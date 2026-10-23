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La Serena vs. Deportes Concepción por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

La Serena recibe a Deportes Concepción en la jornada 25 de la Primera División Chile; todo lo que hay que saber antes del partido

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La Serena vs. Deportes Concepción por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online
La Serena vs. Deportes Concepción por el Primera División Chile 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre La Serena y Deportes Concepción correspondiente a la jornada 25 del campeonato se disputará este sábado 24 de octubre a las 12.30 h en el Estadio La Portada, ubicado en la ciudad de La Serena.

El momento de los equipos

La Serena buscará recuperarse en casa tras la derrota sufrida en su última presentación ante Everton de Viña del Mar, donde cayó 3-2. Por el lado de la visita, Deportes Concepción llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Unión La Calera en su anterior encuentro, buscando mantener la regularidad en el tramo final del certamen.

Números que anticipan el duelo

El partido presenta un choque de realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes. Mientras el local intenta dejar atrás un marcador adverso, la visita llega con la confianza de haber sumado en su último compromiso. Ambos elencos intentarán imponer sus condiciones en el Estadio La Portada para escalar posiciones en la tabla del torneo nacional.

Lo que está en juego

Para La Serena, el triunfo es fundamental para redimirse ante su público y sumar puntos valiosos en la clasificación. Deportes Concepción, por su parte, necesita una victoria fuera de casa que le permita consolidar su posición y seguir escalando puestos en una etapa decisiva de la temporada 2026.

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