A Julián Alvarez le bastaron ocho días en la Argentina para recuperar algo que le había resultado esquivo durante buena parte de la temporada en España: la contundencia frente al arco rival. Un gol ante Uruguay en la Bombonera y otros dos frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en su provincia, le permitieron cerrar el año con la selección de una manera muy distinta de aquella en la que había dejado Madrid. En apenas 135 minutos con el equipo de Lionel Scaloni convirtió más tantos que en los doce partidos que disputó en lo que va del curso con Atlético de Madrid. El paso por la selección tuvo bastante de terapia para un delantero que todavía intenta recomponer su relación con los hinchas colchoneros. Y recuperar su mejor versión en su club.

El contraste excede los números, aunque las estadísticas son elocuentes. En España acumula dos goles y tres asistencias en la actual temporada, con Stuttgart y Deportivo de A Coruña como las únicas víctimas de su capacidad goleadora. Con la camiseta celeste y blanca, en cambio, anotó cuatro tantos en los cinco amistosos posteriores al Mundial: uno ante Burkina Faso y los tres de esta última fecha FIFA. En un contexto de renovación tras el retiro de Lionel Messi, Alvarez encontró el espacio para reafirmarse como uno de los futbolistas sobre los que Scaloni pretende construir el nuevo equipo.

En la previa, empezó a recibir las muestras de cariño: el plantel recibió una cálida bienvenida en el hotel de concentración en Córdoba, al que se acercaron numerosos hinchas en busca de fotos y autógrafos.

El doblete ante Costa Rica en el Mario Alberto Kempes

No había sido sencillo el escenario previo a su viaje a la Argentina. En su última presentación con el Atléti, en la derrota por 2 a 1 ante Barcelona en el Metropolitano, desperdició dos ocasiones claras y recibió muestras de desaprobación de una parte del público, que en la previa mostraron una bandera con un jugador encarcelado y la leyenda “mi dulce condena”, que podía interpretarse como una referencia a él. El rival añadía un componente particular: se trataba justamente del club al que había pretendido marcharse durante el último mercado de pases. La frustrada transferencia dejó heridas en el vínculo con una hinchada que todavía espera reencontrarse con el atacante que convirtió 29 goles en la temporada 2024/25, la más productiva de su carrera.

"MI DULCE CONDENA"



👀 El tifo especial de la hinchada del Atlético de Madrid, en la previa de la derrota del Colchonero vs. Barcelona por #LaLigaxESPN



🕷️ ¿Dedicado a Julián Álvarez?



📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/I996k9YU2l — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2026

A miles de kilómetros del Metropolitano, Alvarez volvió a soltarse. Ante Uruguay, aprovechó una acción individual de Gianluca Prestianni para descontar en la derrota por 2 a 1. Cuatro días después, en Córdoba, exhibió dos facetas de su repertorio como goleador: la capacidad para interpretar una jugada colectiva y el desequilibrio individual. Primero, resolvió de derecha y de primera un pase atrás de Agustín Giay. Después, recibió de Prestianni por la izquierda —con quien parece entenderse bien—, encaró al defensor Juan Pablo Vargas y sorprendió a Patrick Sequeira con un violento zurdazo al primer palo. Inatajable. No necesitó más de un tiempo para completar su doblete. Apenas ocho minutos.

Hubo, además, un componente afectivo en su actuación en el Kempes. El oriundo de Calchín pudo disfrutar de una noche de goles ante sus seres queridos. “Una alegría, algo especial por ser de acá. Vino a verme gente cercana, amigos y familia. Se siente mucho”, expresó el delantero, que alcanzó los 19 tantos con la selección, seis de ellos en 2026.

Y dejó un balance del 2026 con la albiceleste: “Un año especial por lo que vivimos, el Mundial en el medio, la despedida de Lionel, lo que significó y una nueva era con muchos chicos nuevos. Tenemos que seguir creciendo para representar como siempre a la selección”. También habló ya con voz de líder sobre la nueva generación. “Lo más importante es estar unidos y fuertes para lograr los objetivos”.

Sonríe la Araña, que vuelve al Atlético del Cholo con goles bajo del brazo DIEGO LIMA - AFP

Scaloni también aportó una lectura sobre el presente del atacante, al que considera parte de la estructura que debe sostener al seleccionado durante el recambio generacional. “Forma parte de esa base de la selección que está desde 2021 con nosotros. Ya está consolidado con nosotros y formará parte, con otros tantos jugadores, de lo que viene. Se lo nota cómodo, contento sobre todo. Cuando están contentos, rinden mejor. Y a Juli se lo ve así, estamos muy contentos con él”, explicó el entrenador en conferencia de prensa tras la victoria.

En España, las actuaciones del cordobés tampoco pasaron inadvertidas. Marca destacó el aporte goleador de una ventana internacional necesaria para su recuperación, mientras que Mundo Deportivo puso el acento en la confianza con la que regresará al equipo de Diego Simeone. El técnico argentino, que salió en su defensa después del tropiezo ante Barcelona, entiende que recuperar la mejor versión de su compatriota resulta indispensable para las aspiraciones del conjunto rojiblanco.

Simeone también estuvo en la Argentina y aprovechó el receso del fútbol europeo para visitar a Scaloni y a su cuerpo técnico en el predio de la AFA en Ezeiza, entre los dos amistosos. “Tenemos una gran relación con todo el cuerpo técnico. Encantado de que venga, de charlar de fútbol. Tiene nuestro idioma futbolístico, nos entendemos muy bien”, expresó el entrenador de la selección. Dos entrenadores que conocen las virtudes de Alvarez y que, en escenarios muy diferentes, coinciden en la importancia del delantero para sus respectivos equipos.

Diego Simeone junto a su hijo Gianluca y el exfutbolista Fabián Cubero junto a Lionel Scaloni y su cuerpo técnico Fabián Cubero Inst

Alvarez tendrá la oportunidad de trasladar esas buenas sensaciones al fútbol español el domingo, cuando Atlético de Madrid visite a Getafe. Todavía quedan nueve compromisos antes del cierre de 2026, entre la Liga, la Champions League y la Copa del Rey. La reconciliación con el público del Metropolitano requerirá algo más que una buena semana lejos de España. Por lo pronto, la selección le devolvió una de las mejores herramientas para afrontar ese desafío: los goles.