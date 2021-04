La tabla de posiciones de la Copa de la Liga: los resultados y el fixture

Otro paso decisivo dio Boca en busca de la clasificación para los cuartos de final. Tras el triunfo ante Huracán por 2 a 0, se consolidó en la segunda posición de la zona 2 de la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2021, con 19 puntos, seis menos que Vélez, el líder.

En la Zona 1 marcha primero Colón, de Santa Fe, con 21 puntos, seguido por Estudiantes, luego de su gran triunfo como visitante ante Rosario Central.

River, con 18, quedó tercero. Si el torneo finalizara hoy, el conjunto de Gallardo jugaría con Boca en los cuartos de final.

Los cruces por el momento son los siguientes:

Colón vs. Independiente

Estudiantes vs. Talleres

Vélez vs. San Lorenzo

Boca vs. River

Los cuatro primeros equipos de cada zona se clasificarán para los cuartos de final. Los cruces se realizarán de la siguiente manera: 1° Zona 1 vs. 4° Zona 2, 2° de la Zona 1 vs. 3° Zona 2, 3° Zona 1 vs. 2° Zona 2 y 4° Zona 1 vs. 1° Zona 2.

Rafael Santos Borré, uno de los goleadores del torneo AP

