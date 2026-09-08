Lionel Messi figura entre los 30 nominados para el Balón de Oro 2026

France Football dio a conocer la nómina de 30 candidatos al Balón de Oro 2026 y Lionel Messi volverá a formar parte de la ceremonia que distingue al mejor jugador del mundo, y que este año se realizará en Londres el próximo 26 de octubre. Tras no haber sido considerado en las dos ediciones anteriores, la destacada actuación del argentino en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá lo devolvió al centro de la escena.

Con 39 años y luego de completar otra campaña con estadísticas sobresalientes, Messi vuelve a captar la atención de France Football. Sin embargo, fue especialmente su rendimiento con la selección argentina en la última Copa del Mundo lo que lo reinstaló entre los nombres con posibilidades de aspirar al premio individual más prestigioso del fútbol.

El capitán argentino fue una de las piezas clave del conjunto nacional que alcanzó la final del torneo y terminó quedándose con el subcampeonato. Durante la competencia anotó ocho goles y volvió a resultar determinante en los encuentros más importantes, una producción que fortaleció sus opciones de regresar a la lista de aspirantes al Balón de Oro.

A sus méritos en la selección se suma su gran campaña en Inter Miami. El registro total de la temporada 2026 de Messi habla por sí solo. Sumando asistencias y goles en Inter Miami y la selección, Messi disputó 49 partidos, convirtió 45 goles y dio 30 asistencias.

La sonrisa de Lionel Messi al recibir su último Balón de Oro, el octavo de su carrera, en 2023 FRANCK FIFE - AFP

“El secreto para la longevidad de Lionel Messi”, publicó el sitio oficial del Balón de Oro en cuanto se confirmó la nominación del astro argentino. Y agregó: “Su legado como genio quedó asegurado desde una edad relativamente temprana, pero una cosa era segura: el argentino no estaba destinado a ser admirado en todo el mundo por su longevidad”. El rosarino jugó su último partido en la selección con... 39 años y 26 días. Y fue la final de la Copa del Mundo, que la Argentina perdió con España por 1-0 en Nueva Jersey.

Además, la publicación enumera los criterios por los que el crack rosarino es uno de los nominados al galardón. Una es su “doble función ofensiva”: “Messi está considerado universalmente como el prototipo del “número 10” moderno y el falso “9”. Es un jugador capaz de liderar simultáneamente a la élite mundial en creación de juego y anotación de goles". El otro, el control del balón en espacios reducidos: “Obtuvo la calificación histórica más alta en retención de balón bajo presión. Su bajo centro de gravedad y sus frecuentes toques con la pierna izquierda le permiten un control del balón estadísticamente sin precedentes”, detalla la página oficial del premio.

Inter Miami no tardó en saludar a Messi por su nominación. Lo hizo a través de sus redes sociales, y mientras el futbolista se entrenaba con normalidad junto al resto de sus compañeros: este miércoles las Garzas tienen un partido trascendental por la MLS frente a Chicago, y como visitantes. Se jugará desde las 21.30, hora de la Argentina.

Our captain has been nominated for the 2026 Ballon d’Or ✨🔟 pic.twitter.com/FoenOXgPiW — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 8, 2026

El primer argentino en aparecer entre los nominados no fue la Pulga, sino Lautaro Martínez. El Toro, de gran temporada en Inter de Milán, y titular en gran parte de la última Copa del Mundo, también está entre los 30 mejores futbolistas de la temporada. En el caso del exdelantero de Racing, la página oficial del premio detalla sus principales virtudes: la presión agresiva en ataque, su visión táctica y su liderazgo y dominio técnico.

La AFA también se hizo eco de las nominaciones de Lionel Messi, Lautaro y Emiliano Martínez a los premios Balón de Oro. “Este año, el 10 vuelve a ser cantidato (es su 17º nominación) luego de una gran temporada en el Inter Miami y, por supuesto, tras su destacada actuación en la Copa del Mundo 2026 donde fue una de las grandes figuras del torneo, llegando a la final otra vez con la Albiceleste y marcando goles memorables que ya quedaron en las páginas doradas del fútbol mundial”, se lee en la web de la AFA.

Sobre Lautaro Martínez, la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, añade: “Por otra parte, Lautaro Martínez también se anota nuevamente en la pelea por el Balón de Oro. El delantero de la Selección Nacional marcó tres goles en el último Mundial, incluyendo aquel tanto agónico ante Inglaterra. Además, fue clave en la obtención de la Serie A y de la Copa de Italia con el Inter.

#ballondor Lionel Messi y Lautaro Martínez, nuevamente entre los mejores jugadores del mundo 👏🔝



📝https://t.co/pajej9yrnl pic.twitter.com/FBP5Dj4a51 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 8, 2026

La gala del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre en Londres, Inglaterra (por primera vez fuera de Francia). El período a evaluar incluye la temporada 2025/2026 (del 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026), incluyendo el último Mundial. El jurado lo integran 100 periodistas especializados de los principales países del ranking FIFA.

Los 30 nominados

Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)

Pau Cubarsí (España, FC Barcelona)

Marc Cucurella (España, Chelsea-Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Francia, PSG)

Luis Díaz (Colombia, Liverpool)

Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)

Gabriel (Brasil, Arsenal)

Erling Haaland (Noruega, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marruecos, PSG)

Harry Kane (Inglaterra, Bayern Munich)

Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, PSG)

Lamine Yamal (España, FC Barcelona)

Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr)

Marquinhos (Brasil, PSG)

Lautaro Martínez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal, PSG)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

João Neves (Portugal, PSG)

Michael Olise (Francia, Bayern Munich)

Willian Pacho (Ecuador, PSG)

Julián Quiñones (México, Al-Qadsiah)

Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)

Rodri (España, Manchester City-Barcelona)

Fabián Ruiz (España, PSG)

William Saliba (Francia, PSG)

Ferran Torres (España, FC Barcelona-PSG)

Dayot Upamecano (Francia, Bayern Munich)

Vinícius Jr. (Brasil, Real Madrid)

Vitinha (Portugal, PSG)

La sorpresa mexicana

Julián Quiñones, nacido en Colombia hace 29 años pero nacionalizado mexicano, es la clara sorpresa de la lista de 30 divulgada este martes. El delantero de Al-Qadsiah tuvo un gran Mundial con la selección mexicana, e incluso anotó el primer gol de la Copa del Mundo en el mismísimo Estadio Azteca (contra Sudáfrica, en el partido inaugural).

Quiñones llega a la nominación avalado por números espectaculares en la última temporada de la liga saudí: 33 goles en 31 partidos. Celebró más veces que el mismísimo Cristiano Ronaldo (28) y que el inglés Ivan Toney (32). Su buena estela se mantiene en la presente campaña, que acaba de empezar: hizo cinco tantos y dio una asistencia en los primeros cinco partidos.