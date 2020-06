Jorge Rial adelantó detalles del guión de la nueva serie de Diego Maradona, titulada "Sueño Bendito" Crédito: captura

La serie sobre la vida del astro argentino Diego Armando Maradona , que aún no se estrenó, sigue dando que hablar. Desde el momento en que el exfutbolista dio el ok para su realización, se supo que la mirada de los hechos dejarín mal parados a su exrepresentante Guillermo Coppola , y a su exesposa, Claudia Villafañe , con quien mantiene un enfrentamiento de años. Es por eso que la madre de hijas Dalma y Giannina prepara una serie " alternativa " para contar los acontecimientos a partir de su óptica.

El lunes, en el programa televisivo Intrusos , revelaron escalofriantes fragmentos del guión de la nueva serie de Amazon Prime que todavía no tiene fecha de estreno. La biopic comienza con el traumático infarto que sufrió Maradona en Punta del Este por sobredosis.

Jorge Rial en su programa Intrusos reveló algunos aspectos del guión de la nueva serie de Diego Maradona 09:55

Video

Hoy, en un nuevo informe en dicho programa, el periodista Rodrigo Lussich comentó que "la idea es parecida a la de la serie sobre Luis Miguel : tiene que haber un héroe muy fuerte, y un villano muy fuerte". En ese contexto, quedan expuestos, siempre desde la mirada oficial, Coppola y Villafañe .

En otro momento del informe de Intrusos, el periodista Guido Zaffora contó algo que no será del agrado de Maradona: según parece, Doña Tota , interpretada por Mercedes Morán , es la " suegra mala " de Claudia Villafañe.

La historia, según la serie

4 de enero de 2000. Maradona lleva 48 horas dormido, lo cual genera la preocupación de su amigo, que decide llamar al médico. En ese contacto, el profesional le informa que el Diez está en coma, y no con una larga resaca, como suponía el exmanager.

Una vez en la cabaña, Marcos, el doctor, dice que Maradona tiene 18 de presión y sus pulsaciones son altístimas. "Voy a emitir un código rojo para que manden una ambulancia de terapia intensiva". "Olvidate. Acá no viene nadie más" , replica Guillote .

Maradona es entonces llevado a la clínica en la camioneta sin nafta de la familia. Al salir de la casa, el guión indica que el empresario " sale dando breves saltos y esquivando charcos, muy concentrado en cuidar unas pantuflas de lujo que lleva puestas ".

Los actores que personificarán a Maradona en las distintas etapas de su vida en la serie en "Sueño Bendito". Crédito: Amazon Prime Video

Ya en el lugar, Coppola y Villafañe mantienen un diálogo muy particular. "Si se muere, va a venir medio mundo a reclamar su parte de la herencia. Yo no voy a ser la boluda de la película, ¿sabés? No voy a permitir que mis hijas terminen en la calle por culpa de que Diego vivió rodeado de parásitos . Las nenas se van a pasar su vida viviendo de notas pagas hablando del padre drogadicto", dice la ahora empresaria, interpretada por Julieta Cardinali.

La respuesta de Coppola es inquietante: "Voy a hacer un par de llamadas. Tengo un agente inmobiliario que nos puede asesorar. Eso sí, con Diego en este estado, cualquier movida que hagamos, es ilegal. ¿Vos estás dispuesta?". Villafañe no responde.

"Tengo miedo": habló el médico que lo salvó a Maradona

. Crédito: captura

También esta tarde, en el programa de América TV, entrevistaron al doctor Jorge Romero , quien contó su versión de los hechos. En el año 2000, era un novel médico de 28 años que hacía sus primeras armas como profesional.

- ¿Maradona fue su primer paciente?

- No, pero tampoco fue una consulta más. En el camino pensaba que iba a atender a Maradona y en que me había llamado Coppola . Iba nervioso. No sabía que iba a encontrar. Iba ansioso porque iba a cobrar 50 dólares de la consulta, que me venían porque para instalarme aquí me endeudé y no tengo un mango. Lo gracioso es que, hasta ahora, nadie me pagó.

- ¿Con qué se encontró al llegar?

- Había un paciente que se moría. Maradona respiraba, el corazón andaba. De pronto dejaba de respirar, hacía unos paros respiratorios que me ponían nervioso. Pero mi valoración fue que el paciente llegaba bien al sanatorio. Muchos colegas me dicen "tuviste suerte". Y eso me da rabia. Yo no me creo ningún dios de la medicina, pero no fue sólo suerte. Como te digo, hice una valoración que me indicaba que el paciente llegaba vivo. Y llegó.

- Luego comenzó el show.

- Sí, fue algo horrible. El mundo mediático le raptó la vida a Maradona . Le pusieron todo en bandeja: millones, mujeres, merca. ¿Y ahora el drogadicto es él? Lo pusieron allá arriba y lo transformaron en Dios. No lo dejaron pensar.

- ¿Cuando empezó a sentir miedo?

- Cuando vi titulares de diarios que decían "Coppola: un medicucho no me va a cagar la vida". A medida que fue avanzando el juicio me asusté cada vez más. Tengo miedo . Mi mujer vive con miedo.

Coppola: "Yo lo hubiese hecho mucho más atrapante al guión"

Aquellos tiempos: Guillermo Coppola y Diego Maradona Fuente: Archivo

El lunes, ante las primeras revelaciones sobre el guión de la serie, Guillermo Coppola llamó a Intrusos y pidió salir al aire. Angustiado, comentó: " Conmigo jamás se comunicaron . Después yo podría o no haber apoyado. Pero sabiendo que Diego la autorizó (la serie), por supuesto que lo hubiese hecho. Ellos (por Diego y Claudia Villafañe) me dieron mucho y soy muy agradecido, no me puedo olvidar de todo eso".

Coppola reveló que se reunió con los dos de los actores de la serie que lo interpretarán a él, Leonardo Sbaraglia -en su juventud- y Jean Pierre Noher -en los últimos años-. "Nos hemos juntado con él y con Noher porque querían verme a mí, mis expresiones, mis formas, que les cuente cosas. Y estos guionistas, si hubiesen tenido la capacidad mínima de intentar comunicarse, yo lo hubiese hecho mucho más atrapante. Una boludez el guión, que yo cuidaba mis pantuflas.", dijo Coppola, con voz trémula.