La vuelta del grito de gol: hinchas de clubes de ascenso volvieron a ponerle color a los estadios

Una música de fondo. Una melodía que redime a los futbolistas a jugar con el silencio de las tribunas vacías. Los hinchas de clubes del ascenso y equipos femeninos fueron, esta tarde, los primeros en regresar a los estadios del fútbol argentino en los partidos puestos en marcha desde las 15, por los torneos de la Primera B Metropolitana, la Primera D y el Torneo Femenino.

La espera de más de un año y medio, producto de la pandemia de coronavirus, terminó con los encuentros entre Flandria y Argentino de Quilmes (B Metro); Centro Español y Liniers; Central Ballester y Yupanqui; Muñiz vs. Lugano y Juventud Unida contra Sportivo Barracas, de la Primera D.

Volvió a sentirse la pasión de palpitar un partido de fútbol de forma presencial. En total, 14 partidos se juegan hoy, ya sin la prohibición a recibir espectadores: dos partidos del Torneo 2021 de Primera División, tres del Femenino y nueve del fútbol del ascenso.

Público en el encuentro entre Villa Dálmine y Güemes Twitter @BN_Partidos

En Jáuregui, los hinchas de Flandria contaron con un aforo permitido de 2.500 personas y le dieron un buen marco al estadio Carlos V, donde se escuchó el primer grito de gol de la tarde. A los 16 minutos del primer tiempo, luego de un insólito error del arquero Elías Gómez, el delantero Lautaro Gordillo quedó con todo a disposición para marcar el 1-0 y desatar la alegría de los fanáticos del “Canario”, quienes dejaron de lado el distanciamiento social para celebrar con un abrazo.

¡OFICIAL!



Volvió el público al fútbol argentino 🇦🇷



El partido entre Flandria y Argentino de Quilmes, por la primera B metropolitana, es el primero que tiene gente presente ⚽



Después de 579 días, los hinchas del Canario volvieron al estadio Carlos V 🏟️pic.twitter.com/RDkST0uke4 — Agustin⚓ (@AgustinGranatto) October 1, 2021

Así, el equipo de Jáuregui, goleó a Argentino de Quilmes por 7 a 2, con cinco conquistas de Gordillo, y quedó como líder del torneo Clausura de la Primea B tras jugar el único partido de la 12da. fecha del campeonato. Gordillo haría cuatro goles más, mientras que Franco Tisera y Fernando Giménez completarían el marcador. Flandria celebró la sexta victoria en el actual certamen.

El choripán del ingreso al estadio; otro clásico que se extrañaba Twitter @CracksDelSur

En rigor, los primeros partidos de AFA con ingreso autorizado de público fueron los disputados por el Clausura Femenino: esta mañana, Deportivo Español empató 1 a 1 con Defensores de Belgrano y Excursionistas perdió por 10 a 1 contra la UAI Urquiza . El escenario de esa goleada avasallante fue el Coliseo del Bajo Belgrano. Allí, Las “Guerreras” festejaron su sexta victoria en seis partidos con los goles de Paulina Gramaglia (dos), Erika Hernández (dos), Yohana Masagli, Romina Núñez (dos), Tamara Hardie, Paula De La Serna y Dana Mújica.

Un buen número de hinchas aguarda para poder ingresar al estadio. San Telmo recibió a Almagro Twitter @CracksDelSur

Además, la jornada tuvo un episodio curioso en la cancha de Atlas ya que Central Ballester, que tenía pautado recibir a Yupanqui, había publicado en Twitter horas antes del inicio del partido que se jugaría a puertas cerradas. ”AFA nos dijo que hoy jugamos con público pero acá la policía nos comunicó que no, porque no le habían avisado y no tienen gente para el operativo”, explicó el presidente de Central Ballester, Donato Lanzilotta, en diálogo con TyC Sports.

Sin embargo, la situación se resolvió en el momento cuando la policía envío más efectivos al lugar y se habilitaron las puertas para que pudieran ingresar las personas que permanecían en las afueras del estadio. Yupanqui se impuso con autoridad y venció por 3 a 1 con goles de Franco Suárez, Leandro De Santi y Matías González.