estadounidense ha concedido visados a los jugadores, pero no a todo el cuerpo técnico.

Casi 15 integrantes de la delegación recibieron una negativa, entre ellos el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, que sirvió en los Guardianes de la Revolución, una organización considerada terrorista por Washington.

Si bien obtuvieron los visados, el embajador iraní en México declaró el sábado último desde Tijuana que su selección sólo podrá entrar y salir de los Estados Unidos “el mismo día” de sus partidos. Sin embargo, el portavoz de la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) había afirmado previamente que los jugadores llegarían a Estados Unidos el día antes de su primer partido y dos días antes de los otros dos encuentros. Mehdi Taj mencionó que la selección tenía derecho a entrar en Estados Unidos la víspera de los partidos. Ni Washington ni la FIFA se han manifestado sobre este asunto.

🚨🇪🇸 The Iranian national team has landed in Spain and is now continuing their journey to Mexico to attend the 2026 World Cup.



On their way to making Iranian history. pic.twitter.com/jkEugIkWtx — Iran Force (@IranArmystan_) June 7, 2026

En Tijuana, aficionados al fútbol lamentan estas restricciones, ya que consideran que “no deberían mezclar fútbol y política, son cosas muy diferentes”. Aunque las sensaciones de los jugadores de Irán son muy particulares, porque la mayor parte de los jugadores de la selección compiten en el campeonato local, anulado a finales de febrero tras los primeros ataques de Israel y de los Estados Unidos.

Debido a la guerra que se inició el 28 de febrero, Teherán mantuvo la duda sobre la presencia de su selección en el Mundial. Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, envió señales contradictorias a este respecto, al afirmar que los iraníes eran bienvenidos pero que deberían reconsiderar su participación por razones de seguridad.

Finalmente se confirmó su presencia pero Irán trasladó su campamento base, inicialmente previsto en Tucson, Arizona, a Tijuana.