LALIGA renueva por seis temporadas con ESPN y DSPORTS para seguir acercando el fútbol español a millones de aficionados en Sudamérica

LALIGA ha renovado sus acuerdos de derechos audiovisuales con ESPN y DSPORTS para Sudamérica hispanohablante, garantizando que millones de aficionados continúen disfrutando de la mejor competición del fútbol español hasta el final de la temporada 2031/32. Los acuerdos abarcan Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y garantizan la continuidad de la competición junto a dos de los principales socios audiovisuales.

A través de ESPN y DSPORTS, los aficionados podrán disfrutar, a partir del 15 de agosto, de toda la emoción de LALIGA EA SPORTS y seguir a grandes clubes como Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Sevilla FC, Valencia CF, entre otros. Los partidos transmitidos por ESPN también estarán disponibles en streaming a través de Disney+ Premium. La nueva temporada volverá a ofrecer citas imprescindibles como ELCLÁSICO, el Derbi de Madrid y EL GRAN DERBI de Sevilla, además de la lucha por el título, la clasificación para las competiciones europeas, el descenso y todas las historias que se desarrollarán a lo largo de las 38 jornadas.

“Sudamérica es un mercado estratégico para LALIGA, tanto por la pasión con la que se vive el fútbol como por la profunda conexión histórica, cultural y deportiva que existe con nuestra competición. La renovación con ESPN y DSPORTS hasta la temporada 2031/32 nos permite dar continuidad a una relación con dos socios que conocemos muy bien, que entienden el valor de LALIGA y que cuentan con la experiencia, el alcance y la capacidad editorial necesarias para llevar nuestro producto a los aficionados de la mejor manera. Estamos muy satisfechos de seguir creciendo junto a ellos y de garantizar que los seguidores de la región puedan continuar disfrutando de nuestros clubes, jugadores y grandes rivalidades durante las próximas seis temporadas”, afirmó Javier Tebas, presidente de LALIGA.

"Sudamérica es un mercado estratégico para LALIGA", afirmó Javier Tebas sobre el acuerdo Gentileza Olé

“La continuidad de estas alianzas estratégicas ratifican el camino que posiciona a DSPORTS como señal líder en transmisiones deportivas en América Latina. Tenemos los contenidos más atractivos para los fanáticos del fútbol y los potenciamos con las coberturas propias de nuestros equipos de figuras y la bajada local en cada uno de los países en los que estamos presentes. DSPORTS también garantiza el alcance territorial para que más personas puedan disfrutar del deporte”, destacó Hernán Bidegain, director regional de Contenidos Originales y Programación de DSPORTS.

“Este acuerdo refuerza el compromiso de ESPN de acercar las principales competiciones de fútbol del mundo a los aficionados de toda Sudamérica”, afirmó Bruno Zurlo, vicepresidente sénior y gerente general de Redes y Deportes para América Latina de The Walt Disney Company. “LALIGA cuenta con una afición apasionada en toda la región, y esta extensión nos permite continuar ofreciendo sus clubes emblemáticos, jugadores de clase mundial y rivalidades inolvidables a través de ESPN, tanto en sus canales lineales como mediante el plan Disney+ Premium”.

Los protagonistas del Mundial regresan a sus clubes

La renovación llega en un momento de gran impulso internacional para LALIGA EA SPORTS. España conquistó recientemente su segundo Mundial con una plantilla en la que 17 jugadores habían competido en la máxima categoría española durante la temporada 2025/26.

Barcelona fue el último campeón de La Liga Judit Cartiel - FC Barcelona

LALIGA fue, además, la competición nacional con mayor representación en la final entre España y Argentina, con 24 de los 52 jugadores de ambas selecciones, incluidos siete futbolistas argentinos.

Con el inicio de la nueva temporada el 15 de agosto, los aficionados de Sudamérica podrán volver a seguir cada semana a muchos de los campeones, finalistas y grandes protagonistas del torneo defendiendo los colores de sus clubes.

Sudamérica mantiene una conexión especialmente estrecha con LALIGA. Los vínculos históricos, culturales y lingüísticos con España, unidos a una forma compartida de vivir el fútbol, han hecho de la competición española una referencia habitual para millones de aficionados de la región.

Cada semana, los aficionados sudamericanos pueden seguir a jugadores de sus propios países compitiendo en algunos de los clubes más importantes del mundo. Esta presencia refuerza una relación que va más allá de la emisión de los partidos y convierte a LALIGA en una competición especialmente cercana para el público latinoamericano.

Actualmente, Argentina es el país latinoamericano con mayor representación en LALIGA, con 20 futbolistas, mientras que Uruguay cuenta con 11 jugadores. Además, siete integrantes de la selección argentina que disputó el Mundial de 2026 juegan en LALIGA, más que en cualquier otra liga del mundo. Figuras como Julián Álvarez, Fede Valverde, Giuliano Simeone, Cucho Hernández o Jon Aramburu continúan fortaleciendo cada jornada la conexión entre la competición y millones de aficionados en Sudamérica.

Mercados como Colombia, Argentina, Perú y Venezuela figuran entre los principales países del mundo en las plataformas sociales de LALIGA, acumulando más de 6,3 millones de seguidores en Facebook y casi 2,8 millones en Instagram, una muestra de la enorme afinidad que existe entre la competición y los aficionados de toda la región.

Los acuerdos forman parte de la estrategia internacional de LALIGA para crecer en mercados clave junto a socios con una amplia capacidad de distribución, producción y conocimiento de las audiencias locales.